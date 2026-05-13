ତିରିଂ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା, ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ହତ୍ୟାକାରୀର ମୃତ୍ୟୁ
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ତିରିଂ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଲୁଘୁଟୁ ଗାଁ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ମୋଚକା ଆଲଦା (28)ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା
Published : May 13, 2026 at 7:43 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ତିରିଂ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଲୁଘୁଟୁ ଗାଁ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା । ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ମୋଚକା ଆଲଦା (28)ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନୃଶଂସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୋଚକାକୁ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ହତ୍ୟାକାରୀର ମୃତ୍ୟୁ:
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ହସ୍ପିଟାଲ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ ଡା ଜୟଦେବ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୋଚକା ଆଲଦାର ଛାତି ଓ ଗୋଡ଼ରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗି ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ରାଇରଙ୍ଗପୁର ହସ୍ପିଟାଲ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା । ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ପିଆରଏମ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅପରାହ୍ନ ୨:୨୦ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତଦେହର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ।
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା:
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏସଡିପିଓ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ତିରିଂ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଲୁଘୁଟୁ ଗ୍ରାମର ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ସର୍ଦ୍ଦାର (62) ଓ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ବର ରଣା (48)ଙ୍କୁ ସେହି ଗ୍ରାମର ମାନସିକ ବିକାର ଗ୍ରସ୍ତ ଥିବା ଯୁବକ ମୋଚକା ଆଲଦା (28) ଶାବଳରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ଗୋପୀନାଥ ଓ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ବରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇ ଦୁହିଁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଗୋଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ତିରିଂ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଡବଲ ମର୍ଡର, ଶାବଳରେ ପିଟି ପିଟି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ
ଦାଦାବଟି ପାଇଁ ଓଡ଼ଗାଁରେ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା, ଅଜିତ୍ଙ୍କୁ କିପରି ମାରିଲେ ଡେମୋ ଦେଖାଇଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ