ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା; ଚାରି ଗିରଫ
Man Beaten to Death:ବାଦାମପାହାଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା
Published : November 4, 2026 at 8:21 AM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ସାମାନ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରା ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଦାମପାହାଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାଉଁରାଡିହି ଗ୍ରାମ ଛକରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ । ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏସଡିପିଓ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ମାମାଲାକୁ ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଅଭିଯିକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ।"
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା:
ଏସଡିପିଓ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବାଦାମପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମେଳାରେ ଦୁଧିଝରଣ କଦଳୀବାଡି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମହିଳା ସୋମବାରୀ ଦେହୁରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ ହଜି ଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ଗତ ରବିବାର ଦିନ ସୋମବାରୀ, ବାଦାମପାହାଡ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହାସହ କଣ୍ଟାଶୋଲା ଗ୍ରାମର ବର୍ଜୁ ଦେହୁରୀ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ଗତ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସୋମବାରୀ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜେଶ ଦେହୁରୀ, ଲିପୁନ ଦେହୁରୀ ଓ ସାଜେନ ଦେହୁରୀ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ବର୍ଜୁ ଦେହୁରୀଙ୍କୁ ଚାଉଁରାଡିହି ଗ୍ରାମ ଛକକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ । ଚାଉଁରାଡ଼ିହି ଛକ ନିକଟରେ ବର୍ଜୁ ଦେହୁରୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଲୁହୁଲୁହାଣ ହୋଇ ପଡିଥିବା ବର୍ଜୁ ଦେହୁରୀଙ୍କୁ ଛାଡି ସେଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଖସି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ।
ସୋମବାର ସକାଳୁ ପରିବାର ଲୋକେ ସେଠାରୁ ବର୍ଜୁଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ ବାଦାମପାହାଡ ମେଡିକାଲ ଓ ପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ଗତ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଆଜି ହେବେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ:
ଏନେଇ ବାଦାମପାହାଡ ଥାନାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ କେସ ନଂ ୧୫୧/୨୬ରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ପରେ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବାଦାମପାହାଡ ଥାନା ପୋଲିସ ଦୁଧିଝରଣ କଦଳୀବାଡି ଗ୍ରାମର ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୋମବାରୀ ଦେହୁରୀ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜେଶ ଦେହୁରୀ, ସାଜେନ ଦେହୁରୀ ଓ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଅଞ୍ଚଳର ଲିପୁନ ଦେହୁରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଛି । ଆଜି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏସଡିପିଓ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
କାଠଯୋଡ଼ି ପଠାରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା; ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ 2ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ
ମାଲକାନଗିରିରେ ଡବଲ ମର୍ଡର: ରାତି ଅଧରେ ଘରେ ପଶି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଗୁରୁତର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ