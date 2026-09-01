ETV Bharat / state

ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ମାଟି କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡି ଦୁଇ ମୃତ

ଜିଲ୍ଲାର ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଦାବି ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୟ ପରିଡା

MUD WALL COLLAPSED
ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ମାଟି କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡି ଦୁଇ ମୃତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 1, 2026 at 8:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ । ଜିଲ୍ଲାରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ମାଟିକାନ୍ଥ ଘର ଭୁଶୁଡି ପଡିବା ଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଦୁଇଟି ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି । ଏପଟେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି ।

ଜିଲ୍ଲା ତିରିଂ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାତକମଡ଼ିହି ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ । ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ମାଟିକାନ୍ଥ ଘର ଭୁଶୁଡି ପଡିବା ଫଳରେ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ଭୁଣ୍ଡୁ ଗ୍ରାମର ସିନଗୋ ମୁର୍ମୁ (୪୯)। ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ମାତକମଡ଼ିହି ଗାଁରେ ଥିବା ନିଜ ବାପଘରେ ରହୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ରାମଦାସ ମୁର୍ମୁ, ଦୁଇ ଝୀଅ ଓ ଜଣେ ପୁଅ ସହିତ ବଡଭୁଣ୍ଡୁ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଛନ୍ତି ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ସିନଗୋ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୋର ସକାଳ ୪ ଘଟିକା ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଘରର ମାଟି କାନ୍ଥ ସହ ଘରର ଖପରଯୁକ୍ତ ଛାତ ହଠାତ୍‌ ଭୁଶୁଡି ପଡିଥିଲା। ଫଳରେ ସେ କାନ୍ଥ ଓ ଓରା କାଠ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ କୋଠରୀରେ ଶୋଇଥିବା ପରିଜନ ଲୋକେ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାରିନଥିଲେ । ଏବଂ ତିରିଂ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଓ ଥାନାକୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ତିରିଂ ଥାନା ପୋଲିସ ଓ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ତେବେ ମାଟି ତଳୁ ସିନଗୋଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।

ଏନେଇ ତିରିଂ ଥାନାରେ ପୋଲିସ କେସ ନଂ ୧୪/୨୬ରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବା ସହିତ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଜଲେନ ନାଏକ ପହଞ୍ଚି ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ସହ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।



ସେହିପରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଟିକାନ୍ଥ ପଡି ଚାଲି ଯାଇଛି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ । ଭାରି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ମାଟିଘର କାନ୍ଥ ପଡିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଭୁଲାଣପୁର ଗ୍ରାମର ଶୁକଲାଲ ସିଂଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଂ । ସେ ଘରୁ ଆସବାବପତ୍ର ବାହାର କରୁଥିବା ସମୟରେ କାନ୍ଥ ଦବି ଘରଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଯିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସକାଳୁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆ ଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସ କେସ ନଂ ୩୫/୨୬ ରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଛି । ସେପଟେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ-ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସାଜିଲା କାଳ ! ମାଟି କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡି 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ମୃତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

TAGGED:

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା
ମାଟି କାନ୍ଥ ଘର ଭୁଶୁଡି ଦୁଇ ମୃତ
MAYURBHANJ TRAGIC INCIDENT
WALL COLLAPSED DEATH CASE
MUD WALL COLLAPSED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.