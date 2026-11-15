ପୁରୀରେ ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ! ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ
Fire Safety Puri: ପୁରୀକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ । 80 ପ୍ରତିଶତ ହୋଟେଲରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଗାଇଡ ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : November 15, 2026 at 3:03 PM IST
ପୁରୀ: ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ବେଳାଭୂମିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀ ଆସନ୍ତି । ଏହାରି ଭିତରେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ହୋଟେଲରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଛାତିରେ ଛନକା ପଶିଛି । ହୋଟେଲରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ । କାରଣ ପୁରୀ ସହରରେ ଛୋଟ ବଡ ଲଜ୍, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ, ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ, ହୋଟେଲକୁ ହିସାବ ନେଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହେବ । ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି ପୁରୀରେ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ହୋଟେଲରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଗାଇଡ ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଡେ ଛତୁ ଫୁଟିବା ଭଳି ଲଜ୍, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଅଛି...
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖେ ଥିବା ସାହି ଗୁଡ଼ିକରେ ଛତୁ ଫୁଟିବା ଭଳି ଲଜ, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଓ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ରହିଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଗାଡି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟାପକ ଧନ ଜୀବନହାନିର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଅନେକ ଲୋକ ବିନା ଟ୍ରେଡ ଲାଇସେନ୍ସରେ ବେଆଇନ ଲଜ ଓ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ କରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସମୀର ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଏକ ହୋଟେଲରେ ବଡ ଧରଣର ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁ ୩ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଉକ୍ତ ହୋଟେଲଟି ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଅଧିକ ଧନଜୀବନହାନି ହୋଇନି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବଡଦାଣ୍ଡ ସମେତ ପୁରୀ ସହର ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଥିବା ବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା ସବୁ ଯାତ୍ରୀ ରହଣି ସ୍ଥାନକୁ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ।’
ଶୁକ୍ରବାର ଘଟିଥିଲା ଅଘଟଣ...
ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବଡଦାଣ୍ଡର ମାର୍କେଟ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ
ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ୩ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ହୋଟେଲ୍, ଲଜ ରହିଛି ଯାହାର କି ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଏଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ବ୍ୟାପକ ଧନ ଜୀବନହାନି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ସେପଟେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଟିପି ହୋଟେଲରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ହୋଟେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି । ୧୫ ଦିନ ଭିତରେ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ନୋଟିସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଜବାବ ଆସିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ହୋଟେଲକୁ ନୋଟିସ୍, ଚାଲିଛି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ପୁରୀ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାୟାର ଅଫିସର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, ‘ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଟିପି ହୋଟେଲରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ହୋଟେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନୋଟିସ ହୋଇଛି । ନୋଟିସ ଜବାବ ମିଳିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ତେବେ ବିଗତ ଦିନରେ ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା ସବୁ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇ ଆମେ ସଚେତନ କରିଛୁ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ଯ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ । ଖୁବ୍ ସବୁ ହୋଟେଲକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ।’
ନିୟମ ନମାନିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଯୁଗ୍ମ କମିଶନର ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘ହୋଟେଲରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ତେବେ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ପୋଲିସ, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଏକ ମିଳିତ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ । ସଚେତନ କରିବେ । ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲେ ଜରିମାନା କରାଯିବ । ପୁରୀ ସହରକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କ ରହିବାକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଯେଉଁ ମାନେ ବିନା ଟ୍ରେଡ ଲାଇସେନ୍ସ ଓ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ