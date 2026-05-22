ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ
ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ତେବେ ଏହା ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଘଟଣା ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡା
Published : May 22, 2026 at 3:38 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ରାସ୍ତା ପାଲଟିଲା ରେସଲିଂ ରିଙ୍ଗ୍ ! ପୋଲିସକୁ ଭୟ ନାହିଁ, ଥାନା ଠାରୁ ୫ ଶହ ମିଟର ଦୂରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି । ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକେ । ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏନଏସି ୫ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର । ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 2 ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଆଇନ କାନୁନକୁ ମାନୁ ନାହାନ୍ତି ଲୋକେ । ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି । ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଇନକୁ ଫୁ କରି ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ସେ ବାଲିଅନ୍ତା ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମପୁର । ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ । ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୁଏ । ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏପରି ଏକ ଆକ୍ରମଣର ଭିଡିଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି ।
ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡିଓ:
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଉଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏନଏସି ୫ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଯୁବକଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଗିରିର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆସିଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାରିଲେ । ଯିଏ ଯେମିତି ପାରିଲା ବାଡେଇ ଚାଲିଲା । ମୁଥ, ଚାପୁଡ଼ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ୩ ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ନିର୍ଘାତ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବାର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯେଉଁ ଭିଡିଓରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ୩ ରୁ ୪ ଜଣ ଯୁବକ ଅତି ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।
ନିମ୍ନମାନର କାମକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିବାରୁ ଆକ୍ରମଣ:
ଏପରିକି ମାଡ଼ ମାରି ଯୁବକଙ୍କୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଉ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆସିଥିବା ଯୁବକ ମାନେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ମାରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖଣାହାରି ପାଲଟିଥିଲେ । ଭିଡିଓଟି ଏବେ ସାରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ଭିଡିଓଟି ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ନିମ୍ନ ମାନର କାମ ବାବଦରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିବାରୁ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣର ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି ।
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ପଛର ସତ କହିଲେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ:
ଉକ୍ତ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଦଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବନମାଳୀ ବାରିକଙ୍କୁ ବୁଝି ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଘଟଣାଟି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଘଟିଥିଲା । ନିମ୍ନ ମାନର କାମକୁ ନେଇ ବାଡିଆ ପିଟା ହୋଇଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ସେ ସମୟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଉଦଳା ଥାନା ପୋଲିସ କେସ ନଂ ୧୩୧/୨୬ ଓ ୧୩୨/୨୬ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା । ସେହି ସମୟର ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର