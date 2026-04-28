ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକା ହରିୟାଣାରୁ ଉଦ୍ଧାର, ଚାକିରି ଲୋଭ ଦେଖାଇ ବିକ୍ରି କରିଥିଲା ଦଲାଲ୍
୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲା ଦଲାଲ୍ । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଫେରୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମମାଟି । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡା
Published : April 28, 2026 at 7:59 AM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ଚାକିରି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ହରିୟାଣାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ । ଗତ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁକୁଡ଼ିମୁଣ୍ଡି ଗାଁର ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲା ମହିଳା ଦଲାଲ୍ । ନାବାଳିକା ହରିୟାଣାରେ ଥିବା ଖବର ପାଇବା ପରେ ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଓଡ଼ିଶା ଆଣୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ।
ଚାକିରି ଲୋଭ ଦେଖାଇ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି:
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏସଡିପିଓ ବିରେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, ‘ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 45/2026ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ-ହରିୟାଣା ସୀମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଠାବ କରାଯାଇଛି । ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ହରିୟାଣା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଣାଯାଉଛି ।’
ଚାକିରି ଲୋଭ ଦେଖାଇ ବିକ୍ରି, ନାବାଳିକା ଉଦ୍ଧାର:
ଗତ ୫ ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁକୁଡ଼ିମୁଣ୍ଡି ଗାଁର ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଜଣେ ଅଜଣା ମହିଳା ଦଲାଲ ଚାକିରି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳ ନେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇ ସେଠାରେ ବିକ୍ରି କରି ଦେଇଥିଲେ । ୫ ବର୍ଷ ପରେ ନାବାଳିକା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଘଟଣା ବାବଦରେ ଜଣାଇଥିଲା । ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକ ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ଗତ ଶନିବାର ରାତିରେ ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନା ପୋଲିସର ଏଏସଆଇ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଓ ଶକୁନ୍ତଳା ସିଂ ସମେତ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବାପା ଓ ମା’ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ।
ହରିୟାଣାରୁ ଉଦ୍ଧାର:
ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ହରିୟାଣାର ଭିୱାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ । ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୩ ଘଟିକା ସମୟରେ ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଭିୱାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ୫ ବର୍ଷ ହେବ ନଜରବନ୍ଦୀରେ ରହି ଦାଦନ ଖଟୁଥିଲେ ।
ଆଜି ଫେରୁଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ:
ଦୀର୍ଘ ୫ବର୍ଷ ପରେ ହଜି ଯାଇଥିବା ଝିଅ ପାଖରେ ପାଇ ବାପା ଓ ମା’ ଭାବବିହ୍ଵଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଅଣାଯାଉଛି । ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ପହଁଚିବା ପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯିବ । ୫ବର୍ଷ ହେବ ବନ୍ଦୀ ଭାବେ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅସଦାଚରଣ ହୋଇଛି କି ତାହାର ତଦନ୍ତ କରି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି । ତେବେ ୫ବର୍ଷ ପରେ ଝିଅ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବାରୁ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ।
