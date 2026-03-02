ETV Bharat / state

ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସରିଲା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା, ମେ'ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଫଳ

ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତ୍ରୁଟି, ପ୍ରଶ୍ନ ଲିକ୍ କିମ୍ବା ଭାଇରାଲ୍ ଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ ।

MATRIC EXAM 2026
ସରିଲା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 2, 2026 at 4:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା । କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାଟ କିମ୍ବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବିନା ପରୀକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏବେ ଖାତା ଦେଖା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହିଁ ଓଏମଆର (OMR) ସ୍କାନିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ।

ସରିଲା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା (ETV Bharat Odisha)
ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା ୧୯ ତାରିଖରୁ ସବ୍‌ଜେକ୍ଟିଭ୍ ଖାତା ଦେଖା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୋଟ ୫୧ଟି କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ ୧୫ ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ଖାତା ଦେଖା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ବୋର୍ଡ ସଭାପତିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଖାତା ଦେଖା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ରହିଲେ ମେ’ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।ପରୀକ୍ଷାର ଶେଷ ଦିନରେ ଗଣିତ ବିଷୟ ଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ୧୫ ମିନିଟ୍ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତ୍ରୁଟି, ପ୍ରଶ୍ନ ଲିକ୍ କିମ୍ବା ଭାଇରାଲ୍ ଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ।
Matric Examinations
ସରିଲା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା (File pic)
ବିନା କୌଣସି ବିଭ୍ରାଟରେ ପୂରା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ବେଶ୍ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାହାରିବା ପରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ଫଗୁ ଲଗାଇ ହୋଲି ଖେଳିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ମୋଟାମୋଟି ଭଲ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ।

ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ୩,୦୮୨ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ୫ ଲକ୍ଷ ୬୧ ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି । ଗତ ମାସ ୧୯ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଥିଲା ପରୀକ୍ଷା। ଚଳିତ ଥର ପ୍ରଥମ କରି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଇଭ୍ ସିସିଟିଭିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟର ୩,୦୮୨ଟି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ନଜର ରଖାଯାଇଥିଲା ।



ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମେ' ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ, ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ 12 ହଜାର ଶିକ୍ଷକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

BSE ODISHA HSC EXAM
ODISHA HIGH SCHOOL CERTIFICATE
HSC EXAMINATIONS
BOARD OF SECONDARY EDUCATION
MATRIC EXAM 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.