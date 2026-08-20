ETV Bharat / state

ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇ ତିନି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଶା ଚକୋଲେଟ୍ ଖୁଆଇ ଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ତିରିଂ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁରୁପଲାସା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତିନି ଜଣ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଶା ମିଶ୍ରିତ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା

Tiring police station
ତିରିଂ ଥାନା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 20, 2026 at 9:14 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇ ତିନି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଶା ମିଶ୍ରିତ ଚୋକଲେଟ ଖୁଆଇଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ତିରିଂ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁରୁପଳସା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଶା ମିଶ୍ରିତ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା ପରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଚେତ୍‌ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

Three Mayurbhanj Schoolgirls Fall Ill After Being Given Drug-Laced Chocolates
ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇ ତିନି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଶା ଚୋକଲେଟ୍ ଖୁଆଇ ଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି (ETV Bharat)

ନିଶା ଚୋକଲେଟ୍ ଖୁଆଇ ଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ:

ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ସକାଳ ପାଖାପାଖି ୯.୩୦ ସମୟରେ ବୁରୁପଳସା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ସ୍କୁଟିରେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେମାନେ ତିନି ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଶା ମିଶ୍ରିତ ଚକୋଲେଟ୍ ଖୁଆଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା ପରେ ତିନି ଜଣଯାକ ଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ । ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ।

ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏକ ସ୍କୁଟିରେ 3 ଜଣ ଆସିଥିଲେ । ଆମକୁ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇ ଚକୋଲେଟ୍‌ ଖୁଆଇଦେଲେ । ଚକୋଲେଟ୍‌ ଖାଇବା ପରେ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲୁ । ପରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।"

ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି:

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବହଳଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲରେ ତିନି ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି । ଅସୁସ୍ଥ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଜଣ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ।

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବହଳଦା ବିଇଓ ଶୁଭଶ୍ରୀ ସିଂହଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ । ସେପଟେ ତିରିଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରାମହରି ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ । ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲେ ସକାଳେ ଉଜୁଡିଲା ସଂସାର; କାନ୍ଥ ପଡି ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ, ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁତର

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା: ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି, ୩ ମୃତ, ଅନେକ ରାସ୍ତା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ

TAGGED:

DRUG LACED CHOCOLATES
MAYURBHANJ DRUG LACED CHOCOLATE
BURUPALASA SCHOOL STUDENT
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନିଶା ଚକୋଲେଟ
BURUPALASA PRIMARY SCHOOL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.