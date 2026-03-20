୪୮ ଘଣ୍ଟା ବାମନଘାଟି ବନ୍ଦ, ଗିରଫ ୩୪ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ଦାବି

ସର୍ବଦଳୀୟ ଆଦିବାସୀ ଏକତା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଆଜି ଠାରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟିଆ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ବନ୍ଦ । ୩୪ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ଦାବିରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ।

ବାମନଘାଟୀ ବନ୍ଦ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 20, 2026 at 1:30 PM IST

ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା

ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବହଳଦା ବ୍ଲକ ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ମାମଲା । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ସହ ପ୍ରତିବାଦ ହେବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ୨୭ ଜଣ ମହିଳା ସମେତ ୩୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିବା ଦାବିରେ ଆଜି ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ସର୍ବଦଳୀୟ ଆଦିବାସୀ ଏକତା ମଞ୍ଚ । ଫଳରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ।

ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକା ଅସଦାଚରଣ:

ଜନୈକା ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକା ଅସଦାଚରଣ ମାମଲାରେ ବହଳଦା ଠାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ ବେଳେ ପୋଲିସ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ । ଫଳରେ ପୋଲିସର ଲାଠିଚାର୍ଜ ଓ ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥି ସହିତ ବହଳଦା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସହ ଓଲଟାଇ ଦେଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ । ଏହି ଘଟଣାରେ ୩୪ ଜଣ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ସମସ୍ତ ୩୪ ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିବାକୁ ଦାବି କରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳି ନଥିଲା । ଶେଷରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦିବାସୀ ଏକତା ମଞ୍ଚ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ।

୪୮ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ଡାକରା:

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସକାଳ ୬ଟାରୁ ରବିବାର ସକାଳ ୬ଟା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ସମଗ୍ର ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ବାମନଘାଟି) ଉପଖଣ୍ଡ ତିରିଂ, ବହଳଦା, ବାଦାମପାହାଡ଼, ବିଶୋଇ, ଜାମଦା ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଗିରଫ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିବା ଦାବିରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ଆଦିବାସୀ ଏକତା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରାଞ୍ଚି-ବିଜୟୱାଡା ୨୨୦ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରାଯିବା ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ବିଶୋଇ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ୪୯ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ବାରିପଦାକୁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଟ୍ରକ, ବସ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି ।

ବସ୍ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ସରକାରୀ ତଥା ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଆଦିବାସୀ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିକେଟିଂ କରି ବନ୍ଦ କରାଉଛନ୍ତି । ଏହି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନ୍ଦକୁ ବିଜେଡି, ଜେଏମଏମ, କଂଗ୍ରେସ, ଆସେକା, ମାସା ଆର୍ମୀ, ଭଞ୍ଜ ଖେରୱାଳ ଜୁମିଦ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଦିବାସି ସଙ୍ଗଠନ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦାବି ରହିଛି, ୩୪ ଜଣ ଗିରଫ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଜେଲରୁ ଖଲାସ କରାଯାଉ ।

ଆସେକା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହାଁସଦା କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଆମ ଦାବି ଶୁଣିବେ ତେବେ ଆମେ ଏହି ବନ୍ଦକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବୁ । ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୃତି କିମ୍ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନମିଳେ ତେବେ 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ବନ୍ଦକୁ ଜାରି ରଖିବୁ । ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ବିନା ଦୋଷରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଆମର 34 ଜଣଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରାଯାଉ ।"


ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଷେକ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ସର୍ବଦଳୀୟ ଆଦିବାସୀ ଏକତା ମଞ୍ଚ ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ କରୁଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ: ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ

ଜଳ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜମିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ-ନିୟମରାଜା ପର୍ବ ପାଳି ଶପଥ ନେଲେ ନିୟମଗିରି ଅଧିବାସୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

