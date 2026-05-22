ETV Bharat / state

DMF ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୯.୫୬ କୋଟି ହଡ଼ପ ଘଟଣା: ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା EOW

ମାମଲାରେ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୫ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡକୁ ଧରିବାକୁ ତନାଘନା ଚଳାଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ୍‌ ରାଉତ

DMF Scam
ସୁରଜିତ୍ ରଏ ଓ ସମୀର ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 22, 2026 at 4:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (BOI)ରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (DMF) ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ନକଲି ଚେକରେ ୯.୫୬ କୋଟି ହଡ଼ପ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା (EOW) ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଆଉ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁରରୁ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟ ହେଲେ ରଏ ଆସୋସିଏଟ୍ସ ଏବଂ ଏସଏସ୍ ଟ୍ରେଡିର୍ସର ପ୍ରୋପାଇଟର ସୁରଜିତ୍ ରଏ ଓ ସମୀର ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ।



ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଣିଲା ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ

ଗିରଫ ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ରାୟପୁର JMFC କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିଛି ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଟିମ୍ । ଏନେଇ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ୍ ଜରିଆରେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ଵର OPID କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ୪ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋମେଶ ଟେମ୍ପଟ୍ରେ, ଘନଶ୍ୟାମ ଆହୁଜା, ଆଜମିର ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ବ୍ରଜେଶ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ମାମଲାରେ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୫ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

DMF Scam
ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ (ETV Bharat Odisha)

ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାରେ ମାମଲା ପରେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ନେଇଥିଲା ତଦନ୍ତ ଭାର

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲା ପରିଷଦ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଉକ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଜଣାପଡିବା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଚିଫ୍ ମ୍ୟାନେଜର ସୁଜାତା କାନୁନ୍‌ଗୋ ସ୍ଥାନୀୟ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ । ୨୦୨୪ ଏପ୍ରିଲ ୧୯ରେ ପୋଲିସ ମାମଲା (ନଂ.୯୫/୨୦୨୪) ରୁଜୁ କରିଥିଲା । ପରେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଇ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା (ନଂ.୫/୨୦୨୪) ରୁଜୁ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ୨୦୨୪ ଏପ୍ରିଲ ୧୦ରେ ୨ଟି ନକଲି ଚେକ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରଥମେ ଡିଏଏମଏଫ୍ ଜମାଖାତାରୁ ୪.୫୨ କୋଟି ଓ ୧୮ ତାରିଖରେ ଆଉ ୨ଟି ନକଲି ଚେକ୍ ଜରିଆରେ ୫.୦୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ । ମୋଟ ୯ କୋଟି ୫୬ ଲକ୍ଷ ୭୬ ହଜାର ୬୦୦ଟଙ୍କା ପିଟି କନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ସପ୍ଲାୟର୍ସ ଓ ଏସ୍‌‌କେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଥିଲା । ଉକ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଅନେକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍‌ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ।

DMF Scam
ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଫେକ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲୁଟିନେଲେ 2.06 କୋଟି, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଠକେଇ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ

ଶହେରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୁନା ଋଣ କରି SBIରୁ ୫.୨୧ କୋଟି ହଡ଼ପ, ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା EOW


୪ ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସକ୍ରିୟ:

ପିଟି କନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ସପ୍ଲାୟର୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୪୫ ଲକ୍ଷ ୧୯ ହଜାର ୮୦୪ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୩୯ ଲକ୍ଷ ୧୯ ହଜାର ୨୦୩ ଟଙ୍କା ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କ ରଏ ଆସୋସିଏଟ୍ସ ଏବଂ ଏସଏସ୍ ଟ୍ରେଡିର୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମ୍ୟାକେଟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇଛି । ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗତ ୪ ବର୍ଷ ହେବ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ତେବେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡକୁ ଧରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଥିବା ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

EOW
DMF SCAM
TWO ACCUSE ARRESTED
ଡିଏମଏଫ ଟଙ୍କା ହଡପ
DISTRICT MINERAL FOUNDATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.