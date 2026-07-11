ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମିଳିବ ମାଟ୍ରିକ ମେନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ: ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା
ଯେପରି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନ ରୁହେ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାରମ୍ବାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : July 11, 2026 at 10:41 PM IST
BSE ODISHA MATRIC CERTIFICATE, କଟକ : ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମିଳିବ ମାଟ୍ରିକ ମେନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବାକୁ ବୋର୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିବ । ଏଥିରେ ଯେପରି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନ ରୁହେ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାରମ୍ବାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୁଡିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଏପରିକି ଓଡ଼ିଆରେ ଯେପରି କୌଣସି ବନ୍ନାନଗତ ଭୁଲ ନ ରୁହେ ତାହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ।
ଏହି କ୍ରମରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୁଡ଼ିକର ପୁନର୍ବାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି ବାହାର କରି ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ବୋର୍ଡ ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି । ବିଶେଷକରି ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଥିବା ନାମ, ବାପାଙ୍କ ନାମ ଆଦିକୁ ପୁନର୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ବୋର୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେପରି ରହିବ ସେନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । କୌଣସି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମର ଉଚ୍ଚାରଣ, ବିନ୍ଦୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ, କମା, ଆଦି ଯେପରି ତ୍ରୁଟି ନ ରୁହେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ।
ଯଦିଓ ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏସବୁକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯେପରି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଇପାରିବେ, ତାହା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଏପରି ସାନି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି ବୋର୍ଡ । ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତାରାଇ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ Exclussive ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି କି କୃତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ମେନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିବ । ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ମାତ୍ର ଯେପରି ତ୍ରୁଟି ନରୁହେ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାରମ୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ସେଥିପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି । ମାତ୍ର ଏନେଇ କୌଣସି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ।
ବିଶେଷକରି ଆଡମିସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଡାଉନଲୋଡରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ତାହା ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ହେଉଥିଲା । ବୋର୍ଡର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ । ଏବେ ସର୍ଭର ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ପରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆଉ ରହିବନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାଟ୍ରିକ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋର୍ଡର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନିଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳି ପାରିବ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସରିଲା ମାଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା, 5 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ରେଜଲ୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ