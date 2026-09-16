ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବୁଲୁଥିଲା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପାରା, ଗୋଡରେ ଅଛି କୋଡ ନମ୍ବର ଥିବା ରିଙ୍ଗ୍
ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ କଷିପଦା ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲା ପାରା । ବାଂଲାଦେଶୀ ପାରା ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ । ବେତନଟୀ ବନବିଭାଗର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡା
Published : September 16, 2026 at 3:30 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଷିପଦା ଗ୍ରାମରୁ ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପାରା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ପାରାର ଗୋଡରେ ଏକ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ରିଙ୍ଗ୍ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ନମ୍ବର ରହିଛି । ତେଣୁ ପାରାଟି ବାଂଲାଦେଶର ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ପାରାଟି ସାଧାରଣ ପାରା ନା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବେତନଟୀ ବନବିଭାଗ ।
ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲା...
ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କଷିପଦା ଗ୍ରାମର ହରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପୁହାଣଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ପାରାଟି ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ । ପାରାର ଗୋଡ଼ରେ ରିଙ୍ଗ୍ ଲାଗିଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରି ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାକୁ ନେଇ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ ।
ପାରାରେ ଗୋଡରେ କଣ ଲେଖା ହୋଇଛି ?
ପାରାଟିର ଗୋଡ଼ରେ ଏକ ରିଙ୍ଗ୍ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ‘ବିଏଏନ୍-୨୦୨୪ ଓ ୭୦୧୮୩୧’ ଲେଖାଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବାବା ଶଙ୍କର ସରାଫ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବେତନଟୀ ଏସଡିପିଓ ମିନତୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ପାରାଟି ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ପୋଲିସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାରିପଦା ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେତନଟୀ ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପାରାଟିକୁ ବେତନଟୀ ରେଞ୍ଜର ଏସିଏଫଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ । ବେତନଟୀ ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ପାରା ?
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବାବା ଶଙ୍କର ସରାଫ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଫୋନୋ ଯୋଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଷିପଦା ଗ୍ରାମର ହରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପୁହାଣଙ୍କ ପୁଅ ଶ୍ରୀକାଶ ପାରାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ । ପାରାଟିର ଗୋଡ଼ରେ ଥିବା ନୀଳରଙ୍ଗର ପିତ୍ତଳ ରିଙ୍ଗ୍ରେ ‘ବିଏଏନ୍-୨୦୨୪’ ଓ ‘୭୦୧୮୩୧’ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ପାରାଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ବନବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ, 7 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
କାମୁଡ଼ିଲା ବିଷାକ୍ତ ଚିତି ! ସାପକୁ ପଲିଥିନରେ ଧରି, ସାଇକେଲ ଚଳାଇ ମେଡିକାଲ ଆସିଲେ ଜଗୁଆଳି ମୋଚିରାମ ଟୁଡୁ
ଭାଙ୍ଗିଲା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ବଡ଼ ସ୍ଲାବ: ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ୪୦ ଛାତ୍ର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର