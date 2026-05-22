DMF ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୯.୫୬ କୋଟି ହଡ଼ପ ଘଟଣା: ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା EOW
ମାମଲାରେ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୫ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡକୁ ଧରିବାକୁ ତନାଘନା ଚଳାଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ
Published : May 22, 2026 at 4:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (BOI)ରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (DMF) ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ନକଲି ଚେକରେ ୯.୫୬ କୋଟି ହଡ଼ପ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା (EOW) ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଆଉ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁରରୁ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟ ହେଲେ ରଏ ଆସୋସିଏଟ୍ସ ଏବଂ ଏସଏସ୍ ଟ୍ରେଡିର୍ସର ପ୍ରୋପାଇଟର ସୁରଜିତ୍ ରଏ ଓ ସମୀର ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ।
ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଣିଲା ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ
ଗିରଫ ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ରାୟପୁର JMFC କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିଛି ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଟିମ୍ । ଏନେଇ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ୍ ଜରିଆରେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ଵର OPID କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ୪ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋମେଶ ଟେମ୍ପଟ୍ରେ, ଘନଶ୍ୟାମ ଆହୁଜା, ଆଜମିର ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ବ୍ରଜେଶ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ମାମଲାରେ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୫ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାରେ ମାମଲା ପରେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ନେଇଥିଲା ତଦନ୍ତ ଭାର
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲା ପରିଷଦ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଉକ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଜଣାପଡିବା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଚିଫ୍ ମ୍ୟାନେଜର ସୁଜାତା କାନୁନ୍ଗୋ ସ୍ଥାନୀୟ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ । ୨୦୨୪ ଏପ୍ରିଲ ୧୯ରେ ପୋଲିସ ମାମଲା (ନଂ.୯୫/୨୦୨୪) ରୁଜୁ କରିଥିଲା । ପରେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଇ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା (ନଂ.୫/୨୦୨୪) ରୁଜୁ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ୨୦୨୪ ଏପ୍ରିଲ ୧୦ରେ ୨ଟି ନକଲି ଚେକ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରଥମେ ଡିଏଏମଏଫ୍ ଜମାଖାତାରୁ ୪.୫୨ କୋଟି ଓ ୧୮ ତାରିଖରେ ଆଉ ୨ଟି ନକଲି ଚେକ୍ ଜରିଆରେ ୫.୦୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ । ମୋଟ ୯ କୋଟି ୫୬ ଲକ୍ଷ ୭୬ ହଜାର ୬୦୦ଟଙ୍କା ପିଟି କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ସପ୍ଲାୟର୍ସ ଓ ଏସ୍କେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଥିଲା । ଉକ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଅନେକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଫେକ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲୁଟିନେଲେ 2.06 କୋଟି, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଠକେଇ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ
ଶହେରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୁନା ଋଣ କରି SBIରୁ ୫.୨୧ କୋଟି ହଡ଼ପ, ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା EOW
୪ ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସକ୍ରିୟ:
ପିଟି କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ସପ୍ଲାୟର୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୪୫ ଲକ୍ଷ ୧୯ ହଜାର ୮୦୪ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୩୯ ଲକ୍ଷ ୧୯ ହଜାର ୨୦୩ ଟଙ୍କା ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କ ରଏ ଆସୋସିଏଟ୍ସ ଏବଂ ଏସଏସ୍ ଟ୍ରେଡିର୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମ୍ୟାକେଟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇଛି । ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗତ ୪ ବର୍ଷ ହେବ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ତେବେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡକୁ ଧରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଥିବା ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର