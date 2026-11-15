ETV Bharat / state

ପୁରୀରେ ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ! ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ

Fire Safety Puri: ପୁରୀକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ । 80 ପ୍ରତିଶତ ହୋଟେଲରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଗାଇଡ ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

No Fire Safety In Several Hotels In Puri
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ଗଳି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 15, 2026 at 3:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ବେଳାଭୂମିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀ ଆସନ୍ତି । ଏହାରି ଭିତରେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ହୋଟେଲରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଛାତିରେ ଛନକା ପଶିଛି । ହୋଟେଲରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ । କାରଣ ପୁରୀ ସହରରେ ଛୋଟ ବଡ ଲଜ୍, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ, ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ, ହୋଟେଲକୁ ହିସାବ ନେଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହେବ । ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି ପୁରୀରେ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ହୋଟେଲରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଗାଇଡ ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ।

ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ (ETV Bharat Odisha)

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଡେ ଛତୁ ଫୁଟିବା ଭଳି ଲଜ୍‌, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଅଛି...

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖେ ଥିବା ସାହି ଗୁଡ଼ିକରେ ଛତୁ ଫୁଟିବା ଭଳି ଲଜ, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଓ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ରହିଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଗାଡି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟାପକ ଧନ ଜୀବନହାନିର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଅନେକ ଲୋକ ବିନା ଟ୍ରେଡ ଲାଇସେନ୍ସରେ ବେଆଇନ ଲଜ ଓ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ କରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ।

No Fire Safety In Several Hotels In Puri
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ (ETV Bharat Odisha)

ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସମୀର ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଏକ ହୋଟେଲରେ ବଡ ଧରଣର ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁ ୩ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଉକ୍ତ ହୋଟେଲଟି ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଅଧିକ ଧନଜୀବନହାନି ହୋଇନି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବଡଦାଣ୍ଡ ସମେତ ପୁରୀ ସହର ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଥିବା ବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା ସବୁ ଯାତ୍ରୀ ରହଣି ସ୍ଥାନକୁ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ।’

No Fire Safety In Several Hotels In Puri
ହୋଟେଲରେ ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)

ଶୁକ୍ରବାର ଘଟିଥିଲା ଅଘଟଣ...

ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବଡଦାଣ୍ଡର ମାର୍କେଟ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ
ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ୩ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ହୋଟେଲ୍, ଲଜ ରହିଛି ଯାହାର କି ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଏଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ବ୍ୟାପକ ଧନ ଜୀବନହାନି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ସେପଟେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଟିପି ହୋଟେଲରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ହୋଟେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି । ୧୫ ଦିନ ଭିତରେ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ନୋଟିସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଜବାବ ଆସିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।

No Fire Safety In Several Hotels In Puri
ହୋଟେଲରେ ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)


ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ହୋଟେଲକୁ ନୋଟିସ୍‌, ଚାଲିଛି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:

ପୁରୀ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାୟାର ଅଫିସର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, ‘ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଟିପି ହୋଟେଲରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ହୋଟେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନୋଟିସ ହୋଇଛି । ନୋଟିସ ଜବାବ ମିଳିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ତେବେ ବିଗତ ଦିନରେ ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା ସବୁ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇ ଆମେ ସଚେତନ କରିଛୁ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ଯ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ । ଖୁବ୍ ସବୁ ହୋଟେଲକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ।’

No Fire Safety In Several Hotels In Puri
ପୁରୀରେ ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)

ନିୟମ ନମାନିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:


ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଯୁଗ୍ମ କମିଶନର ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘ହୋଟେଲରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ତେବେ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ପୋଲିସ, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଏକ ମିଳିତ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ । ସଚେତନ କରିବେ । ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲେ ଜରିମାନା କରାଯିବ । ପୁରୀ ସହରକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କ ରହିବାକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଯେଉଁ ମାନେ ବିନା ଟ୍ରେଡ ଲାଇସେନ୍ସ ଓ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।’

No Fire Safety In Several Hotels In Puri
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ଧାମ; ସ୍ବଛତା ପରୀକ୍ଷାରେ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା ଟେନସନ; କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପଲିଥିନ କଟକଣା, ଆକ୍ସନ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ

ବଦଳିବ ବାଙ୍କୀ ମୁହାଣର ଦୃଶ୍ୟପଟ: ୧୫ କୋଟିରେ ହେବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବାଲୁକା କଳା ପାର୍କ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

GAS BLAST PURI
PURI HOTEL FIRE SAFETY
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା
ପୁରୀ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.