ETV Bharat / state

ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି; ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି, କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ମହିଳା ମୃତ

ବାଲିଡ଼ିହା ପୋଲ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୩ ଫୁଟ୍‌ ଉଚ୍ଚରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବାରୁ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରଡ଼ା

Mayurbhanj Flood situation water flowing over bridges in many areas
ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 25, 2026 at 7:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲ ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ବୈତରଣୀ , ଖଡଖାଇ, ପଳପଳା ଆଦି ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଶାମାଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକରେ ପଳପଳା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବାଲିଡ଼ିହା ପୋଲ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୩ ଫୁଟ୍‌ ଉଚ୍ଚରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବାରୁ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଶିମିଳିପାଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଚି ହୋଇଥିବ‌ା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ବାଲିଡ଼ିହା - ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି।

ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି; ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି, କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ମହିଳା ମୃତ (Etv Bharat)

ନାଲୁଆ ନଈ ପୋଲ ଉପରେ ୪ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ପାଣି

ସେହିପରି ନାଲୁଆ ନଈ ପୋଲରେ ବନ୍ୟାପାଣି ୪ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଉଦଳା-ବାରିପଦା ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡିଛି।ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ବନ୍ୟାପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ବାରିପଦାରୁ ଉଦଳା ଉପଖଣ୍ଡକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡିଛି। ଅବପାତ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନ ଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।

ସେପଟେ ଲଗାଣ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାଲଦା ପଞ୍ଚାୟତର ପୁନସିଆ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ତଥା ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ମାଟି କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ସେହି ଗ୍ରାମର ଚୁନୁ ନାଏକ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଜାରି ରହିଥିବା ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ମାଟି ଘରର କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଭିଜି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗତ ରାତିରେ ଚୁନୁ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଅଚାନକ ଏକ ମାଟି କାନ୍ଥ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା । ଓ ସେ ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହି ଯାଇଥିଲେ।

ଝାରପୋଖରିଆ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ତଥା ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି।

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ

ସେହିପରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫ ଶୁକ୍ରବାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆ ଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍‌ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ତାରିଖରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଇଓ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡିକ ବନ୍ଦ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି । ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ୍, ଏସଏମଏସ, ଫୋନ୍ କଲ୍ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ/ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଜପତିରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ: ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ବିଶାଳ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ, ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ବଂଶଧାରା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଯାଜପୁରରେ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି 4 ଗୁରୁତର; ବୈତରଣୀରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା, ଦୋଭାବିଲପାଟଣାରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଘାଇ

TAGGED:

ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା
ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବନ୍ୟା
FLOOD WATER FLOWING OVER BRIDGES
HEAVY RAIN MAYURBHANJ
FLOOD SITUATION MAYURBHANJ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.