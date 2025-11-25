ନିଖୋଜ ଥିଲେ, ତିନି ମାସ ପରେ ପୋଖରୀରୁ ମିଳିଲା ଓକିଲଙ୍କ ଗଳିତ ମୃତଦେହ
ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଓକିଲ ଗୁଲେଶ ଗୋଚ୍ଛାୟତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ । ପୋଖରୀରୁ କାର ଭିତରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ ।
Missing Lawyer Body Found ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ନିଖୋଜର ତିନି ମାସ ପରେ ମିଳିଲା ଓକିଲଙ୍କ ମୃତଦେହ । ମୃତକ ହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଶୋଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଗୁଲେଶ ଗୋଚ୍ଛାୟତ(42) । ସେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରୁ ନିଖୋଜ ଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅର୍ନ୍ତଗତ ସିଲଫୋଡି ଉପରବେଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ସମ୍ପର୍କୀୟ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ତିନି ମାସ ତଳୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ:
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ମୃତ ଗୁଲେଶ ଗୋଚ୍ଛାୟତ ନିଜ କାର ଯୋଗେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ବହଡାଗୁଡା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଘର ଲୋକେ ଫୋନ କରିବାରୁ ଗୁଲେଶ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଖଡ଼ଗପୁର ଯିବା କଥା କହିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗୁଲେଶଙ୍କ ଫୋନ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା । ପରେ ଗୁଲେଶ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବିଶୋଇ ଥାନାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଗୁଲେଶଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗୋଚ୍ଛାୟତ । ସେହି ସମୟରେ ବିଶୋଇ ପୋଲିସ କେସ ନଂ-21/25ରେ ନିଖୋଜ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଗୁଲେଶଙ୍କ କୌଣସି ଖୋଜଖବର ମିଳିପାରିନଥିଲା ।
ପୋଖରୀରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ:
ଗତକାଲି ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅର୍ନ୍ତଗତ ସିଲଫୋଡି ଉପରବେଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀରେ କାର ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ । ସାରସକଣା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କାରକୁ ପାଣି ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ପରେ କାର ପଛ ସିଟରେ ଗଳିତ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ପରେ ଜଣାପଡିଥିଲା ମୃତଦେହଟି ନିଖୋଜ ଓକିଲ ଗୁଲେଶ ଗୋଚ୍ଛାୟତଙ୍କ ମୃତଦେହ । ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିଶୋଇ ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବାରିପଦା ପିଆରଏମ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପଠାଯାଇଛି ।
ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ପୋଲିସ:
ତେବେ ନିଖୋଜ ଓକିଲଙ୍କ କିପରି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ବିଶୋଇ ପୋଲିସ କେସ ନଂ 53/25ରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସେପଟେ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ସ୍ଥିତିରୁ ଗୁଲେଶଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଏନେଇ ମୃତକଙ୍କ ଭଉଣୀ ନଳିନୀ ଗୋଚ୍ଛାୟତ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାତ୍ରକୁ ନେଇ ଭାଇ ଖଡଗପୁର ଯାଇଥିଲେ । ପରେ ତାଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବର ଲାଗି ନଥିଲା । ରାତି 9ଟା ପରେ ସ୍ବିଇଚ୍ ଅଫ କହିଥିଲା । ତା’ ପରଦିନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12ରେ ବିଶୋଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲୁ ।’
ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ:
ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ସଞ୍ଜୀବ କହିଛନ୍ତି, ‘ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ଭାଇ ନିଖୋଜ ଥିଲେ । ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲୁ । ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଖୋଜଖବର ମିଳିନଥିଲା ।ଗତକାଲି ତାଙ୍କ କାର ଏହି ପୋଖରୀରେ ପଡିଥିବା ଖବର ମିଳିଥିଲା । ଏହା ଏକ ଛୋଟ ପୋଖରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ମୃତଦେହ ପଡିଲା କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ । ଆମର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି କେହି ଆଣି ଏଠାରେ ଫୋପାଡି ଦେଇଥାଇପାରେ । ଏହାର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେ ଅନେକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଗାଡିରୁ ତାଙ୍କ ପର୍ସ ମିଳିଥିଲା । ସେଥିରୁ ଆଧାରକାର୍ଡ, ପାନକାର୍ଡ, ପରିଚୟପତ୍ରରୁ ଜାଣିବାକୁ ଏହା ଭାଇଙ୍କ ମୃତଦେହ ।’
ଏନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ସୃଷ୍ଟିଧର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଉପରବେଡାରେ ଏକ ପୋଖରୀରେ କାର ପଡିଛି । ପୋଖରୀ ଭିତରେ କାରର ଚକା ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ଏହାପରେ ରଶି ସାହାଯ୍ୟରେ କାରଟିକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଥିଲୁ । ସେଥିରୁ ଏକ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା ।’
