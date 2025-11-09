ବାଲିଯାତ୍ରାରେ MBA ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଷ୍ଟଲ, ଆବର୍ଜନାରୁ କରିଛନ୍ତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ
ଚାକିରି ଛାଡି କଳାକୃତିକୁ ନିଜ ନିଶା ଓ ପେଶା ମାନିନେଇଛନ୍ତି । ବାଲିଯାତ୍ରା ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନଶିଳ୍ପ ଷ୍ଟଲରେ ନିଜ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଲିପ୍ସା ।
Published : November 9, 2025 at 11:37 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
କଟକ: ଆବର୍ଜନାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଭଳିକି ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ । ଘର ସାଜସଜା ସାମଗ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଯେମିତିକି ଚାବି ରିଙ୍ଗ, କାନ ଫୁଲ, ଡାଏରୀ, ବ୍ରସ ଓ ଚୁଡି ଏମିତି କେତେ କଣ । ବେଶ ଝଲମଲ ଆଉ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦିଶୁଥିବା ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକ କୌଣସି ମେସିନରେ ତିଆରି କରାଯାଇ ନାହିଁ ବରଂ ଏହାକୁ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କଟକ ନୂଆ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ଏମବିଏ ଛାତ୍ରୀ ଲିପ୍ସା ବେହୁରା । କଞ୍ଚାମାଲରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଲିପ୍ସା । ବାଲିଯାତ୍ରା ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନଶିଳ୍ପ ଷ୍ଟଲରେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ।
ଏମବିଏ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ କଳାକୃତି ନିଶା:
ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପେଣ୍ଟିଂ ପ୍ରତି ଲିପ୍ସାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଟାଟାରେ ଚାକିର କରିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗୁନଥିଲା । ଏମବିଏ ପରେ ସେ ଏହି କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବର୍ଜନାକୁ ପେଣ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନ୍ତ କରି ଦେଉଥିଲେ ଲିପ୍ସା । ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ନିଶାକୁ ପେଶାରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ । ଅର୍ଥାତ ଆବର୍ଜନାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ସେ ତାଙ୍କ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ଜୀବନ୍ତ କରିଦେଉଥିଲେ । ଏହାକୁ ପେଶାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ, ଲୋକଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ।
ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପଡିଛି ଲିପ୍ସାଙ୍କ ଷ୍ଟଲ:
2020ରୁ ସେ ଏହାକୁ ନିଜର ପେଶା ଭାବରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ଲିପ୍ସା । ସେବେଠାରୁ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ଆଖି ଆଗରେ ଯାହା ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ତାହାକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଦେଲେ । ଯେମିତି କି ଅଦରକାରୀ କାଚ ବୋତଲରୁ ଘର ସଜା ସାମଗ୍ରୀ, ଟେଲର ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ କପଡାରୁ ଚୁଡି, କାନଫୁଲ, ଛୋଟ ଛୋଟ କାଠରେ ଡାଇନିଂ ସଜା ଆଇଟମ ଆଦି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକ ଆଣି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହା ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି । ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଏହାକୁ କିଣୁଛନ୍ତି ।
30 ଟଙ୍କାରୁ 3 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାମ୍:
ଲିପ୍ସାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀର ଦର 30 ଟଙ୍କାରୁ 3 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାୟ 60 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ଆଣିଛନ୍ତି । ଗତ ବର୍ଷ ଯେମିତି ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେହିପରି ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ ନାହିଁ, ପୂର୍ବରୁ ଓରମାସରେ ସେ ଷ୍ଟଲ ପକାଇଥିବା ବେଳେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଏଥର ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନ ଶିଳ୍ପରେ ଷ୍ଟଲ ପଡିଥିବାରୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ବ୍ୟବସାୟ ହେଉନାହିଁ, ତଥାପି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସେ ।
ଲିପ୍ସା କହିଛନ୍ତି, "ଟେଲର ଦୋକାନରୁ ଛେଡ କପାଡ ଆଣି କାନଫୁଲ ତିଆରି କରୁ । ନଡିଆ ଖୋଳକୁ ନେଇ କାମ କରୁ । ଅଦରକାରୀ ପେପରକୁ ରିସାଇକେଲ କରି ଡାଏରୀ ବନାଉ ।"
ସେହିପରି ଦିନକୁ ଦିନ ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ବଢୁଛି, ଲୋକମାନେ ମେସିନ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ ଏବଂ ଏହିଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବହୁ ଖୋଜି ବାକୁ ପଡୁଥାଏ ବୋଲି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି ।
