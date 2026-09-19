ETV Bharat / state

ଗଛରେ ଚିହ୍ନ, ହାତରେ ଲାଟେକ୍ସ; ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରବର ଚାଷ ଦେଉଛି ଆଦିବାସୀ ପରିବାରକୁ ନୂଆ ଜୀବିକା

ଦଶ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଦୁଇ ଏକର ଜମିରୁ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ; ରବର ଚାଷରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଉଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ସ୍ଶେଶାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ - ମିନତି ସିଂହ

TRIBAL WOMEN RUBBER FARMERS
ଦଶ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଦୁଇ ଏକର ଜମିରୁ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ; ରବର ଚାଷରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଉଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 19, 2026 at 8:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ହାତରେ ଧାରୁଆ ଉପକରଣ ଧରି ରବର ଗଛରେ ଚିହ୍ନ କାଟନ୍ତି। ଦୁଇ-ତିନି ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ସେହି ଗଛ ପାଖକୁ ଫେରି ଲାଟେକ୍ସ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଘୁସୁରିଆ ସାହିର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ବୈଶାଖୀ ସିଂଙ୍କ ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗଛ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଏବେ ରବର ଗଛ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ନିୟମିତ ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଆୟର ଏକ ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି।

TRIBAL WOMEN RUBBER FARMERS
ଦଶ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଦୁଇ ଏକର ଜମିରୁ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ; ରବର ଚାଷରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଉଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। (ETV Bharat Odisha)

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଉତରାୟପୁର ଗାଁର ୩୪ ବର୍ଷୀୟ ବୈଶାଖୀ ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଦୁଇ ଏକର ଜମିରେ ରବର ଚାରା ଲଗାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ୭ରୁ ୮ ବର୍ଷ ପରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକରୁ ଲାଟେକ୍ସ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବେ ଲାଟେକ୍ସ ସଂଗ୍ରହ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି ପରିବାର ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଛି।

ବୈଶାଖୀ କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଋତୁକାଳୀନ ଫସଲ ଭଳି ରବର ଚାଷ ନୁହେଁ। ଏହା ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଆୟର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି।

  • ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର ଭରସା ରବର ଚାଷ

ବୈଶାଖୀଙ୍କ ପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକର ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ରବର ଚାଷକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜୀବିକାର ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ଆଗ୍ରୋ-କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ବା କୃଷି-ଜଳବାୟୁ ପରିସ୍ଥିତି ରବର ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିବାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରବର ଉତ୍ପାଦନ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛି।

ଏହି ଚାଷର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତା ହେଉଛି, ରବର ଚାଷ ଓ ଲାଟେକ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ରମଶକ୍ତି ମହିଳା। ୨୦୧୩ ମସିହାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏହି ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ ୧,୩୧୧ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ରବର ଚାଷ ହେଉଛି। ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ ୮୫୦ ହେକ୍ଟର ଜମି ଏବେ ଉତ୍ପାଦନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।

ରବର ବୋର୍ଡ ଏବେ ଅନୁକୂଳ ଆଗ୍ରୋ-କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଥିବା ଆଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ କରି ରବର ଚାଷର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯୋଜନା କରୁଛି। ବିଶେଷକରି ମହିଳାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରବର ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି।

TRIBAL WOMEN RUBBER FARMERS
ଦଶ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଦୁଇ ଏକର ଜମିରୁ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ; ରବର ଚାଷରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଉଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। (ETV Bharat Odisha)
  • କେରଳ/କେରଳମ୍‌ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ଭାବନା ଖୋଜୁଛି ରବର ବୋର୍ଡ

ନ୍ୟାସନାଲ ରବର ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, କୋଟ୍ଟାୟମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଏଚ୍. ପ୍ରିୟା ବର୍ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କେରଳରେ ରବର ଚାଷ ପ୍ରାୟ ସାଚୁରେସନ୍ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ରବର ବୋର୍ଡ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ରବର ଚାଷର ସମ୍ଭାବନା ଖୋଜୁଛି।

ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ରବର ଚାଷ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପିପିପି ମୋଡ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ରବର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରବର ଚାଷର ବ୍ୟାପକ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହାର ପରିସରରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମହିଳା ରବର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ୭ ଦିନିଆ ଟ୍ୟାପିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ପ୍ରିୟା ବର୍ମା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।

TRIBAL WOMEN RUBBER FARMERS
ଦଶ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଦୁଇ ଏକର ଜମିରୁ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ; ରବର ଚାଷରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଉଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। (ETV Bharat Odisha)
  • ୭-୮ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ୩୦-୩୫ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଆୟ

ରବର ଚାଷରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ରବର ଗଛ ଲଗାଇବାର ପ୍ରାୟ ୭ରୁ ୮ ବର୍ଷ ପରେ ଲାଟେକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେବେ ଥରେ ଗଛ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ହୋଇଗଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୩୦ରୁ ୩୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଆୟ ଦେଇପାରେ।

ରବର ବୋର୍ଡର ବାରିପଦା ରିଜିଓନାଲ ଅଫିସର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗୋଟିଏ ଏକର ଜମିରେ ପ୍ରାୟ ୧୮୦ରୁ ୨୦୦ଟି ରବର ଗଛ ଲଗାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମ କିଛି ବର୍ଷରେ ଚାଷୀମାନେ ରବର ସହ ଅନ୍ୟ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଃଚାଷ ଭାବେ କରିପାରିବେ।

ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ରବର ଚାଷ ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ରବର ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବୈଷୟିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ରବରର ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପିଛା ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ୧,୩୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଛି।

  • ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ରବର ଚାଷ; ମହିଳାଙ୍କ ହାତରେ ଲାଭଜନକ ରୋଜଗାର

ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅନେକ ଗାଁର ପରିବାର ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କିମ୍ବା କୃଷି ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବାସ କରିବା ଛଡ଼ା ବିଶେଷ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତେବେ ଛୋଟ ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଧାନ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭଜନକ ହେଉନଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରବର ଚାଷ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଜୀବିକାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଛି।

ମୟୂରଭଞ୍ଜର କେନ୍ଦୁଗାଡ଼ି ଗାଁର ୧୨୧ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ରବର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ସୋସାଇଟିର ସଭାପତି ନନ୍ଦେୟ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ରବର ଚାଷରେ ମହିଳାମାନେ ଲାଟେକ୍ସ ସଂଗ୍ରହ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାମରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ପୁରୁଷମାନେ ଅନ୍ୟ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରର ମୋଟ ଆୟ ବଢ଼ାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି।

TRIBAL WOMEN RUBBER FARMERS
ଦଶ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଦୁଇ ଏକର ଜମିରୁ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ; ରବର ଚାଷରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଉଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। (ETV Bharat Odisha)
  • ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରବର ଚାଷର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ

ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୀର୍ଘ ୭-୮ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା, ଅନ୍ୟପଟେ ଥରେ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆୟର ସମ୍ଭାବନା; ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ପାଇଁ ରବର ଚାଷ ଏକ ନୂଆ ଆଶାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଛି। ବିଶେଷକରି ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗିଦାରି ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହା କେବଳ ଚାଷ ନୁହେଁ, ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରର ଆୟ ଓ ଜୀବିକାର ଚିତ୍ର ବଦଳାଇବାର ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛି।

TRIBAL WOMEN RUBBER FARMERS
ଦଶ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଦୁଇ ଏକର ଜମିରୁ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ; ରବର ଚାଷରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଉଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। (ETV Bharat Odisha)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ତିନି ଶିଳ୍ପପତି ଭାଇଙ୍କ କଲମୀ ବାଇଗଣ ଚାଷ, ଦୈନିକ ଫଳୁଛି 14 କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ବାଇଗଣ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

MAYURBHANJ
ODISHA
RUBBER PLANTATION
ରବର ଚାଷ
TRIBAL WOMEN RUBBER FARMERS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.