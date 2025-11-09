ETV Bharat / state

ବାଲିଯାତ୍ରାରେ MBA ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଷ୍ଟଲ, ଆବର୍ଜନାରୁ କରିଛନ୍ତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ

ଚାକିରି ଛାଡି କଳାକୃତିକୁ ନିଜ ନିଶା ଓ ପେଶା ମାନିନେଇଛନ୍ତି । ବାଲିଯାତ୍ରା ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନଶିଳ୍ପ ଷ୍ଟଲରେ ନିଜ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଲିପ୍ସା ।

MBA STUDENT STALL IN BALI YATRA
MBA STUDENT STALL IN BALI YATRA (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 9, 2025 at 11:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

କଟକ: ଆବର୍ଜନାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଭଳିକି ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ । ଘର ସାଜସଜା ସାମଗ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଯେମିତିକି ଚାବି ରିଙ୍ଗ, କାନ ଫୁଲ, ଡାଏରୀ, ବ୍ରସ ଓ ଚୁଡି ଏମିତି କେତେ କଣ । ବେଶ ଝଲମଲ ଆଉ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦିଶୁଥିବା ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକ କୌଣସି ମେସିନରେ ତିଆରି କରାଯାଇ ନାହିଁ ବରଂ ଏହାକୁ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କଟକ ନୂଆ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ଏମବିଏ ଛାତ୍ରୀ ଲିପ୍ସା ବେହୁରା । କଞ୍ଚାମାଲରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଲିପ୍ସା । ବାଲିଯାତ୍ରା ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନଶିଳ୍ପ ଷ୍ଟଲରେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ।

ବାଲିଯାତ୍ରାରେ MBA ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଷ୍ଟଲ (ETV BHARAT ODISHA)


ଏମବିଏ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ କଳାକୃତି ନିଶା:


ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପେଣ୍ଟିଂ ପ୍ରତି ଲିପ୍ସାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଟାଟାରେ ଚାକିର କରିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗୁନଥିଲା । ଏମବିଏ ପରେ ସେ ଏହି କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବର୍ଜନାକୁ ପେଣ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନ୍ତ କରି ଦେଉଥିଲେ ଲିପ୍ସା । ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ନିଶାକୁ ପେଶାରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ । ଅର୍ଥାତ ଆବର୍ଜନାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ସେ ତାଙ୍କ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ଜୀବନ୍ତ କରିଦେଉଥିଲେ । ଏହାକୁ ପେଶାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ, ଲୋକଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ।

MBA student lipsa behera put up unique stall in cuttack bali yatra selling home decor and utility products made up of waste
MBA student lipsa behera put up unique stall in cuttack bali yatra selling home decor and utility products made up of waste (ETV BHARAT ODISHA)

ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପଡିଛି ଲିପ୍ସାଙ୍କ ଷ୍ଟଲ:

2020ରୁ ସେ ଏହାକୁ ନିଜର ପେଶା ଭାବରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ଲିପ୍ସା । ସେବେଠାରୁ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ଆଖି ଆଗରେ ଯାହା ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ତାହାକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଦେଲେ । ଯେମିତି କି ଅଦରକାରୀ କାଚ ବୋତଲରୁ ଘର ସଜା ସାମଗ୍ରୀ, ଟେଲର ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ କପଡାରୁ ଚୁଡି, କାନଫୁଲ, ଛୋଟ ଛୋଟ କାଠରେ ଡାଇନିଂ ସଜା ଆଇଟମ ଆଦି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକ ଆଣି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହା ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି । ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଏହାକୁ କିଣୁଛନ୍ତି ।

ଆବର୍ଜନାରୁ କରିଛନ୍ତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ
ଆବର୍ଜନାରୁ କରିଛନ୍ତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ (ETV BHARAT ODISHA)

30 ଟଙ୍କାରୁ 3 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାମ୍‌:


ଲିପ୍ସାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀର ଦର 30 ଟଙ୍କାରୁ 3 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାୟ 60 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ଆଣିଛନ୍ତି । ଗତ ବର୍ଷ ଯେମିତି ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେହିପରି ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ ନାହିଁ, ପୂର୍ବରୁ ଓରମାସରେ ସେ ଷ୍ଟଲ ପକାଇଥିବା ବେଳେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଏଥର ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନ ଶିଳ୍ପରେ ଷ୍ଟଲ ପଡିଥିବାରୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ବ୍ୟବସାୟ ହେଉନାହିଁ, ତଥାପି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସେ ।

ଆବର୍ଜନାରୁ କରିଛନ୍ତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ
ଆବର୍ଜନାରୁ କରିଛନ୍ତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ (ETV BHARAT ODISHA)

ଲିପ୍ସା କହିଛନ୍ତି, "ଟେଲର ଦୋକାନରୁ ଛେଡ କପାଡ ଆଣି କାନଫୁଲ ତିଆରି କରୁ । ନଡିଆ ଖୋଳକୁ ନେଇ କାମ କରୁ । ଅଦରକାରୀ ପେପରକୁ ରିସାଇକେଲ କରି ଡାଏରୀ ବନାଉ ।"

ବାଉଁଶରୁ ବ୍ରସ, ଅଦକାରୀ ପେପରରୁ ଡାଏରୀ
ବାଉଁଶରୁ ବ୍ରସ, ଅଦକାରୀ ପେପରରୁ ଡାଏରୀ (ETV BHARAT ODISHA)



ସେହିପରି ଦିନକୁ ଦିନ ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ବଢୁଛି, ଲୋକମାନେ ମେସିନ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ ଏବଂ ଏହିଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବହୁ ଖୋଜି ବାକୁ ପଡୁଥାଏ ବୋଲି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି ।

ଲିପ୍ସା ବେହେରା
ଲିପ୍ସା ବେହେରା (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ପିଏଚଡି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିଖୁଣ କଳାକୃତି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ ଅଫ ରେକର୍ଡସରେ ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନ

ଶଙ୍ଖ ଶାମୁକା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଜଗନ୍ନାଥ, ପାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର

ଅଦରକାରୀ କପଡାରୁ କାନଫୁଲ
ଅଦରକାରୀ କପଡାରୁ କାନଫୁଲ (ETV BHARAT ODISHA)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

MBA STUDENT STALL IN BALI JATRA
CUTTACK BALI JATRA 2025
MBA STUDENT LIPSA BEHERA BUSINESS
HOME DECOR MADE FROM WASTE
ECO FRIENDLY HOME DECOR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.