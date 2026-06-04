ETV Bharat / state

ମୋରଡ଼଼ା ଥାନାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣା, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିଙ୍କୁ ଭେଟିଲା BJD ଟିମ୍‌, IICଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି

ମୋରଡା ଥାନାରେ ନାବାଳିକାକୁ ଧମକ ଦେଇ ଚେତାଶୂନ୍ୟ କରିବା ଘଟଣା, ଥାନାଧିକାରୀ ବଦଳି ଦାବିରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ବିଜେଡି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା

Mayurbhanj BJD Team Meets Eastern Range IG demands action against Morada IIC for allegedly threatening minor girl inside police station
ମୋରଡ଼଼ା ଥାନାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣା, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିଙ୍କୁ ଭେଟିଲା BJD ଟିମ୍‌, IICଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 4, 2026 at 6:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ମୋରଡା ଥାନାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗତ ମେ' 16 ତାରିଖରେ ଥାନାଧିକାରୀ ସୁମିତ ସୋରେନ ଧମକ ଚମକ ଦେବାରୁ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ 20 ଦିନ ପୁରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ । ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବାଲେଶ୍ଵର ଠାରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ମୋରଡା ଥାନାଧିକାରୀ ସୁମିତ ସୋରେନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ନେଇ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ମୋରଡ଼଼ା ଥାନାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣା, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିଙ୍କୁ ଭେଟିଲା BJD ଟିମ୍‌, IICଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି (ETV Bharat)

କଣ ଥିଲା ଘଟଣା:

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମୋରଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ଧରି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବା ସହ ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିଲା । ଏଥିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ଏ ସଂପର୍କରେ ତାଙ୍କ ବାପା-ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ ମୋରଡ଼ା ଥାନାରେ ଯୁବକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଥାନାଧିକାରୀ ସୁମିତ ସୋରେନ ଅଭିଯୋଗ ନ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାଫଳରେ ବାପା, ମାଆ ଓ ଝିଅ ବେତନଟା ଏସଡିପିଓ ମିନତୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବାବଦରେ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଏସଡିପିଓ ପୁନର୍ବାର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଏତଲା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ । ଏଥିରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ । ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ମିଛ ଅଭିଯୋଗ କରିଲେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ୭ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ହେବ ବୋଲି କହି ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିଲେ ।

Mayurbhanj BJD Team Meets Eastern Range IG demands action against Morada IIC for allegedly threatening minor girl inside police station
ମୋରଡ଼଼ା ଥାନାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣା, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିଙ୍କୁ ଭେଟିଲା BJD ଟିମ୍‌, IICଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି (ETV Bharat)

ସେପଟେ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଡରିଯାଇ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥାନା ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ବିଜେପି ଦଳର ଚିତ୍ରଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁମିତ ସୋରେନ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି । ବିଜେପି ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଥାନାଧିକାରୀ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ମାମଲା ରୁଜୁ ପାଇଁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ ବୋଲି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ଏନେଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସପିଙ୍କୁ ଭେଟି ଜଣାଇବା ସହ ମୋରଡା ଥାନା ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବଦଳରେ ଭୁଲକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ।

Mayurbhanj BJD Team Meets Eastern Range IG demands action against Morada IIC for allegedly threatening minor girl inside police station
ମୋରଡ଼଼ା ଥାନାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣା, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିଙ୍କୁ ଭେଟିଲା BJD ଟିମ୍‌, IICଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି (ETV Bharat)

ଏହାସହ ମୋରଡା ଥାନାଧିକାରୀ ଦୁର୍ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଚୋରା ଚାଲାଣ, ଜମି ମାଫିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡିତ ଥିବା ମାଫିଆମାନଙ୍କ ସହ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ହାତବାରିସୀ ସାଜି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଆହୁରି ପ୍ରସୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ସୋରେନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବଦଳରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରସୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ଯାହାକି ସାଧାରଣରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ଵାସକୁ କୁଠାରଘାତ କରୁଛି । ତେଣୁକରି ମୋରଡା ଥାନାଧିକାରୀ ସୋରେନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।

Mayurbhanj BJD Team Meets Eastern Range IG demands action against Morada IIC for allegedly threatening minor girl inside police station
ମୋରଡ଼଼ା ଥାନାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣା, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିଙ୍କୁ ଭେଟିଲା BJD ଟିମ୍‌, IICଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି (ETV Bharat)

ଏଥିପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନକରିଲେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗକୁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।

Mayurbhanj BJD Team Meets Eastern Range IG demands action against Morada IIC for allegedly threatening minor girl inside police station
ମୋରଡ଼଼ା ଥାନାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣା, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିଙ୍କୁ ଭେଟିଲା BJD ଟିମ୍‌, IICଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି (ETV Bharat)

ଏନେଇ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି କହିଛନ୍ତି, "ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ । ଗତ ମାସରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇ ଥାନାର ଦ୍ବାରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ IIC ଜଣଙ୍କ ନାବାଳିକାଙ୍କ କଥାକୁ ଗରୁତ୍ବ ନଦେଇ ଓଲଟା ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆଇଆଇସି ସୋରେନ୍‌ଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆମେ ଆଇଜିଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଛୁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ଫଢ଼ନ୍ତୁ...

ଥାନାକୁ ଡାକି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ IICଙ୍କ ନାଲି ଆଖି, ‘ମାମଲା ରଫାଦଫା କର ନଚେତ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ’

ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡିଛି ଦୁଇଟି କ୍ଷତାକ୍ତ ଗୋଡ଼; ମିଳୁନି ମୃତଦେହର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ, ମହାବଳ ବାଘ ମାରିଥିବା ଅନୁମାନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ

TAGGED:

MORADA IIC THREATENING MINOR GIRL
MAYURBHANJ BJD
BJD MEET ASTERN RANGE IG
ମୋରଡା ଥାନା
POLICE THREATENING MINOR GIRL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.