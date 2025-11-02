ଜମି ଡିଲ୍ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ: ୮୦ ଲକ୍ଷ ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ, ୪୦ ଲକ୍ଷରେ ଛାଡିଲେ, 4 ଗିରଫ
ଜମି କାରବାର ଡିଲ ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ । ଘଟଣାରେ ୪ ଜଣ ଅପହରଣକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସ ।
Published : November 2, 2025 at 11:52 AM IST
Businessman Kidnap case ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ଜମି-ଡିଲ୍-ଅପହରଣ । ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ରଖି ମାଗିଲେ 80 ଲକ୍ଷ, 40 ଲକ୍ଷ ଦେଲା ପରେ ଶେଷରେ ମୁକୁଳିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ । ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବାରିପଦା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ନାଟକୀୟ ଅପହରଣ ମାମଲାର ଫର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସ । ୪ ଜଣ ଅପହରଣକାରୀ ଗିରଫ ସହ ନଗଦ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା, କାର, କଟୁରୀ ଜବତ କରିଛି । ଜମି ଡିଲ୍ ଟଙ୍କା ନଦେବାରୁ ଦୀର୍ଘ ହେଲା ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା । ଶେଷରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ।
80 ଲକ୍ଷ ଡିମାଣ୍ଡ, 40 ଲକ୍ଷରେ ଛାଡିଲେ:
ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 23ରେ ବାରିପଦା ସହରର ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଅପହରଣକାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ 80 ଲକ୍ଷ ଦେବାକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ । ଶେଷରେ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କଥା ଛିଣ୍ଡିଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗରେ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ସୁନୀଲଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ଅପହରଣକାରୀ ମାନେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗରେ ଥିବା ମୁଣ୍ଡଜାମିନ ଟଙ୍କା ନେଇ ସୁନୀଲକୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ଭୟରେ ଥିବା ପରିବାର ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ 4 ଅପହରଣକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
କାହିଁକି ଅପହରଣ ?
ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ବୈଶିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଉଳ ମିଲ୍ ରହିଛି । ସେ କିଛି ଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ବେତନଟୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଜମି କାରବାର କରିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ଜମି କାରବାର ଭାଗ ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ଡିଲ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଜମି କାରବାର ପରେ ସୁନୀଲ ଡିଲ ଅନୁଯାୟୀ ଟଙ୍କା ଦେଇନଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର କଳହ ହେଉଥିଲା । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ମାରପିଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଡିଲ୍ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରୁପ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଅପହରଣ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଡିଲ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁନୀଲକୁ ଯୋଜନା କରି ଅପହରଣ କରିଥିଲେ ।
ଘଟଣାର ଖୁଲାସା କଲେ ଏସପି:
ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସପି ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଟୁପାଲି ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଘଟଣାର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି । ଏସପି କହିଛନ୍ତି, ‘ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ୨୩ ଅକ୍ଟୋବରରେ ହେଲେ 31 ଅକ୍ଟୋବରରେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଅପହରଣ ଜନିତ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ବାରିପଦା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ କାର ଯୋଗେ ବାରିପଦାରୁ ବାଲେଶ୍ଵର ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପଦ୍ମନାଭପୁର ଟୋଲ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ବାଇକ ଓ ଗୋଟିଏ କାରରେ ପାଖାପାଖି ୯ ରୁ ୧୦ ଜଣ ଅପହରଣକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଅପହରଣ କରି ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାର ରୁପସା ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସୁନୀଲଙ୍କୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ୮୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଣ୍ଡଜାମିନ ମାଗିଥିଲେ । ଶେଷରେ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପରିବାର ଲୋକେ ଯୋଗାଡ କରି ଅପହରଣକାରୀଙ୍କୁ ଦେବାରୁ ଅପହରଣକାରୀ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ।’
କାହିଁକି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିନଥିଲେ ?
ଏସପି ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଟୁପାଲି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ଘଟଣାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଡରିଯାଇ ଥାନାକୁ ଜଣେଇ ନଥିଲେ । କିଛି ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 31ରେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ । ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଚାରିଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ’
କଣ କଣ ଜବତ କଲା ପୋଲିସ ?
ଗିରଫ ସମସ୍ତେ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ରୁପସା ଅଞ୍ଚଳର । ଆଉ ବାରିପଦାର କେହି ଇନଫର୍ମର ଅପହରଣକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥିବା ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରିବା ସହିତ ଆଉ ଏହି ଅପହରଣ ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତି ଥିବା ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସପି । ଏହି ଘଟଣାରେ ୮ ଲକ୍ଷ ୬୪ ହଜାର ୭୦୦ ଟଙ୍କା ସହ ଏକ କିଆ ସେଲଟସ କାର, ଏକ ହୁଣ୍ଡାଇ କ୍ରେଟା କାର ସହ ୪ଟି ତେଲେଙ୍ଗାନା କଟୁରୀ ଓ ୭ଟା ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ଓ ବାକି ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଶାଲିମାର ଟ୍ରେନ ଧକ୍କାରେ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ, ବେତନଟୀରେ ଉତ୍ତେଜନା
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନବଜାତକ ଶିଶୁ ହଜିବା ଘଟଣା: ମା' କୋଳକୁ ଫେରିଲା ନବଜାତକ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମହିଳା ଅଟକ
ମିଳିତ ଟିମ୍ କରିଥିଲା ଚଢାଉ:
ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବେତନଟୀ, ବୈଶିଙ୍ଗା, ମୋରଡା, ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନାର ପୋଲିସ ଟିମ ଚଢ଼ାଉ କରି ୪ ଜଣ ଅପହରଣକାରୀକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଡୁପାଲି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସପି କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ