ETV Bharat / state

ପିଲା ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼, 6 ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ

ମିଠା କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା 3 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଲା ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି । ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ।

Mayurbhanj youth beaten by villagers doubting child kidnapper 6 accused arrested rairangpur
ପିଲା ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼, 6 ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 8, 2026 at 10:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ପୁଣି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପିଲା ଚୋରୀ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେଲେ ଯୁବକ । ମିଠା କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା 3 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଲା ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 2 ଜଣ ଖସିଯିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ କାବୁ କରିନେଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା । ଖବର ପାଇ କପ୍ତିପଦା ଥାନା ପୋଲିସ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି । ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ, ମଧୁସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ପିଲା ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼, 6 ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)

6 ଗିରଫ:
ପିଲା ଚୋର ଭାବି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡ଼ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବାକୁ ପଡିଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ 6ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଝିଙ୍କପଦା ଏବଂ ପେଡାଗଡି ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।

Mayurbhanj youth beaten by villagers doubting child kidnapper 6 accused arrested rairangpur
ପିଲା ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼, 6 ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ, ମଧୁସ୍ମିତାମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି,"ପିଲା ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ମାଡ଼ ଖାଇଥିବା ଯୁବକ ଅଜୟ ରାଉଳ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ରହି କାମ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ ।" ମାଡ଼ ଖାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୋଗ ସଂଖ୍ୟା 53/26 ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଥିବା ଥାନାଧିକାରିଣୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

Mayurbhanj youth beaten by villagers doubting child kidnapper 6 accused arrested rairangpur
ପିଲା ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼, 6 ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)

ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିଲା ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ:
2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଝିଙ୍କପଦା ଗ୍ରାମରେ ରାତିରେ ଘରୁ ଲୁଟ ଓ ପିଲା ଚୋରି କରିବାକୁ ପଶିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଜଣେ ବୋରିଂ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଘାତ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ସେହିପରି ଗତ ସୋମବାର ୨୩ ଫେବୃଆରୀରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ମୋରଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୁଆ ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମାଡ଼ ମାରିବା ଫଳରେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ମୋରୋଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡେଙ୍ଗାଶୋଳ ଲୋଧା ସାହି ନିକଟରେ ଚାରିଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଛୁଆ ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଗୋଡାଇବାରୁ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଫେରାର ହେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣକୁ ଗାଁ ଲୋକେ କାବୁ କରି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ୧୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

ପିଲା ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ମାଡ଼:
ସେହିପରି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପିଲା ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ଜନୈକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାର ଶାମାଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମ୍ବଶିକଡା ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଜନୈକ ଦମ୍ପତି ନିଜ ଅଟୋ ଯୋଗେ ଆମ୍ବଶିକଡ଼ା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଟକାଇଥିଲେ । କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ ପିଲା ଚୋର କହି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶହଶହ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ୧୬ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।


ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା:

ସେହିପରି ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ (ସୋମବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତିରିଂ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇନ୍ଦଖୋଳି ହେରୋଗୋଡାରେ ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରକୁ ଛେଳି ଚୋରି ସନ୍ଦେହରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ମୃତ ଛାତ୍ର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୁଟକାବାଦି ଗ୍ରାମ ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ । ସେ ବହଳଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାସିଙ୍ଗି ଗ୍ରାମରେ ନିଜ ମାମୁଁ ଘର ରହି ବାଶିଙ୍ଗି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ତିରିଂ ପୋଲିସ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସେହି ଗାଁର ୧୧ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମାଡରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ମୃତ; ଜଣେ ଗୁରୁତର, 12 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ

ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର କରୁଣ ପରିଣତି, ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା

ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ, ୩ ଗିରଫ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ

TAGGED:

MAYURBHANJ CHILD KIDNAP CASE
CHILD KIDNAPPER DOUBT
RAIRANGPUR NEWS
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ
MAYURBHANJ YOUTH BEATEN BY VILLAGER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.