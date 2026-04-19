ଚାନ୍ଦୁଆ ଏସଏସଡି ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ 7 ଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ, ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଆମ୍ବ ଖାଇଥିବାରୁ ଏସିଡିଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ କାରଣ ଜଣାପଡିବ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡା
Published : April 19, 2026 at 9:12 AM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ହଷ୍ଟେଲ ଖାଦ୍ୟ ଟ୍ରାଜେଡିକୁ ସପ୍ତାହେ ନବିତୁଣୁ ପୁଣି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସିଛି ଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ଘଟଣା । ଗତକାଲି(ଶନିବାର) କୁଳିଅଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାନ୍ଦୁଆ ସ୍ଥିତ ଏସଏସଡି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ରହୁଥିବା ୭ ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି l ଅସୁସ୍ଥ ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୁଳିଅଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପରେ ବାରିପଦା ପିଆରଏମ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଆମ୍ବ ଖାଇଥିବାରୁ ଏସିଡିଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ।
ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁଳିଅଣା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ସୌରଭ କୁମାର ନାୟକ ଓ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ନାୟକ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ବାରିପଦା ପିଆରଏମ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ।
ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ବାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଓ ପେଟ ବ୍ୟଥାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି l ପିଏଚଇଓ ଖୁଲଣା ପରିଡା, ବିପିଏମ ଦେବୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମହାପାତ୍ର ଫର୍ମାସୀ ଅଫିସର କୁଳିଅଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ମେଡିକାଲ ଟିମ ଚାନ୍ଦୁଆ ଏସଏସଡି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ l
ଅସୁସ୍ଥ ଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଖାଇବା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, ବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ସକାଳ 9ଟା ବେଳେ ହୋଇଥିଲା ।’
କାହିଁକି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ?
କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିବା ମେଡିକାଲ ଟିମ ଠାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଉପର ମହଲା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିନଥିବାରୁ ୧୦୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଠ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ୭୧ ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀ ଛାତ୍ରୀ ଖରା ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି l
ଅସୁସ୍ଥ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମା’ କହିଛନ୍ତି, ‘ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା ସହ ଜ୍ବର ହୋଇଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଆସିଛୁ ।’
ସେହିପରି ଛାତ୍ରୀ ନିବାସର ୱାର୍ଡେନ ପାନମଣି ହାଁସଦା କହିଛନ୍ତି, ‘6 ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ।’
ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ କାରଣ ଜଣାପଡିବ:
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏସଏସଡି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମନୋଜ କୁମାର ପତିଙ୍କୁ ପଚାରିବାରେ କେଉଁ କାରଣରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ତାହା ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ । ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଓ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳୁ ଆମ୍ବ ଖାଇ ଥିବାରୁ ଏସିଡିଟି ଯୋଗୁଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଅସୁସ୍ଥ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର:
ବାରିପଦା ପିଆରଏମ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସପିଟାଲରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏବେ ମେଡିସିନ ୱାର୍ଡରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଡିଆଟ୍ରିକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟର ୱାର୍ଡେନ ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲରେ ରହିଛନ୍ତି । ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୧୪୬ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଗତକାଲିର ଘଟଣା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର