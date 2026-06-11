ଛଉ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ପାଗୁଲୁ ଜେନାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ସମ୍ମାନ
ଛଉ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ପାଗୁଲୁ ଜେନାଙ୍କୁ ୨୦୨୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଜୟ ପରିଡ଼ା
Published : June 11, 2026 at 11:21 PM IST
Akademi award to Pagulu Jena, ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ) : ପୁଣି ଥରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଉ ନୃତ୍ୟକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମିଳିଛି ସ୍ୱୀକୃତି । ଛଉ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ପାଗୁଲୁ ଜେନାଙ୍କୁ ୨୦୨୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ନେଇ ଗତକାଲି ବୁଧବାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦା ସହରର ଯମୁନାଦେଇପୁର ନିବାସୀ ଶ୍ରୀ ଜେନା ପିଲା ବେଳୁ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବିଗତ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏହି ନୃତ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ସେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ବାହାରେ ୫ଟି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟି ପାରିଛନ୍ତି । ସେ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ଦକ୍ଷିଣ ସାହି ଛଉ ନୃତ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁ ଭାବେ ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂତନ ନୃତ୍ୟର ସଂରଚନା କରି ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜେନା ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଉ ନୃତ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଏହାର ହୃତଗୌରବକୁ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଗତ ୨୦୧୬ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଛାଉଣୀ ସହିତ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀ ଜେନା ଏବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଛାଉଣୀର ପ୍ରମୁଖ ଗୁରୁ ତଥା ସେଣ୍ଟର୍ ହେଡ୍ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାସାଙ୍ଗକୁ ଜାତୀୟ ଛଉ କେନ୍ଦ୍ରର ଉପଦେଷ୍ଠା ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ।
କେନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ସମ୍ମାନ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଛାଉଣୀ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଯାଇଛି । ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଶୁଭଶ୍ରୀ ମୁଖାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଉ ନୃତ୍ୟର କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇ ଆସୁଥିଲା । ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଛାଉଣୀ ପକ୍ଷରୁ ବିଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଯୋଗ୍ୟ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇ ଆସିଛି । ସେହି କ୍ରମରେ ବିଗତ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ପାଗୁଲୁ ଜେନାଙ୍କୁ ଏହା ମିଳି ପାରିଥିବାରୁ ସେ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢୀର ଛଉ କଳାକାରଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଭୁଦତ୍ତ ଦାସ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ନେଇ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ: ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଲେ ସମୀକ୍ଷା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଇଜି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର