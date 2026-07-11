ETV Bharat / state

ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମିଳିବ ମାଟ୍ରିକ ମେନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ: ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା

ଯେପରି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନ ରୁହେ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାରମ୍ବାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

Matric Main Certificate will be available in one day: Board President gives big information
ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମିଳିବ ମାଟ୍ରିକ ମେନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ: ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 11, 2026 at 10:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

BSE ODISHA MATRIC CERTIFICATE, କଟକ : ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମିଳିବ ମାଟ୍ରିକ ମେନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବାକୁ ବୋର୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିବ । ଏଥିରେ ଯେପରି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନ ରୁହେ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାରମ୍ବାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୁଡିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଏପରିକି ଓଡ଼ିଆରେ ଯେପରି କୌଣସି ବନ୍ନାନଗତ ଭୁଲ ନ ରୁହେ ତାହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ।

ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମିଳିବ ମାଟ୍ରିକ ମେନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ: ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା (ETV Bharat Odisha)

ଏହି କ୍ରମରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୁଡ଼ିକର ପୁନର୍ବାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି ବାହାର କରି ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ବୋର୍ଡ ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି । ବିଶେଷକରି ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଥିବା ନାମ, ବାପାଙ୍କ ନାମ ଆଦିକୁ ପୁନର୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ବୋର୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେପରି ରହିବ ସେନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । କୌଣସି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମର ଉଚ୍ଚାରଣ, ବିନ୍ଦୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ, କମା, ଆଦି ଯେପରି ତ୍ରୁଟି ନ ରୁହେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ।

Matric Main Certificate will be available in one day: Board President gives big information
ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମିଳିବ ମାଟ୍ରିକ ମେନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ: ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା (ETV BHARAT ODISHA)

ଯଦିଓ ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏସବୁକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯେପରି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଇପାରିବେ, ତାହା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଏପରି ସାନି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି ବୋର୍ଡ । ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତାରାଇ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ Exclussive ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି କି କୃତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ମେନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିବ । ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ମାତ୍ର ଯେପରି ତ୍ରୁଟି ନରୁହେ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାରମ୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ସେଥିପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି । ମାତ୍ର ଏନେଇ କୌଣସି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ।

ବିଶେଷକରି ଆଡମିସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଡାଉନଲୋଡରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ତାହା ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ହେଉଥିଲା । ବୋର୍ଡର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ । ଏବେ ସର୍ଭର ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ପରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆଉ ରହିବନାହିଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାଟ୍ରିକ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋର୍ଡର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନିଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳି ପାରିବ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସରିଲା ମାଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା, 5 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ରେଜଲ୍ଟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

MATRIC MAIN CERTIFICATE
ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ମାର୍କ ସିଟ୍
BSE ODISHA MATRIC CERTIFICATE
ODISHA MATRIC RESULT 2026
BSE ODISHA MATRIC CERTIFICATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.