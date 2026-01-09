ଭାଙ୍ଗିଲା 12 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ, ଶିମିଳିପାଳରେ ତାପମାତ୍ରା ମାଇନସ 1 ଡିଗ୍ରୀ
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିପାଳ ବାରହାକାମୁଡାରେ ପାରଦ -1° ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଶୀତ ଲହରୀ ଭିତରେ ଶିମିଳିପାଳର ମନ ମୁଗ୍ଧକର ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ।
Published : January 9, 2026 at 11:03 AM IST
Similipal Temperature Minus 1 Degree ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଅସମ୍ଭାଳ ଶୀତ ଲହରୀରେ ଥରୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା । ଶିମିଳିପାଳରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇ -୧ ଡିଗ୍ରୀରେ (Minus 1 Degree) ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହା 12 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । 2014 ମସିହା ପରେ ଶିମିଳିପାଳରେ ଶୂନ ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସି ନଥିଲା ପାରଦ । ଗତ ବୁଧବାର ଓ ଗୁରୁବାର 2 ଦିନ ଧରି ଉପର ବାରହାକାମୁଡ଼ାରେ ତାପମାତ୍ରା ଶୂନ ଡିଗ୍ରୀ (Zero Degree) ରହିଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କାକର ଜମି ତୁଷାର ପାତର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗୋଗିନେନୀ ।
ଖରା ଓ ବର୍ଷା ପରେ ଏବେ ଶୀତରେ ରେକର୍ଡ଼:
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଛି । ଶିମିଳିପାଳରେ ଜାଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡୁଛି । ଶୀତ କଷ୍ଟକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଗରମ ପୋଷାକ ଘୋଡାଇ ରହିବା ସହ ନିଆଁ ଜାଳି ଶୀତକଷ୍ଟକୁ ଲାଘବ କରୁଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ବର୍ଷତମାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଖରାଦିନେ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭାବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦା ସହର ରେକର୍ଡ କରିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ୬ ମାସ ଧରି ଅନବରତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା । ଏପରିକି ଶୀତ ଦିନେ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇ ଶୂନ ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଛି ।
- ଉପରବରାହକାମୁଡା: (-01°)
- ଚହଲା: 2°
- ଗୁଡୁଗୁଡିଆ: 2°
- ରାମତୀର୍ଥ: 9°
- ସାତକୋଶିଆ: 9°
- କିଆଝରୀ: 10°
ମନମୁଗ୍ଧକର ପରିବେଶ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼:
ଆଜି ଉପରବରାହକାମୁଡାରେ -୧ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଘାସ ଗାଲିଚା ଏବଂ ଗଛ ପତ୍ର ଉପରେ ତୁଷାରର ଆସ୍ତରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । "ଏହି ଦିନରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଓଡିଶା ସମେତ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ଶିମିଳିପାଳର ମନମୁଗ୍ଧକର ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡକୁ ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି" ବୋଲି ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ଼ଃ ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗୋଗିନେନୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ:
ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଚହଲା ଓ ଗୁଡୁଗୁଡିଆରେ ତାପମାତ୍ରା ୨ ଡିଗ୍ରୀ, ବରେହିପାଣିରେ ୫ ଡିଗ୍ରୀ, ରାମତୀର୍ଥ ଓ ସାତକୋଶିଆରେ ୯ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କିଆଝରୀରେ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ୨୬ଟି ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ