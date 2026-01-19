ଶେଷ ହେଲା ପକ୍ଷୀ ଗଣନା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନଖଣ୍ଡରେ ୮୦ ଭାଗ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନଖଣ୍ଡରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଶେଷ । ୫ଟି ରେଞ୍ଜର ୧୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ହେଲା ପକ୍ଷୀ ଗଣନା । ଶତକଡା ୮୦ ଭାଗ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ରହିଥିବା କହିଲେ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ।
Published : January 19, 2026 at 8:27 AM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଶେଷ ହେଲା ପକ୍ଷୀ ଗଣନା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନଖଣ୍ଡରେ ୮୦ ଭାଗ ବିଦେଶୀ । ଗତକାଲି (ରବିବାର) ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିନରେ ଥିବା ୫ଟି ରେଞ୍ଜର ୧୪ଟି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଓ ଆଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଶେଷ ହୋଇଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଋତୁରେ ଏହି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯାଇଛି । ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପ୍ରାୟ ୮୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବନ କର୍ମଚାରୀ ବହଳଦା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ବାଦାମ ପାହାଡ଼, ମଣଦା ଓ ବିଶୋଇ ଆଦି ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରିଥିଲେ । ଚଳିତ ଥର ୮୦ ଭାଗ ବିଦେଶୀ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ।ଏନେଇ ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରା ଯାଇଥିଲା ।
କିପରି ହୁଏ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ?
ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ପାଇଁ ଗଠିତ ପ୍ରତି ଟିମରେ ୫ଜଣ ଲେଖାଏଁ ରହିଥିଲେ ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ବନ କର୍ମଚାରୀ, ଏନଜିଓ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଗବେଷକମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ବାଇନା କୁଲାର ଓ ଜିପିଏସ କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା । ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ରିପୋର୍ଟ ଆକଳନ କରି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ । ତେବେ କୁହୁଡି ପାଇଁ ସକାଳୁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନାରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିଲା । ଶୀତ ଋତୁରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ଡ଼ାଇରେକ୍ଟ ସାଇଟିଂ ପଦ୍ଧତିରେ ଗଣନା କରାଯାଇଛି । ଶୀତ ଋତୁରେ ସାଇବେରିଆନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବରଫ ପାତ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ସୂଚନା ଥାଉ କି, ଗତବର୍ଷ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନଖଣ୍ଡର ୪ଟି ରେଞ୍ଜକୁ ୭,୨୭୩ଟି ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିବା ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
କେଉଁଠାକୁ ଆସନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ?
ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ପକ୍ଷୀମାନେ ପୋଖରିଆ ଡ୍ୟାମ, ନେସା ଡ୍ୟାମ, ମଣଦା, ସୁଦର୍ଶନପୁର, ଫିଶାରୀ, ପଟେପାଣି, ମେଘନା, ଆହାର ବନ୍ଧ, ସୁଲେଇପାଟ, କେନ୍ଦୁ ପୋଖରୀ, ବାଙ୍କବଳ, ରାଜାବସା, ବିଞ୍ଜଧର ଆଦି ବୃହତ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି । ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଜାତି ତାଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ରେକର୍ଡ କରିବା ସହ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାର ଆକଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଜଳଉତ୍ସରେ ଗୁଡିକରେ ଘରୋଇ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହ ଗଡ଼ୱାଲ, ଲିଟିଲ କାର୍ବୋରେଣ୍ଟ, ଲଫାଙ୍ଗ, ହୁଇସିଲ ବାର୍ଡ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
୮୦ ଭାଗ ବିଦେଶୀ:
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି," ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନଖଣ୍ଡରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ହୋଇଥିଲା । ସର୍ବ ମୋଟ ୧୪ଟି ଜଳାଶୟ ସ୍ଥାନରେ ଗଣନା କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଫୋରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ, ଫରେଷ୍ଟର, ରେଞ୍ଜର ଓ ପାରାଷ୍ଟାଫ ମିଶିକି ପାଖାପାଖି ୮୦ଜଣ ବନ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ରହିଥିଲେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ୭୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ପକ୍ଷୀ ହେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ । ସୁଲେଇପାଟ ଡ଼୍ୟାମ ଓ ତିରିଂ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଡ୍ୟାମରେ ପାଖାପାଖି ଶତକଡା ୮୦ ଭାଗ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ହୋଇଛି । "
