MBBS ଆଡମିସନ ନାଁରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଠକେଇ

ପୁଣି ଠକାମୀରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ର । ଏସବିବିଏସ୍ ଆଡମିସନ କରିଥିବା ବେଳେ କଲେଜରେ ନାହିଁ ନାମ । ଓଜେଇଇ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ କହିଲେ ଛାତ୍ର ।

MEDICAL ADMISSION CHEATING CASE
MBBS ଆଡମିସନ ନାଁରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଠକେଇ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 20, 2025 at 10:51 PM IST

2 Min Read
ସମ୍ବଲପୁର: ମେଡିକାଲ MBBS ପାଠ ନାଁରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ । ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲରେ । ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେପୁର ଅଞ୍ଚଳର ମୁକେଶ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

MBBS ଆଡମିସନ ନାଁରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଠକେଇ (ETV Bharat Odisha)

Veer Surendra Sai Institute of Medical Sciences And Research VIMSAR ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଏହି ଛାତ୍ର ଜଣକ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ରାଙ୍କ 26,459 ଆସିଥିଲା l ପରେ ସେ ଭୀମସାରରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଥିଲା l ଛାତ୍ର ଜଣକ ଏହାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ଓଜେଇଇ ସେଲରେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦଖଲ କରି ଆଡମିସନ୍ କରିଥିଲେ l ତାପରେ ଚଳିତ ମାସ 13 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ଡାକରା ଆସିଥିଲା l ଛାତ୍ର ଜଣକ ଯେତେ ବେଳେ ଓରିଏନଷ୍ଟେସନ ମିଟିଙ୍ଗ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ସେତେବେଳ ଲିଷ୍ଟରେ ତୁମ ନାଁ ନାହିଁ ବୋଲି ଭୀମସାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଥିଲେ l

ଏହାପରେ ଛାତ୍ର ଜଣକ ନିଜ ସହିତ କୌଣସି ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ l ତେଣୁ ଏନେଇ ସେ ଓଜେଇଇ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଛାତ୍ର ମୁକେଶ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି l ଛାତ୍ର ଜଣକ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଓଜେଇଇ, ଭୀମସାର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ଫେକ୍ ମେଲ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା l ତେବେ ଏହି ଠକେଇ ଜଣା ପଡିବା ପରେ ମେଲ୍ ଗୁଡିକ ଆପେ ଆପେ ଡିଲିଟ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଛାତ୍ର ଜଣକ କହିଛନ୍ତି l

MEDICAL ADMISSION CHEATING CASE
MBBS ଆଡମିସନ ନାଁରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଠକେଇ (ETV Bharat Odisha)

ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ବାପା ସୁଦାମ ସାହୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ପୁଅ ଏମବିବିଏସ ପାଇଥିଲା l ଓଜେଇଇରେ ଯାଇ ନିଜ ନାମ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲା l ଏହାସହ 24-08-2025 ରେ ସେ ଅସଲି ସିଏଲସି ଓ ଅସଲି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦଖଲ କରିବା ସହ ଅନଲାଇନରେ ଦେଇଥିବା ଫିସର ରସିଦ ତଥା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପର ପାଇଥିଲା l ସବୁକିଛି ଠିକ ଚାଲିଥିଲା l ଗତ 13 ତାରିଖରେ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରୁ ଆଡ଼ମିସନ ପାଇଁ ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା l ଏହାପରେ ମୋ ପୁଅ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ଆସି 4 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲା l ତେବେ ଏହାପରେ ଗତ 17 ତାରିଖରେ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରୁ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କ ମିଟିଙ୍ଗ ଥିବାର ମେସଜ ଯାଇଥିଲା l ଆମେ ଗତ 17 ତାରିଖରେ ବୁର୍ଲା ପହଞ୍ଚି ଅବିଭାବକ ମିଟିଙ୍ଗରେ ଯୋଗଦାନ କଲୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ ଆବେଦବ କଲୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ ଲିଷ୍ଟରେ ତୁମ ନାଁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ l ଏହାସହ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ ଓଜେଇଇ ଅଫିସ ଯାଇ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ l ଏହାପରେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଜେଇଇ ସେଲକୁ ଯାଇ ପଚାରାଉଚରା କରିବା ବେଳେ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରୁ ପୁଣି କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଭୁଲବଶତଃ ତୁମର ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ବାକି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଚଳିତ 20 ତାରିଖ ବୁର୍ଲା ଆସି କ୍ଲାସ କରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା l ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋ ପୁଅ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ଆସି ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ କରି ସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ କାଗଜ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଲିଷ୍ଟରେ ତମ ପୁଅଙ୍କ ନାମ ନାହିଁ ବୋଲି ପୁଣି ଆମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା l"

MEDICAL ADMISSION CHEATING CASE
MBBS ଆଡମିସନ ନାଁରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଠକେଇ (ETV Bharat Odisha)



ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରର ଡିନ ଡା. ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଛାତ୍ର ମୁକେଶ ସାହୁଙ୍କ ବାପା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖେଇ ଥିଲେ l ତେବେ ଆମ ପାଖକୁ ଓଜେଇଇ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା 170 ଜଣକ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଥିବ ଲିଷ୍ଟରେ ଛାତ୍ର ମୁକେଶ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ l କେବେଳ ମୁକେଶ ପୁରୋହିତ ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନାଁ ଅଛି l ତେଣୁ ଏହା ବାବଦରେ ମୁଁ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଠିକ ହେବ ନାହିଁ ।"

MEDICAL ADMISSION CHEATING CASE
MBBS ଆଡମିସନ ନାଁରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଠକେଇ (ETV Bharat Odisha)

TAGGED:

SAMBALPUR MBBS CHEATING
ସମ୍ବଲପୁର ଏମବିବିଏସ ଠକେଇ
VIMSAR MEDICAL COLLEGE
MBBS SEAT SCAM
MEDICAL ADMISSION CHEATING CASE

