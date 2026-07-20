ETV Bharat / state

ରାଞ୍ଚିର ୩୩୫ ବର୍ଷର ନିଆରା ପରମ୍ପରା; ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 'ମୌରୀ' ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ନବବିବାହିତ ବର

୧୬୯୧ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଐତିହାସିକ ଜଗନ୍ନାଥପୁର/ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରଥଯାତ୍ରା ସହ ଜଡ଼ିତ 'ମୌରୀ ଦାନ' ପରମ୍ପରା ବଂଶବୃଦ୍ଧି, ସମୃଦ୍ଧି, ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତୀକ। ଚନ୍ଦନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ

MAURI DAAN TRADITION
୧୬୯୧ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଐତିହାସିକ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ମନ୍ଦିରରେ ରଥଯାତ୍ରା ସହ ଜଡ଼ିତ 'ମୌରୀ ଦାନ' ପରମ୍ପରା ବଂଶବୃଦ୍ଧି, ସମୃଦ୍ଧି, ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତୀକ। (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 20, 2026 at 6:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାଞ୍ଚି: ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ରାଞ୍ଚିର ଧୁର୍ୱା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ୩୩୫ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଐତିହାସିକ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠେ । ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ 'ମୌରୀ ଦାନ' ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପରମ୍ପରା ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିଚୟ ଦେଇଛି।

MAURI DAAN TRADITION
ରାଞ୍ଚିର ୩୩୫ ବର୍ଷର ନିଆରା ପରମ୍ପରା; ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ 'ମୌରୀ' ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ନବବିବାହିତ ବର (ETV Bharat)

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବିବାହ ସମୟରେ ବର ପିନ୍ଧୁଥିବା ଶୋଭାମୟ ମୁଣ୍ଡାସା ବା 'ସେହରା'କୁ 'ମୌରୀ' ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିବାହ ପରେ ନବବିବାହିତ ବର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେହି ମୌରୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ବାସ ସହ ଏହି ପରମ୍ପରା ଲୋକବିଶ୍ୱାସ, ପାରିବାରିକ ପରମ୍ପରା, ବଂଶବୃଦ୍ଧିର କାମନା ଓ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ସହ ଗଭୀର ଭାବେ ଜଡ଼ିତ।

ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ୧୬୯୧ ମସିହାରେ ନାଗବଂଶୀ ରାଜା ଠାକୁର ଆନି ନାଥ ଶାହଦେଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରାର ଆଦର୍ଶରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ନବଦିନାତ୍ମକ 'ମୌରୀ ଦାନ' ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ରାଞ୍ଚି, ଖୁଣ୍ଟି, ଗୁମଲା, ଲୋହରଦାଗା, ରାମଗଡ଼, ସିମଡେଗା ସମେତ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଗାଁରୁ ହଜାର ହଜାର ନବବିବାହିତ ପରିବାର ଏହି ରୀତି ପାଳନ କରିବାକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି।

MAURI DAAN TRADITION
ରାଞ୍ଚିର ୩୩୫ ବର୍ଷର ନିଆରା ପରମ୍ପରା; ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ 'ମୌରୀ' ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ନବବିବାହିତ ବର (ETV Bharat)
  • 'ମୌରୀ ଦାନ' ପରମ୍ପରା

ଭକ୍ତମାନେ ମୌରୀକୁ ସିଧାସଳଖ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ବରଂ ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ପୁରାତନ ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ଏକ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପୁରୋହିତ ଥାଆନ୍ତି, ସେହିପରି 'ମୌରୀ ଦାନ' ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଳାକାର ରହିଥାନ୍ତି। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ସେହି ପରିବାରମାନେ ନିଜ ମୌରୀ ସେହି ମାଳାକାରଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରାର ଏହି ନଅ ଦିନ ମାଳାକାରମାନେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବସି ନିଜ ଯଜମାନଙ୍କଠାରୁ ମୌରୀ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି।

MAURI DAAN TRADITION
ରାଞ୍ଚିର ୩୩୫ ବର୍ଷର ନିଆରା ପରମ୍ପରା; ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ 'ମୌରୀ' ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ନବବିବାହିତ ବର (ETV Bharat)
  • ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରମ୍ପରା ସହ ଜଡ଼ିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ବଂଶବୃଦ୍ଧି

ସ୍ଥାନୀୟ ପୁରୋହିତ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ମତରେ, ମୌରୀ ଦାନ ପରେ ମୌରୀକୁ ବାଉଁଶ ଗଛ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଏ। ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯେପରି ବାଉଁଶ ଦ୍ରୁତ ବଢ଼େ ଓ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରେ, ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ପରିବାରକୁ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପରମ୍ପରାରେ ବାଉଁଶ ବଣର ଏକ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଏହାକୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ଓ ବଂଶଧାରାର ନିରନ୍ତରତାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନନ୍ତି।

MAURI DAAN TRADITION
ରାଞ୍ଚିର ୩୩୫ ବର୍ଷର ନିଆରା ପରମ୍ପରା; ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ 'ମୌରୀ' ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ନବବିବାହିତ ବର (ETV Bharat)

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏହି ପରମ୍ପରା କେବଳ ଧାର୍ମିକ ଆସ୍ଥାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ସଂରକ୍ଷିତ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ। ଅନେକ ପରିବାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ବିବାହ ପରେ ବରଙ୍କ ମୌରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ନକଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାର୍ମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଗାଁରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ କେବଳ ମୌରୀ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଞ୍ଚି ଆସନ୍ତି।

ଏହି ପରମ୍ପରାର ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ହେଉଛି, ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମାଳାକାରଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇନାହିଁ। ମାଳାକାରମାନେ ମୌରୀରୁ ମୋତି, କପଡ଼ା, ଚମକିଲା କାଗଜ, ଫୁଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅଲଗା କରି ପୁନର୍ବାର ନୂଆ ମୌରୀ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ।

MAURI DAAN TRADITION
ରାଞ୍ଚିର ୩୩୫ ବର୍ଷର ନିଆରା ପରମ୍ପରା; ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ 'ମୌରୀ' ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ନବବିବାହିତ ବର (ETV Bharat)

ଏହି ପରମ୍ପରା ପୁନଃବ୍ୟବହାର (Recycling)ର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହେବା ସହ ମାଳାକାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବିକାର ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ।

'ମୌରୀ' ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମୌରୀକୁ ବାଉଁଶ ବଣରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସମୟକ୍ରମେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସମୟ ସହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଦଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଉଁଶ ଓ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାଳାକାରମାନେ ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବସି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହନ୍ତି। ଅନେକ ଭକ୍ତ ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସମୟରୁ ଯେଉଁ ମାଳାକାର ପରିବାର ଏହି ରୀତି ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି।

ମୌରୀ ଦାନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କହିବା କଥା, "ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୌରୀ ଅର୍ପଣ କଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୁଏ, ପରିବାରରେ ସମୃଦ୍ଧି ଆସେ ଓ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି।"

ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକପରମ୍ପରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଉଛି, ସେତେବେଳେ ରାଞ୍ଚିର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ମନ୍ଦିରର ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା 'ମୌରୀ ଦାନ' ପରମ୍ପରା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆସ୍ଥା ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱାସ, ବଂଶବୃଦ୍ଧିର କାମନା ଓ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପୁରୋହିତ ପରମ୍ପରା ସହ ଗଭୀର ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଏହି ଅନନ୍ୟ ରୀତିକୁ ଭକ୍ତମାନେ ରଥଯାତ୍ରାର ନଅ ଦିନ ଧରି ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... Exclusive: ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଫିଲ୍ମ: ବିବାଦରୁ କାଠଗଡା...ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ବେଳେ ସାହା ହୋଇଥିଲେ ମଣିମା

TAGGED:

RANCHI JAGANNATHPUR TEMPLE
JAGANNATH
NEWLYWED GROOMS
ମୌରୀ ଦାନ ପରମ୍ପରା
MAURI DAAN TRADITION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.