ଛଟ୍ ପୂଜାରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଶେଷଦିନରେ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
Mayurbhanj Chhath Puja: ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ଖଡଖାଇ ନଦୀକୂଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ମହାପର୍ବରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡା
Published : November 16, 2026 at 12:03 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ଉତ୍ତର ଭାରତ ତଥା ବିହାରର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ପବିତ୍ର ଛଟ୍ ପୂଜାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବମୁଖର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା । ଛଟ୍ ପୂଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଉଲ୍ଲାସ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଅନେକ ମାନସିକଧାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ଖଡଖାଇ ନଦୀକୂଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଖଡଖାଇ ନଦୀ କୂଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ:
ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ଛଟ୍ ପୂଜା ସମାପନ ହୋଇଛି । ସହରର ଖଡଖାଇ ନଦୀ କୂଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ବେଶ୍ ଜମିଥିଲା । ତେବେ ବିଶେଷ କରି ବିହାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଛଟ ପର୍ବକୁ ବେଶ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଥିବାର ନଜିର ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ବିହାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଛଟ ପର୍ବ ।
ଗତକାଲି(ରବିବାର) ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ଖଡଖାଇ ନଦୀ ଜଳ ଉତ୍ସରେ ସମସ୍ତ ମାନସିକଧାରୀ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ । ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭୋଗରାଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଜଳାଶୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣର ବିଧି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି(ସୋମବାର) ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ଭୋର ଅନ୍ଧାରରୁ ପୁଣି ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ବିଧି ସମାପନ ହୋଇଛି ।
ଛଟ୍ ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ:
କଠିନ ଉପବାସ ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ଓ ଛଟି ମାତାଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଛଟ୍ ପୂଜା । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ଛଟ୍ ପୂଜା ବିହାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱବହନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ମାନସିକଧାରୀ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସାଙ୍ଗକୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଛୋଟ୍ ପୂଜାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପୂର୍ବକ ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହ ପ୍ରକୃତିର ପୂଜା । ଚାରିଦିନ ଧରି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି । ଏଥିରେ ଜାତିଭେଦ ନଥାଏ । ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ପୂଜା କରନ୍ତି ।’
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଧନଞ୍ଜୟ ରାମ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି ଛଟ୍ ପୂଜାର ଶେଷଦିନ ଥିଲା । ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପୂଜା କଲୁ । ଏହା ହେଉଛି ଆସ୍ଥାର ପର୍ବ, ଯେଉଁଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଆରଧନା କରାଯାଇଥାଏ । ’
ଚାରି ଦିନ ଧରି ପାଳନ ହୁଏ ଛଟ୍ ପୂଜା:
ଛଟ୍ ପୂଜାର ପ୍ରଥମ ଦିନ:
କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ତିଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଛଟ୍ ପର୍ବ । ମାନସିକଧାରୀ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅତି କଠିନ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଚାରିଦିନ ଧରି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଛୋଟ୍ ପୂଜା । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଛଟ୍ ପୂଜାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ‘ନହା-ଖା’ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ଅରୁଆ ଭାତ, ଲାଉ ଓ ବୁଟ ତରକାରୀ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ।
ଛଟ୍ ପୂଜାର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ:
ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ ରହିଛି ‘ଖରନା’ । ଏହି ଦିନ ଠାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତି ।
ଛଟ୍ ପୂଜାର ତୃତୀୟ ଦିନ:
ତୃତୀୟ ଦିନରେ ନଦୀ କୂଳରେ ବିଧି ପୂର୍ବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ।
ଛଟ୍ ପୂଜାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ:
ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଭୋର ସକାଳୁ ନଦୀକୂଳରେ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି । ପରେ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି ।
ପରିବାରର ଶୁଭ ମନାସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା:
ଆଜି ଛଟ୍ ପୂଜାର ଶେଷ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ କ୍ଷୀର ଓ ଜଳରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ନିଜ ତଥା ପରିବାରର ଶୁଭ ମନାସି ଥିଲେ ବ୍ରତଧାରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଚାରି ଦିନ ଧରି ନିଷ୍ଠାର ସହ ଉପବାସ ରହି ଛଟ ପୂଜା ପାଳିଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଠେକୁଆ, ଖେରୋନି ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଫଳ,ଆଖୁ ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ ଲଗାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସମାପନ କରିଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ତେବେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପବିତ୍ର ଛଟ ପୂଜା ବ୍ରତ ରଖି ଉପବାସ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଛଟ୍ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇ ଧୁମଧାମ ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ପବିତ୍ର ଛଟ୍ ପୂଜା। ଯେପରି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନହୁଏ ସେନେଇ ଛଟ୍ ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଓ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏନେଇ ଛଟ୍ ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ବିଜୟ କୁମାର ରାମ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି ଥିଲା ଛଟ୍ ପୂଜାର ଶେଷଦିନ । ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାକୁ । ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି । ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ।’
ସେହିପରି ବିହାରର ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଚାରିଆଡେ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ । ବିହାରରେ ଉଦୟଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଜୀବନରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଆସୁ ତାହାର ସମାଧାନ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଛଟ୍ ମାତାଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ ।
ଆନନ୍ଦଉତ୍ସାହର ସହ ଛଟ୍ ପର୍ବ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି । ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆରଧନା କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଛଟ୍ ମହାପର୍ବ, ବଜାର ଠାରୁ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଭିଡ଼
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର