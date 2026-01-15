ନାରୀ ସ୍ୱାଭିମାନର ପର୍ବ କୁଡୁମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 'ଟୁସୁ ପରବ', କ'ଣ ରହିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ?
କୁଡୁମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଟୁସୁ ପରବ । ଟୁସୁ ମେଳାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବମୁଖର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା । ପାରମ୍ପରିକ ନାଚଗୀତରେ ଝୁମି ଉଠନ୍ତି କୁଡୁମୀ ସମାଜ ।
Published : January 15, 2026 at 11:45 AM IST
Tusu Festival ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ଟୁସୁ ମେଳା ବା ଟୁସୁ ପରବ । ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଖୁବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରନ୍ତି କୁଡୁମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ । ଦେବୀ ଟୁସୁଙ୍କୁ ନାରୀ ସ୍ବାଭିମାନର ଦେବୀ ଭାବରେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଥାଆନ୍ତି । ଏହାସହ ଟୁସୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ଦେବୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତି କୁଡୁମୀ ସମାଜ । ତେବେ କିଏ ସେହି ଟୁସୁ ଦେବୀ ? କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ କୁଡୁମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକେ ପୂଜା କରନ୍ତି ?
କୁଡୁମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଟୁସୁ ପରବ
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣପର୍ବ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଓ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମକର ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଡୁମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଟୁସୁ ମେଳା ଲାଗି ରହିଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ପୌଷ ମାସରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ କୁଡୁମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଟୁସୁ ମେଳା । କୁଡୁମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାଆନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁଡୁମୀ ସଂଗଠନ ଟୁସୁ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରିଥାଆନ୍ତି । କୁଡୁମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଟୁସୁ ପରବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି । ଟୁସୁ ମେଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୁନ୍ଦର ସୁସଜ୍ଜିତ ଟୁସୁ ମେଢ ଆସିଥାଏ । ଦେବୀ ଟୁସୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହ ନିଜ ନିଜ ଟୁସୁ ମେଢ ନିକଟରେ ପାରମ୍ପରିକ ନାଚଗୀତରେ ଝୁମି ଉଠିଥାନ୍ତି କୁଡୁମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ।
କୁଡୁମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସାତଦିନ ଧରି ଟୁସୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ଟୁସୁ ଗୀତ ଗାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ । ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣାର ଆସର ଜମିବା ସହ ଗୀତନାଚରେ ମସଗୁଲ ହୋଇଥାନ୍ତି କୁଡୁମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ । ପୂର୍ବରୁ କୁଡୁମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଝିଅ ଓ ବୋହୁମାନେ ଟୁସୁ ଦେବୀଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ସାଥିରେ ନେଇ ନିଜ ନିଜ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେଥିରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ଗାଁରେ ଟୁସୁ ମେଳା ଆୟୋଜନ କରା ଯାଉଛି ଓ ଆୟୋଜିତ ମେଳାଗୁଡିକରେ ନାଚ ଗୀତର ଆସର ଜମୁଛି ।
କିଏ ଟୁସୁ ଦେବୀ:
କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଶାସକଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜର ସତୀତ୍ବ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଟୁସୁ ନାମକ ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀ ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ବଳିଦାନର ସ୍ମୃତିରେ କୁଡୁମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଟୁସୁଙ୍କୁ ଦେବୀ ରୂପେ ପୂଜା କରିନ୍ତି । କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥାନ୍ତି । ଟୁସୁ ଦେବୀ ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଏହି ପର୍ବରେ କୁଡୁମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କୁଆଁରୀ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ସେହିପରି କିଛି କୁଡୁମୀ ଟୁସୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ଦେବୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଟୁସୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ବନ୍ଦାପନା କରିଥାନ୍ତି ।
ଏନେଇ କୁଡୁମୀ ସମାଜର ଜଣେ ମହିଳା ପୁଷ୍ପଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ଟୁସୁ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲେ । ସେ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ । ରାଜକୁମାରୀ ଟୁସୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ରାଜା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚବା ସହ ନିଜ ସତୀତ୍ବ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଟୁସୁ ନଦିରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ । ସେହିଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଟୁସୁଙ୍କୁ କୁଡୁମୀ ସମାଜରେ ପୂଜା ଓ ଆରାଧନା କରାଯାଏ । ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଳା ଚାଲିଥାଏ ।"
ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପର୍ବ ଟୁସୁ ମେଳା:
ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଟୁସୁ ମେଳାରେ ମାଦଳର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚଗୀତ ଓ ମାଙ୍କଡ ନାଚ ଆଦି ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଟୁସୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତ ଗାଇ ଘରକୁ ଘର ବୁଲେଇବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ପାଖାପାଖି ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏହି ନାରୀ ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ । ଯେଉଁଥିରେ ଟୁସୁ ମେଢ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ ସହିତ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ମକର ପର୍ବ ସହିତ ଟୁସୁ ମେଳାର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି କମିଟି ସଦସ୍ୟ । ପୂର୍ବରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ମକର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ତିନି ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନ ବାଉଣ୍ଡି ପର୍ବ, ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମକର ପର୍ବ ଓ ତୃତୀୟ ଦିନ ଆଖାନ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ଟୁସୁ ମେଳାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଶହ ଶହ ଲୋକେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି । ଏହି ପର୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ କୁଡୁମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଗୀତ, ଲୋକନୃତ୍ୟ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଆଚାର ବିଚାର ପୁନଃଜୀବନ ପାଉଛି ।
ଚାକଦର ଟୁସୁ କମିଟିର ସଂଯୋଜକ ମନୋଜ ମହାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗଣପର୍ବ ହେଉଛି ମକର । ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମିଶି କିଛି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ । ଚାକଦର ପାଖରେ ବହୁ କାଳରୁ କିଛି ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଟୁସୁ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏ ପରମ୍ପରା ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ମକର ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ରେଶମ ସହର, ଧୁମଧାମରେ 'ଭୋଗୀ ପର୍ବ' ପାଳିଲେ ତେଲୁଗୁ ସଂପ୍ରଦାୟ
ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ନିକଟରେ ମକର ଭୋଗ ଲାଗି, ସାମିଲ ହେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ନାରୀ ସ୍ୱାଭିମାନର ପର୍ବ
ଟୁସୁ ପର୍ବ କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାମୁହିକ ଏକତା, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପ୍ରକୃତି ସହିତ କୁଡୁମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ଏହା ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ । ବାସ୍ତବରେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏହି ଟୁସୁ ପର୍ବର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଏହି ପର୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ ନାରୀ ସମାଜ ପ୍ରତି ଅସାମାଜିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିବାଦ ପରି ମନେ ହୁଏ । ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ମକର ପର୍ବ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କୁଡୁମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଭିନ୍ନ ଟୁସୁ ମେଳା ବେଶ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ।
ଏହି ଟୁସୁ ପୂଜା ଓ ଟୁସୁ ମେଳା ବେଶ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ