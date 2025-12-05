ଫେବୃଆରୀ 19ରୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ମାର୍ଚ୍ଚ 2ରେ ସରିବ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ବିଷୟ
ରେଗୁଲାର, ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଓ ମଧ୍ୟମା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
କଟକ: ଫେବୃଆରୀ 19ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। ରେଗୁଲାର, ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଓ ମଧ୍ୟମା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 19ରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 2ରେ ସରିବ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 9ଟାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 11ଟା 30 ମିନିଟରେ ସରିବ। ମାତ୍ର ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 15 ମିନିଟ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଆଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 9ଟାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 11ଟା 45 ମିନିଟରେ ସରିବ।
ପ୍ରଥମ ଦିନ ଫେବୃଆରୀ 19ରେ ମାତୃଭାଷା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ 20ରେ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ଓ ଦର୍ଶନ, ତୃତୀୟ ଦିନ 21ରେ ଇଂରାଜୀ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ 23ରେ ସଂକୃତ ସାହିତ୍ୟମ, ପଞ୍ଚମ ଦିନ 24ରେ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ସଂକୃତ, ଷଷ୍ଠ ଦିନ 25ରେ ବିଜ୍ଞାନ, ସପ୍ତମ ଦିନ 27ରେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଅଷ୍ଟମ ତଥା ଶେଷ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ମାର୍ଚ୍ଚ 2ରେ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ।
କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା-
- ଫେବୃଆରୀ 19 ମାତୃଭାଷା (ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା 30)
- ଫେବୃଆରୀ 20 ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ଓ ଦର୍ଶନ (ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା 30)
- ଫେବୃଆରୀ 21 ଇଂରାଜୀ (ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା 30)
- ଫେବୃଆରୀ 23 ସଂକୃତ ସାହିତ୍ୟମ (ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା 30)
- ଫେବୃଆରୀ 24 ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ସଂକୃତ (ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା 30)
- ଫେବୃଆରୀ 25 ବିଜ୍ଞାନ (ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା 30)
- ଫେବୃଆରୀ 27 ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ (ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା 30)
- ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ଗଣିତ (ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା 45)
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ 50 ମାର୍କ ର ସବଜେକଟିଭି ପ୍ରଶ୍ନ ଓ 50 ମାର୍କ ର ଅବଜେକଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଗଣିତ, ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ 35 ମାର୍କ ର ସବଜେକଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ 40 ମାର୍କ ର ଅବଜେକଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅବଜେକଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଓଏମଆର ସିଟ୍ ରେ ଏବଂ ସବଜେକଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଦେବେ। ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
