ବାଂଲାଦେଶରେ କହିଲେ 'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ', ନିଖୋଜର 11 ବର୍ଷ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ 41 ବର୍ଷିୟ ସୁଦାମ

ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସୁଦାମଙ୍କୁ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖ ଦିନ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ସେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜାଣିପାରି ଫେରାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ।

SUDAM HEMBRAM RETURNS HOME
ନିଖୋଜର 11 ବର୍ଷ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ 41 ବର୍ଷିୟ ସୁଦାମ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 8, 2025 at 7:24 PM IST

ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 3 ଦିନ ପରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଉଁଶିଆ ଥାନା ଅଧୀନ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମର 41 ବର୍ଷିୟ ସୁଦାମ ହେମ୍ବ୍ରମ । ଅଜାଣତରେ ଭାରତ ସୀମା ପାର ହୋଇ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ଶେଷରେ ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ସୁଦାମ । ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଁ ମାଟିରେ ପାଦ ଥୋଇବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷାରତ ପରିବାର ଲୋକେ ଲୁହ ଝରା ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ ।

ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବାଗତ ଉତ୍ସବର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରଶାସନ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ପୁନର୍ବାର ସମାଜରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଓ ସହାୟତା ସହିତ ନିରନ୍ତର ସହଯୋଗର ଆଶ୍ଵାସନ ଦେଇଛନ୍ତି।

କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ସୁଦାମ ହେମ୍ବ୍ରମ?

ଆଜକୁ ପାଖାପାଖି 11 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅର୍ଥାତ 2014 ରେ ପିତା କିଶୋର ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତିନିଦିନ ପରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସୁଦାମ ହେମ୍ବ୍ରମ । ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ସୁଦାମଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ। ସେ ଅଜାଣତରେ ଭାରତ ସୀମା ପାର ହୋଇ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶର ଏକ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ସୁଦାମଙ୍କୁ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ 'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ' ଶୁଣି ସେ ଭାରତୀୟ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁମାନ କରି ତାଙ୍କ ଘର ଠିକଣା ଖୋଜି ଥିଲେ । ଶେଷରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଉତ୍ପଲ ରୟ ନାମକ ଜଣେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନର ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସୁଦାମଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଠିକଣା ପାଇଥିଲେ।

ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଭାରତର ହାଇକମିଶନର ଯୋଗାଯୋଗ ପରେ ସୁଦାମ ଓଡି଼ଶା ଫେରିଲେ:

ପରେ ଗାଁରେ ରହୁଥ‌ିବା ପୁତୁରାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଭାରତର ହାଇକମିଶନର ଯୋଗାଯୋଗ ପରେ ସୁଦାମଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ବାଟ ଫିଟିଥିଲା। ଶନିବାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଏକ ଟିମ୍ ବେତନଟୀ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର, ସୁଦାମଙ୍କ ପୁତୁରା ଓ ଅନ୍ୟଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ଥ‌ିବା ହରିଦାସପୁର-ବେନାପୋଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଷ୍ଟମ୍ସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ।

ଆଜି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସୁଦାମ:

ଦସ୍ତାବିଜ ଯାଞ୍ଚ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଅଧିକାରୀ ରବିବାର ସୁଦାମଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଆଜି ସୋମବାର ଘରେ ଆସି ପହଁଚିଛନ୍ତି ସେ। ଏହି ସଫଳ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ କୂଟନୈତିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଉଜାଗର କରିଛି ବୋଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସଏ ଓ ଏସପି ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଡୁପାଲ୍ଲୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପୁନର୍ମିଳନ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଓ ଢାକା ହାଇ କମିଶନଙ୍କ ଅଟଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପ୍ରମାଣ। ଏତେ ଦୀର୍ଘ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରେ ସୁଦାମ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ନିରାପଦ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ଵିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗର ଶକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ସୁଦାମଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭାଉଜ, ପୁତୁରା ଓ ଝିଆରି ରହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

