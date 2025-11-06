ସୁଭଦ୍ରା ମେଳାରେ ଲାଖ ଚୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାର, କିଣିବାକୁ ମହିଳାଙ୍କ ଭିଡ

ସୁଭଦ୍ରା ମେଳାରେ ଲାଖ ଚୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାର, କିଣିବାକୁ ମହିଳାଙ୍କ ଭିଡ
ଫ୍ଲାଷ୍ଟିକ, କାଚ, ମେଟାଲ ଚୁଡି ଅପେକ୍ଷା ବଢୁଛି ଲାଖ ଚୁଡ଼ିର ଚାହିଦା । ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ମହିଳା ବ୍ୟବସାୟୀ ।
Published : November 6, 2025 at 2:22 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ଷୋଳ ଶୃଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଶୃଙ୍ଗାର ହେଉଛି ଚୁଡ଼ି । ଯାହା ସଧବା ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପରିଚୟ । ତେଣୁ ଚୁଡ଼ିର ଚାହିଦା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ, ବଜାରରେ ଫ୍ଲାଷ୍ଟିକ, କାଚ, ମେଟାଲ ଓ କାଠରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚୁଡ଼ି ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ବେଳେ ଲାଖ ଚୁଡ଼ିର ଅଧିକ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲୁଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳାରେ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଲାଖ ଚୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାହାକୁ କିଣିବାକୁ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ । ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ବି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲାଖ ଚୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିପଡିଛନ୍ତି ।
ମହିଳାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଲାଖ ଚୁଡ଼ି:
ଲାଖ ଆମ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଏକ ନିଦର୍ଶନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚୁଡ଼ି ବେଶ ମଜଭୁତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିବାହ ହେଉ ଅବା ବ୍ରତଘର ଏହି ସବୁବେଳେ ଚୁଡ଼ିର ବେଶ ଚାହିଦା ଥାଏ। ଏହି ଚାହିଦାକୁ ନେଇ ଲାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ରୋଜଗାରର ଖୋରାକ ହୋଇପାରିଛି । ବିଶେଷ କରି ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହା ଅଧିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିପାରିଛି। ତେଣୁ ଓଡିଶାର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଖ ଶିଳ୍ପକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଲାଖ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଚୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପିର ହାତ ସ୍ପର୍ଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର ଚୁଡ଼ି ଜୀବନ୍ତ ହେଉଛି। ଏହାର ଦାମ୍ 50 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 150 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି l
ରୋଜଗାର ଦେଇଛି ଲାଖ ଚୁଡ଼ି:
ପୁରାତନ କାଳରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଅନେକ ଜିନିଷ ଏବେ ହଜି ଯିବାକୁ ବସିଛି । କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ସେସବୁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ପୁଣି ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଛି । ଯେମିତିକି ଲାଖ ଚୁଡ଼ି । କାଚ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଚୁଡ଼ିର ଚମକ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଲାଖରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚୁଡ଼ିର ଚମକ ସଦା ସତେଜ ରହିଥାଏ । ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ଯେତିକି କଷ୍ଟକର, ଏହା ସେତିକି ଲୋକାଦୃତ ମଧ୍ୟ । ଯାହା ଦ୍ବାରା କାରିଗରମାନେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ପାରୁଛନ୍ତି । ଜଣେ କି ଦୁଇଜଣ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକାଧିକ ମହିଳା ଲାଖରେ ଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରି ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ।
ଲାଖ ଚୁଡ଼ିରେ ମେଳାରେ ଦିନକୁ 15ରୁ 20 ହଜାର ରୋଜଗାର:
ଏନେଇ ଶିଳ୍ପୀ ବସୁମତୀ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ," ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛୁ l ଆମକୁ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ଦେଇଛି ଏହି ଲାଖ ଚୁଡ଼ି l 2008 ମସିହାରୁ ଏହି କାମ କରିଆସୁଛୁ । ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ 30 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏହି କାମ କରିଛୁ । ସୁଭଦ୍ରା ମେଳା ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି । ଲୋକମାନେ ଚୁଡ଼ି ବନାଇକି ନେଉଛନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ନେବାକୁ ଭିଡ ଜମାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ଦିନକୁ 15ରୁ 20 ହଜାର ରୋଜଗାର ହୋଇପାରୁଛି ଏଠି । ଗାଁରେ ଲାଖ ଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରୁ, ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଆୟୋଜିତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳାକୁ ଯାଇ ବିକ୍ରି କରୁ । ମେଳାକୁ ଛାଡି ଦେଲେ ମାସକୁ 5 ହଜାର ରୋଜଗାର ହୋଇପାରୁଛି । ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିନିଯୋଗ କରିଛୁ । ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିବାରୁ ଖୁସି । "
କେଉଁଠୁ ଆସେ ଲାଖ?
ବସୁମତୀ ବେହେରା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ଚୁଡି଼ ତିଆରି ପାଇଁ ଲାଖ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ l ତାକୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରୁ l ବରକୋଳି, କୁସୁମ, ସିମିଆଲତା, ନିଦ୍ରାବତି ଗଛରେ ଲାଖ ଚାଷ ହୁଏ । ଏହା ପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଚାଷ କରାଯାଏ l ବଜାରରେ ବି ଲାଖ ଉପଲବ୍ଧ ।"
