ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ବିଜେଡିର 12 ଘଣ୍ଚିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବନ୍ଦ, କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ
ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ । ବନ୍ଦ୍ ପ୍ରଭାବ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା
Published : April 18, 2026 at 12:14 PM IST
MAYURBHANJ BANDH ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡିର ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ । ବିଜେଡି ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ ଆଜି ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି । ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିକେଟିଂ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବନ୍ଦ ଡାକରା ଯୋଗୁିଁ ଜିଲ୍ଲାର 4ଟି ସବଡିଭିଜନ ବାରିପଦା, ଉଦଳା, କରଞ୍ଜିଆ ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ବସ୍, ଟ୍ରକ ଓ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
ବିଜେଡିର 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ:
ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାକୁ ହରତାଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ କୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ରହିଛି । 18 ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, 49 ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ 220 ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ବସ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ମୋଟର ସାଇକେଲ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା । ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ, ବାରିପଦା ସହରର ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି:
"ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗରେ ପରିଚାଳିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଆବାସିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ଘଟିବା, ଘଟଣାର ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ସହିତ ଏଥିରେ ସଂପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ମୃତ ଛାତ୍ରୀର ପରିବାରକୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା କିମ୍ବା ମା'ଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା " ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ।
ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ପିକେଟିଂ ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବା ସହ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟାଟା-ବାଦାମପାହାଡ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୌରପାଳିକା ସମେତ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ, ବିଶୋଇ ବ୍ଲକ, ବାଦାମପାହାଡ଼ ବ୍ଲକ, ତିରିଂ ବ୍ଲକ, ବହଳଦା ବ୍ଲକ, ବିଜିତଳା ବ୍ଲକ ଓ ଯାମଦା ବ୍ଲକରେ ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଦେବାଶିଷ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାରତୀ ହାଁସଦା, ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ସାନନ୍ଦ ମାରାଣ୍ଡି, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ବ୍ରମ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜକିଶୋର ଦାସ, ଶ୍ରୀନାଥ ସୋରେନଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ବିଜେଡି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ, କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ନେତୃତ୍ବ ନେଇଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ବାଳ ଏବଂ ଭୂବନ ସାହୁ ।
ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ତହସିଲ କାକାବନ୍ଧ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ , ଗତ 12 ତାରିଖରେ ବିଷକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ୫ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ ୧୪୬ ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଓ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।