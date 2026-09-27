ETV Bharat / state

ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛି ଛୁଆ ବାଘ, ଯମୁନା ଏନକ୍ଲୋଜର ପାଲଟିବ ନୂଆ ଠିକଣା

ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ପରେ ଖାଇଲା ୨.୫ କେଜି ମାଂସ । ଶିମିଳିପାଳ କୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଯମୁନା ଏନକ୍ଲୋଜରକୁ ଛଡାଯିବ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡା

Mayurbhanj Tiger Cubs Recuse Health Update
ଅସୁସ୍ଥ ବାଘ ଛୁଆ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 27, 2026 at 12:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବନାଞ୍ଚଳର ଖପରଖାଇ ଗାଁରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବାଘ ଛୁଆ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛି । ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ଅଢେଇ କେଜି ମାଂସ ଖାଇଛି । ଛୁଆ ବାଘଟିକୁ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପସ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଯମୁନା ଏନକ୍ଲୋଜରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗୋଗିନେନୀ କହିଛନ୍ତି ।

Mayurbhanj Tiger Cubs Recuse Health Update
ଅସୁସ୍ଥ ବାଘ ଛୁଆ (ETV Bharat Odisha)

ଅସୁସ୍ଥ ପାଇଁ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲା, ଘରେ ପଶୁଥିଲା:

ଗତ 4 ରୁ 5 ଦିନ ତଳେ ଖପରଖାଇ ଗାଁରେ ଏହି ଛୁଆ ବାଘଟି ବୁଲୁଥିଲା । ଶେଷରେ ଗତ ଗୁରୁବାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲା। ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାଘଟିକୁ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ବନବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ବନବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବାଘ ଛୁଆଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ବାଘଟି ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ବାରିପଦାରୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଆସି ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ । ଏବେ ତା'ର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ଘଟୁଛି । ତାର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି ।

Mayurbhanj Tiger Cubs Recuse Health Update
ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲା ବାଘ (ETV Bharat Odisha)

ଯମୁନା ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ରହିବ...

ଏନେଇ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗୋଗିନେନୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ବାଘଟିକୁ ଔଷଧ ମିଶାଇ ପ୍ରାୟ ୨.୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବାଘ ଛୁଆଟି ସେ ସବୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଘ ଛୁଆଟି ଶାନ୍ତ ରହିବା ସହ ତା'ର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ତା'ର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାର ସଠିକ୍ ଆକଳନ ପାଇଁ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯିବ । ଶିଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ବାଘଟିକୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ତାକୁ ଶିମିଳିପାଳ କୋର୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ‘ଯମୁନା ଏନକ୍ଲୋଜରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ।’

Mayurbhanj Tiger Cubs Recuse Health Update
ଅସୁସ୍ଥ ବାଘ ଛୁଆ ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat Odisha)

ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ନିଜେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଶିମିଳିପାଳର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବାରିପଦା ସର୍କଲ ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷକ ତ‌ଥା ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗୋଗିନେନୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Mayurbhanj Tiger Cubs Recuse Health Update
ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲା ବାଘ (ETV Bharat Odisha)

ଗତ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ପ୍ରାୟ ୭ ରୁ ୮ ମାସ ବୟସର ଏହି ବାଘ ଛୁଆଟି ପ୍ରଥମେ ଗାଁର ଏକ ଗୁହାଳ ଘରେ ପଶିଯାଇଥିଲା ଯାଇଥିଲା । ପରେ ସେଠାରୁ ଯାଇ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘର ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲା । ବାଘ ଛୁଆଟି ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଓ ତା'ର ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଜଣା ପଡିବା ପରେ ତାକୁ ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଏକ ପଞ୍ଜୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଶିମିଳିପାଳରେ ୫ ବର୍ଷୀୟା ବାଘୁଣୀର ମୃତ୍ୟୁ, ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ OUATକୁ ପଠାଗଲା ନମୁନା

ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୭୦% ବାଘ ଭାରତରେ: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଘ ଦିବସରେ ବନ କର୍ମଚାରୀ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ସଂରକ୍ଷଣବିତ୍‌ଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ

TAGGED:

ଶିମିଳିପାଳ ଯମୁନା ଏନକ୍ଲୋଜର
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅସୁସ୍ଥ ବାଘ ଛୁଆ
SIMILIPAL JAMUNA ENCLOSER
MAYURBHANJ TIGER RESCUE
ROYAL TIGER HEALTH UPDATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.