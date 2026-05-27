ଜୁଲାଇ 2ରୁ ମାଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା; ଜାଣନ୍ତୁ, କେଉଁ ଦିନ ଅଛି କେଉଁ ବିଷୟ
ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷାର ଅବଧି ସାଢେ 2 ଘଣ୍ଟା ରହିଛି । ତେବେ କେବଳ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ 15 ମିନିଟ ସମୟ ଦିଆଯିବ । ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : May 27, 2026 at 7:27 PM IST
କଟକ: ଜୁଲାଇ 2ରୁ ମାଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏନେଇ ଆଜି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଉଭୟ ରେଗୁଲାର ଏବଂ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ସିଟିଂରେ ହେବ । ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 9 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 11.30ରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଜୁଲାଇ 2ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖରେ ସରିବ । ପରୀକ୍ଷାର ଅବଧି ସାଢେ 2 ଘଣ୍ଟା ରହିଛି । ତେବେ କେବଳ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ 15 ମିନିଟ ସମୟ ଦିଆଯିବ । ଅର୍ଥାତ ଏହି ପରୀକ୍ଷା 11.45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ।
କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ବିଷୟ
ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସେହିପରି ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା, ଜୁଲାଇ 6ରେ ଗଣିତ , ଜୁଲାଇ 8ରେ ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା, ଜୁଲାଇ 9ରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜୁଲାଇ 10ରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟାମରେ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇଛି । ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ।
ସୂଚନା ଥାଉ କି,ଚଳିତ ମାସ ମେ 2 ତାରିଖରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା-2026 ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାସ ହାର 95.33 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ରେଗୁଲାର ପାସ୍ ହାର 95.33 ପ୍ରତିଶତ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହାର ୫୯.୮୨% ରହିଛି । ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ୧୦,୦୪୩ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୭୪୦୫ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି 2 ଲକ୍ଷ 73 ହଜାର 917 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ 2 ଲକ୍ଷ 63 ହଜାର 361 ଜଣ ପାସ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି 2 ଲକ୍ଷ 72 ହଜାର 959 ଜଣ ଛାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ 2 ଲକ୍ଷ 56 ହଜାର 405 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାସ କରିଛନ୍ତି । ଏଥର ପିଲାମାନେ ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡ଼ିଆରେ ଲିଖିତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇବେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ
