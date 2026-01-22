ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମାବେଶ ଉଦଘାଟିତ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଏକ ନମ୍ବର:ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମାବେଶରେ 'ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ' ନାମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ । ଯେଉଁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କୃଷକମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ରଖିବେ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜନତା ମଇଦାନ ଠାରେ ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମାବେଶ l ଏହି 3 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । କୃଷକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଲୋଚନା, ସେମିନାର, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏଠାରେ ହେବ ।
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଚାଷୀ:
ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ "Ask the Minister" ବା "ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ" ନାମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କୃଷକମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ରଖିବେ । ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେଉଥିବା ପ୍ରାଣୀପାଳକ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀମାନେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଓ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ । ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା, ଶତାଧିକ କମ୍ପାନୀ, ଏନଜିଓ, କୃଷି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ୩ ଟି ହ୍ୟାଙ୍ଗର୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୮ ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ସହିତ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ୨ ଟି ଖୋଲା ହ୍ୟାଙ୍ଗରରେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାଯାଇ ବାୟୋ-ଫ୍ଲକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କେଜ୍ ପଦ୍ଧତି ମାଛଚାଷ, କ୍ରସବ୍ରେଡ ଗାଈ, ବାଛୁରୀ, ପରିବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୁକୁଡ଼ା ଘର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି l
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ, "ଓଡ଼ିଶାରେ 60 ପ୍ରତିଶତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର । କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କ ଆୟକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ପାରିବ । ଆନୁସଙ୍ଗିକ କୃଷି ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଯାଉଛି । କୃଷକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ କାମଧନୁ ଯୋଜନାରେ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛୁ । ଓଫେଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଲିଟର ପିଛା ଦୁଗ୍ଧ 2ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେଉଛି ଓ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏଥିପାଇଁ ରିହାତି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ସବସିଡି ସହ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । "
କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି:
କେନ୍ଦୁଝର 2ଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇ 81ଲକ୍ଷ,55 ଲକ୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ପାଇ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ କଥା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। "ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ 5112 କୃଷକ ମାନଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ ଥିଲା । ଏବେ ତାହା ବଦଳି ଏମଏସପିରେରେ ଆମେ 3100 ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ । ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଦେଲୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କୃଷି ବୃଦ୍ଧି ସହ କୃଷକର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି । ସାରା ଦେଶରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର ପାଇଁ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ପାଇଁ ଏହି ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିଡିପିର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । " ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
