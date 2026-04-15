ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା: RDC ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ, ପୋଲିସ-ଗ୍ରାମବାସୀ ମୁହାଁମୁହିଁ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ RDC ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଜଣେ ମୃତ, ଶତାଧିକ ଅନ୍ତେବାସୀ ଅସୁସ୍ଥ ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡା ଓ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 15, 2026 at 7:22 AM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର/ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ତହସିଲର କାକାବନ୍ଧ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ସ୍କୁଲର ୫ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ ଅନ୍ତେବାସୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଘଟଣାର RDC ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି(ବୁଧବାର) କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ RDC ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟଲୋକେ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବଜାର ନିକଟରେ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବା ସହ ସ୍କୁଲ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।
ହଷ୍ଟେଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ, ଶତାଧିକ ଅସୁସ୍ଥ:
କାକାବନ୍ଧ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ହଷ୍ଟେଲରେ ଗତ ୩ ଦିନ ତଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଶତାଧିକ ଅନ୍ତେବାସୀ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଓ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ସମସ୍ତେ ପଖାଳ, ଶାଗ, ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ଆଦି ଖାଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ୬୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ICUରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
RDC ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ:
ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ RDC ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଜି(ବୁଧବାର) ସକାଳେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ RDC ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗସ୍ତ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଏବଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । RDC ଆଜି ସକାଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ୩ ଲକ୍ଷର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ବାରିପଦାରେ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ:
ସେହିପରି ଆହତ ପିଲା ମାନଙ୍କ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଆସିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ IDSPର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲଜି ଡାକ୍ତର ବାରିପଦାରେ ଅଛନ୍ତି ।
ସ୍କୁଲ ଘେରାଉ ଉତ୍ତେଜନା:
ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ନିକଟ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବଜାର ନିକଟରେ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ରାସ୍ତାରୋକ ଓ ସ୍କୁଲ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ସଠିକ ସମୟରେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନ କରେଇବାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଅଭିଭାବକ । ସ୍କୁଲ ଘେରାଉକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେଠାରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ।
3 ଘଣ୍ଟା ରାସ୍ତାରୋକ, ଲାଠିଚାର୍ଜ କଲା ପୋଲିସ:
ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ନେଇ ଆସିଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘ ୩ ଘଣ୍ଟା ଅଟକ ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ସ୍ଵର୍ଗରଥ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ । ପୋଲିସ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଓ ଅଭିଭାବକ । ବୁଝାସୁଝା କରିବାରେ ପୋଲିସ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ପଥର ମାଡ଼ କରିବା ସହିତ ଲଗାତାର ନିଆଁ ହୁଳା ମାଡ଼ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ।
ମୁହାଁମୁହିଁରେ ପୋଲିସ ଆହତ, ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ:
ଅନ୍ୟପଟେ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଆଇଆଇସି ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇ ନିକଟସ୍ଥ ନଳଗଜା ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଦୀପକ ଗୋଚ୍ଛାୟତ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୟାସିନ୍ଧୁ ପରିଡା ସହିତ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ପୋଲିସର ଲାଠିଚାର୍ଜ ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିବାର ଖବର ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ; ଶତାଧିକ ଅସୁସ୍ଥ, ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ନିଲମ୍ବିତ, ସମବେଦନା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଓ ଭୁବନେଶ୍ବର