ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଲଜ୍ଜା: ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ୪ ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକକୁ ପୋଲିସର ଜେରା
ନିଜ ଆଡୁ ପୋସ୍କୋ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ଜାମଦା ପୋଲିସ । ଗତ 27 ଅକ୍ଟୋବରର ଘଟଣା । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡା
Published : October 29, 2026 at 2:15 PM IST
Mayurbhanj Child Rape ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଜଣେ ଚାରି ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଘର ବାହାରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଡାକି ନେଇ ନାବାଳକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର(27 ଅକ୍ଟୋବର)ରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଜାମଦା ଥାନାରେ ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଜାମଦା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକକୁ ଥାନାରେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । ଏନେଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏସଡିପିଓ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଜାମଦା ଥାନା ପୋଲିସ କେସ ନଂ ୧୧୫/୨୬ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏସଡିପିଓ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ।
ଖେଳୁଥିଲେ ଶିଶୁ, ଡାକିନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ-
ଜାମଦା ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜାମଦା ଥାନା ଅଧିନସ୍ଥ ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଚାରି ବର୍ଷର ଆଦିବାସୀ ଶିଶୁକନ୍ୟା ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲେ । ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ନାବାଳକ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଡାକି ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ । ଶିଶୁକନ୍ୟା ଜଣକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଝିଅର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରି ତୁରନ୍ତ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ।
ସେଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ପଣ୍ତିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ବାରିପଦା ପିଆରଏମରେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ଚିକିତ୍ସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ରକ୍ତ ମିଳିବାରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ମାସା ଆର୍ମି ସଂଗଠନର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶୁକଲାଲ ମାରାଣ୍ଡି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ସହ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଟିମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ରକ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୀଡିତା ଶିଶୁଙ୍କର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି ବୋଲି ଏସଡିପିଓ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି ।
ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ପୋଲିସ:
ତେବେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଜାମଦା ପୋଲିସ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ପୀଡିତା ଶିଶୁର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବା ସହ ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏସଡିପିଓ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, "ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଜାମଦା ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ସାବିତ୍ରୀ ଦୋଳେଇ ବାରିପଦା ପିଆରଏମ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବୁଝି ପଚାରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ଜାମଦା ଥାନାରେ କେସ ନଂ ୧୧୫/୨୬ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା: ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ ଅଭିଯୁକ୍ତର TI ପରେଡ୍
‘ଏମିତି ପରିବେଶ କର, ଅପରାଧୀ ମନରେ ଡର ରହିବ’: ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରୋକିବା ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର