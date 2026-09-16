ETV Bharat / state

ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବୁଲୁଥିଲା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପାରା, ଗୋଡରେ ଅଛି କୋଡ ନମ୍ବର ଥିବା ରିଙ୍ଗ୍‌

ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ କଷିପଦା ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲା ପାରା । ବାଂଲାଦେଶୀ ପାରା ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ । ବେତନଟୀ ବନବିଭାଗର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡା

Suspect Pigeon Rescued
ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପାରା ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 16, 2026 at 3:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଷିପଦା ଗ୍ରାମରୁ ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପାରା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ପାରାର ଗୋଡରେ ଏକ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ରିଙ୍ଗ୍‌ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ନମ୍ବର ରହିଛି । ତେଣୁ ପାରାଟି ବାଂଲାଦେଶର ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ପାରାଟି ସାଧାରଣ ପାରା ନା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବେତନଟୀ ବନବିଭାଗ ।

ବାଂଲାଦେଶୀ ପାରା ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ (ETV Bharat Odisha)

ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲା...

ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କଷିପଦା ଗ୍ରାମର ହରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପୁହାଣଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ପାରାଟି ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ । ପାରାର ଗୋଡ଼ରେ ରିଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗିଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରି ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାକୁ ନେଇ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ ।

Suspect Pigeon Rescued
ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପାରା ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat Odisha)

ପାରାରେ ଗୋଡରେ କଣ ଲେଖା ହୋଇଛି ?

ପାରାଟିର ଗୋଡ଼ରେ ଏକ ରିଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ‘ବିଏଏନ୍‌-୨୦୨୪ ଓ ୭୦୧୮୩୧’ ଲେଖାଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବାବା ଶଙ୍କର ସରାଫ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବେତନଟୀ ଏସଡିପିଓ ମିନତୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ପାରାଟି ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ପୋଲିସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାରିପଦା ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେତନଟୀ ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପାରାଟିକୁ ବେତନଟୀ ରେଞ୍ଜର ଏସିଏଫଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ । ବେତନଟୀ ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

Suspect Pigeon Rescued
ଥାନାରେ ପାରା (ETV Bharat Odisha)

କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ପାରା ?


ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବାବା ଶଙ୍କର ସରାଫ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଫୋନୋ ଯୋଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଷିପଦା ଗ୍ରାମର ହରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପୁହାଣଙ୍କ ପୁଅ ଶ୍ରୀକାଶ ପାରାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ । ପାରାଟିର ଗୋଡ଼ରେ ଥିବା ନୀଳରଙ୍ଗର ପିତ୍ତଳ ରିଙ୍ଗ୍‌ରେ ‘ବିଏଏନ୍‌-୨୦୨୪’ ଓ ‘୭୦୧୮୩୧’ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ପାରାଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ବନବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ, 7 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ

କାମୁଡ଼ିଲା ବିଷାକ୍ତ ଚିତି ! ସାପକୁ ପଲିଥିନରେ ଧରି, ସାଇକେଲ ଚଳାଇ ମେଡିକାଲ ଆସିଲେ ଜଗୁଆଳି ମୋଚିରାମ ଟୁଡୁ

ଭାଙ୍ଗିଲା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ବଡ଼ ସ୍ଲାବ: ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ୪୦ ଛାତ୍ର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

TAGGED:

MAYURBHANJ FOREST DEPT
SUSPECTED PIGEON
ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପାରା
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଂଲାଦେଶୀ ପାରା
PIGEON RESCUED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.