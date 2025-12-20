3 ଦିନରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଅଘଟଣ, ସ୍କୁଲ ଶୌଚାଳୟ ସୂଚନା ଫଳକ ପଡ଼ି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ମୃତ
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତିିରିଂରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ସୂଚନା ଫଳକ । ଜଣେ 7 ବର୍ଷର ଛାତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
Published : December 20, 2025 at 8:41 AM IST|
Updated : December 20, 2025 at 10:27 AM IST
Mayurbhanj School Student Killed, ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ ): କୋରାପୁଟ ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ । ତିନି ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଫଳକ ପଡ଼ି ଗଲାଣି ଦୁଇ ଦୁଇଟି କୋମଳମତି ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ । କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ରେ ଏକ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରର, ନାମ ଫଳକ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ , ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତିରିଂ ଥାନା ବଡ଼ ଭୁଣ୍ଡୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମାନ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ସ୍କୁଲରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ, ସୂଚନା ଫଳକ ପଡ଼ି ତାର ଜୀବନ ଯାଇଛି । ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଛାତ୍ର ଜଣକ ହେଲେ ଶିବ ଚରଣ ଲୋହାରଙ୍କ 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ଅଭିର ।
ସୂଚନା ଫଳକ ପଡ଼ି ଛାତ୍ର ମୃତ:
ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଅପରାହ୍ନ ୩.୩୦ ମିନିଟରେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଥିବା ଏକ ସୂଚନା ଫଳକ ଅଭିର ଉପରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । ସୂଚନା ଫଳକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ହେବା କାରଣରୁ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତଶ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆହତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ତିରିଂ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ, ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୃତ ଛାତ୍ରର ପରିବାର ଲୋକେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଜନ ପ୍ରତିନିଧି, ପୋଲିସ, ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାର ଓ ବିଇଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିବା ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ:
ତିରିଂ ଥାନା ପୋଲିସ, କେସ ନଂ ୨୨/୨୦୨୫ରେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ରେଡକ୍ରସ ପକ୍ଷରୁ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟାରେ ପୋଲିସ, ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ । ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତିରିଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜେନା ।
ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ତୁରନ୍ତ ସେ ତିରିଂ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇଥିଲୁ । ପରିବାର ଲୋକେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିବା ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । "
ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୨-୨୩ରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଶୌଚାଳୟର ସୂଚନା ଫଳକଟି ଶୌଚାଳୟ କଡ଼ରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା । ଶୁକ୍ରବାର(ଡିସେମ୍ବର-19 ) ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଖେଳ ଛୁଟିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଉକ୍ତ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଖେଳୁଥିଲେ । କୌଣସି କାରଣରୁ ଫଳକଟି ଭାଙ୍ଗି ପିଲାଟି ଉପରେ ପଡି ଯାଇଥିଲା । "ଫଳକ ପିଲାଟିର ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ହେବାରୁ ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା । ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଧାର କରି ତିରିଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରା ଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତିରିଂ ବ୍ଲକ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ।
