ମାଟିରୁ ମହାକାଶର ସ୍ୱପ୍ନ... ସୀମିତ ସୁବିଧା ଭିତରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସାନ୍ତାଳୀ ପୁଅ ଶ୍ୟାମଙ୍କ ISRO ଯାତ୍ରା
ବହଳଦାର ଏକ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ; ‘ୟୁଭିକା-୨୦୨୬’ରେ ଚୟନ ହୋଇ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନର ଦୁନିଆକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିଲେ ଏକଲବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଶ୍ୟାମ ଚରଣ ଟୁଡୁ। ବିକାଶ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : August 19, 2026 at 8:59 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର/ମୟୁରଭଞ୍ଜ: ଯେଉଁ ଆଖି ଦିନେ ବହଳଦାର ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା, ସେହି ଆଖି ଆଜି ଶ୍ରୀହରିକୋଟାର ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡ୍ରୁ ରକେଟ୍ ଉଡ଼ିବା ଦେଖିଛି। ମାଟିର ଏକ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଇସ୍ରୋର ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସାନ୍ତାଳି ପୁଅ ଶ୍ୟାମ ଚରଣ ଟୁଡୁଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ସଫଳତା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ‘ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ସ୍ୱପ୍ନର କୌଣସି ସୀମା ନଥାଏ’ର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ।
- ଛୋଟ ଏକ ଅଞ୍ଚଳ... ସୀମିତ ସୁବିଧା... କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଆକାଶଠାରୁ ବି ବଡ଼
ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବହଳଦା ମାଟିରୁ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାର ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ୟାମ ଚରଣ ଟୁଡୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଏବେ କେବଳ ଏକ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ନୁହେଁ; ଏହା ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାର କାହାଣୀ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବହଳଦା ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଶ୍ୟାମ ଚରଣ ଟୁଡୁ। ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମ ଦିନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସି ଆକାଶକୁ ଦେଖି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେହି ଶ୍ୟାମ ଏବେ ଦେଖିଆସିଛନ୍ତି ଦେଶର ମହାକାଶ ଅଭିଯାନର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥଳକୁ।
ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା(ISRO) ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ‘ୟୁଭିକା-୨୦୨୬’ ବା ‘ଯୁବ ବିଜ୍ଞାନୀ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚୟନ ହୋଇ ଶ୍ୟାମ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟାସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର—SDSCରେ। ୧୦ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶ୍ୟାମଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅଭୁଲା ଅଧ୍ୟାୟ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି।
ପ୍ରଥମ ଥର ଘରଠାରୁ ଏତେ ଦୂର। ପ୍ରଥମ ଥର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ। ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ଟିକେ ନର୍ଭସନେସ୍। ତଥାପି ସାନ୍ତାଳି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଭାବେ ଏତେ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଗୌରବ ଶ୍ୟାମଙ୍କୁ ଦେଇଛି ନୂଆ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। “ଆମ ସାନ୍ତାଳି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଇସ୍ରୋ ବୁଲିବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛି,” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ।
ଆରମ୍ଭରେ ନର୍ଭସ ଥିଲେ ଶ୍ୟାମ। ହେଲେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଥିଲା ଭୟ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିଥିଲେ, ଶିଖିଥିଲେ ଏବଂ ସାଉଁଟିଥିଲେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି।
- ବହିର ପାଠରୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମହାକାଶ
ୟୁଭିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ୟାମଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଥିଲା ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ନୂଆ ଦୁନିଆ। ଦିନକୁ ୪ରୁ ୬ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍, ଟେଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିଥିଲେ ଅନେକ କିଛି। ସାଟେଲାଇଟ୍ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୁଏ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର କିପରି କାମ କରେ, ରକେଟ୍ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ? ଏସବୁକୁ କେବଳ ବହିରେ ପଢ଼ିନଥିଲେ ଶ୍ୟାମ, ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ।
ମିଶନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର, ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍-୧ ଓ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍-୨ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ମହାକାଶକୁ ଯାଉଥିବା ରକେଟ୍ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟରୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଏକ ଅଲଗା ଅନୁଭୂତି।
ଶ୍ୟାମଙ୍କ କଥାରେ, “କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଓ ସେଠାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ ରହିଛି।” ଏହି ତଫାତ ହିଁ ଶ୍ୟାମଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଇଛି ଏକ ନୂଆ ଦିଗ।
- ଇସ୍ରୋ ଯାତ୍ରାରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ସୀମା
ଏହି ଯାତ୍ରା କେବଳ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଶିଖିବାର ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ। ଏହା ଥିଲା ନିଜ ସୀମାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଯାତ୍ରା। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶିବା, ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ଏହି ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ୟତମ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା।
ଶ୍ୟାମ କହନ୍ତି, “ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋର ଚୟନ ହେବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏକ ଛୋଟ ସ୍ଥାନରୁ ମୁଁ ଇସ୍ରୋ ଯିବି, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା।”
- ଚାରି ରାଜ୍ୟ, ୧୪ ଛାତ୍ର ଓ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ
‘ୟୁଭିକା-୨୦୨୬’ରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା—ଏହି ୪ଟି ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରୁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ୧୪ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାହଳଦା ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ମାଷ୍ଟର ଶ୍ୟାମ ଚରଣ ଟୁଡୁଙ୍କ ସହ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ମାଷ୍ଟର ଦେବା ଦିଶାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ୧୨ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
- ସାଧାରଣ ପରିବାର, ଅସାଧାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ
ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ୟାମ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ପୁଅ। ବାପା ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ମା’ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ। ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ୟାମଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ରହିଛି ପରିବାରର ବିଶ୍ୱାସ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ।
ସାନ୍ତାଳି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଭାବେ ଏଭଳି ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଶ୍ୟାମଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ଯାତ୍ରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସାହସ ଦେବ।
- ଇସ୍ରୋ ଦେଖିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ହେବେ
ସବୁଠାରୁ ରୋଚକ କଥା ହେଉଛି; ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନର ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ହାସଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱପ୍ନ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ହେବା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ମେଡିକାଲ ପଢ଼ିବା। ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା, ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ।
ଅର୍ଥାତ୍, ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ତାଙ୍କୁ ମହାକାଶର ଦୁନିଆ ଦେଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ମଣିଷର ସେବାରେ।
- ୟୁଭିକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ—ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ବିଜ୍ଞାନର ଚାରା
ଇସ୍ରୋର ‘ୟୁଭିକା’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ଓ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର ସୁଯୋଗ ଦେବା।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଇସ୍ରୋର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଭାରତର ମହାକାଶ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିବା ଏବଂ ଇସ୍ରୋର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ୟୁଭିକାରୁ ମିଳିଥିବା ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ।
ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ - EMRSର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସଫଳତା ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ।
- ମାଟିରୁ ମହାକାଶ, ସ୍ୱପ୍ନର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ
ଶ୍ୟାମଙ୍କ କାହାଣୀ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇଦିଏ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ସହର ଦରକାର ନାହିଁ। ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏକ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ପହଞ୍ଚିପାରେ। ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ପରିଶ୍ରମର ପାଖ ଲଗାଏ, ତେବେ ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦୂର ରହେ ନାହିଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏହି ସାନ୍ତାଳି ପୁଅ ଶ୍ୟାମ ଚରଣ ଟୁଡୁ ଆଜି ସେହି ସ୍ୱପ୍ନର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ।
ବହଳଦାରୁ ଶ୍ରୀହରିକୋଟା… ଏହି ଯାତ୍ରା ଶ୍ୟାମଙ୍କୁ କେବଳ ମହାକାଶର ଦୁନିଆ ଦେଖାଇନି, ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନାଇଛି। ଆଜି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ଗରିବଙ୍କ ସେବା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମଙ୍କ ଏହି କାହାଣୀ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି; ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ବଡ଼ ସହର ନୁହେଁ, ଦରକାର ବଡ଼ ସାହସ। ମାଟିରୁ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନର ମଞ୍ଜି ବୁଣାଯାଏ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମରେ ତାକୁ ସିଞ୍ଚାଯାଏ, ତେବେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବ ନିଶ୍ଚୟ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ....Exclusive: ଫାଇଟର ଜେଟ୍ରୁ ରକେଟ୍ ଯାଏଁ... ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଲେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ପ୍ରୀତିଶା ବାନାର୍ଜୀ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ