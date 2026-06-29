ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର; ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ, ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଗିରଫ
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବେତନଟୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ । ସପିଂ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଯାଇଥିଲେ, ମିଳିଲା ମୃତଦେହ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା
Published : June 29, 2026 at 12:11 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେତନଟୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ଶୁଖିଲାହାର ମହୁଲିଆ ଠାରେ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ସ୍ଥିତିରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ବେତନଟୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ହତ୍ୟା କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ।
ବାରିପଦା ଏଏସପି ଦୀପକ ଗୋଚ୍ଛାୟତଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ମୃତ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନଥିଲା । ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଶନିବାର ବାରିପଦା ଯାଇଥିଲେ । ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଦୁହେଁ ସେଠାରେ କିଛି ସପିଂ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ମହିଳା ଜଣକ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ, ଏହା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇ ନଥିଲେ । ଏନେଇ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ରାତି ୧୦ଟା ସମୟରେ ବେତନଟୀ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରା ଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ବେତନଟୀ ଥାନା ଆଇଆଇସି କ୍ରିଷ୍ଣା ପିଙ୍ଗୁଆ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ସହାୟତାରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ବେତନଟୀ ଥାନାରେ ପୋଲିସ କେସ ନଂ ୨୭୨ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି । ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ସ୍ଥିତିରୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଘଟଣାରେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ପରେ ଗିରଫ କରିଛି ।
ଏନେଇ ବାରିପଦା ଏଏସପି ଦୀପକ ଗୋଚ୍ଛାୟତ କହିଛନ୍ତି, "ଶନିବାର ରାତି ୧୦ଟା ସମୟରେ ବେତନଟୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ବେତନଟୀ ଥାନାରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବେତନଟୀ ଥାନାରେ ପୋଲିସ କେସ ନଂ ୨୭୨/୨୬ରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ବାରିପଦାକୁ କିଛି କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଝଗଡ଼ାରୁ ଜୀତେନ୍ଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ପରେ ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ ସହିତ ତଦନ୍ତ କରି ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଜୀତେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏହି ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ସହ ଗିରଫ କରାଯିବ । ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଡବଲ ମର୍ଡର; ମାଆ ଓ ଝିଅକୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା, ବନ୍ଦ ଘରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ
ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଅନେକ ସୁରାକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ