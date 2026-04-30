‘ଟଙ୍କା ନେଲେ ଭୁଲିଗଲେ, 32 ବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତାରଣା’: ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ

30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଧାୟକ ନେଇଥିବା ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ମହିଳାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ବିଜେଡି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଟିମ ।

BETRAYAL
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 30, 2026 at 9:30 AM IST

ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଜଲେନ ନାଏକଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ । ଦୀର୍ଘ 32 ବର୍ଷ ଧରି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପ୍ରତାରଣା ପାଇବା ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତିରିଂ ଥାନାର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା । ସେପଟେ ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) ବିଜେଡିର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍‌ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏସଡିପିଓ ବିରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେନାପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ (ETV Bharat Odisha)

ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ କଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମହିଳା ?

ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ । ଦୀର୍ଘ ୩୨ ବର୍ଷ ଧରି ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ବିଧାୟକ । ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

BETRAYAL
ମହିଳାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେଡି ଟିମ୍‌ (ETV Bharat Odisha)

ବିଧାୟକ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ:

ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରାୟ ୩୨ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହେବ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଜଲେନ ନାଏକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ।ବିଧାୟକ ଜଲେନ ନାଏକ ପୂର୍ବରୁ ୨ ଥର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଓ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ।’ ଦରମା ଟଙ୍କାରୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କାର ଓ ବାଇକ ଆଦି ମଧ୍ୟ କିଣି ଦେଇଥିଲେ । ବିଧାୟକଙ୍କ ତାଙ୍କ ଠାରୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଥିବା ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।’ ତେବେ କୌଣସି କାରଣ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।

BETRAYAL
ତିରିଂ ଥାନା (ETV Bharat Odisha)

ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଟଣାଓଟରା, ଗାଡି କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ:

ତେବେ ମହିଳା ଜଣକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ଟଣାଓଟରା କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କାର କାଚକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ୧୧ଟା ପାଖାପାଖି ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ତିରିଂ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରତନସାହି ବଜାରରେ ଘଟିଥିଲା । ବିଧାୟକ ଏକ ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ମହିଳା ଜଣକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପୂର୍ବ କଥାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ମହିଳା ଜଣକ ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କୁ ଟଣାଓଟରା କରିଥିଲେ । ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଧାୟକ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ବିଧାୟକଙ୍କ କାର କାଚକୁ ଏକ ପଥର ଫିଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅଧିକାର ପାଇବା ଆଶାରେ ତିରିଂ ଥାନାର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ତିରିଂ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରା ନ ଯାଇ ଷ୍ଟେସନ ଡ଼ାଇରୀ କରାଯାଇଥିଲା ।

BETRAYAL
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏସଡିପିଓ ବିରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେନାପତିଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ (ETV Bharat Odisha)

ଧମକ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ:

ତେବେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଜଣା ନମ୍ବର ଫୋନ ଯୋଗେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ମିଳୁଥିବାର କହିଛନ୍ତି । ବିଧାୟକଙ୍କ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ସହ ଘଟଣା ନେଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଝାଡଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ହାତା ଓ ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ଡାକୁଥିବାର କହିଛନ୍ତି ମହିଳା ।

ଜାରି ରହିଛି ତଦନ୍ତ:

ଏନେଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏସଡିପିଓ ବିରେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, ‘ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘଟଣାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛୁ । ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଲିଖିତ କିମ୍ବା ମୌଖିକ ଆକାରରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ।’

ମହିଳାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ବିଜେଡି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍‌:

ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଡା. ଦେବାଶିଷ ମାର୍ଣ୍ଡିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ରାଇସେନ ମୁର୍ମୁ, ପୂର୍ବତନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଉପଦେଷ୍ଟା ଦୀପ୍ତିମାନ ବଳ, ଉପସଭାପତି ସ୍ୱରୁପ ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପରେଶ ମୁଣ୍ଡା, ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ତନୁଜା ମହାନ୍ତ ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୌରପାଳିକାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ମମିତା ଚୋଧୁରୀ ପ୍ରମୁଖ ସମେତ ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମହିଳାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ଘଟଣା ବାବଦରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଟିମ ପକ୍ଷରୁ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଟିମ୍‌ କହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏସଡିପିଓ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ଅପରପକ୍ଷରେ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଜଲେନ ନାଏକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଚିତ୍‌ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଜଲେନ ନାଏକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନକଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

