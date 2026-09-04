ETV Bharat / state

ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ; ଜାଣନ୍ତୁ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ କାହିଁକି ହୁଏ ମାଟି ଅନୁକୂଳ ?

କଟକ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ପୂଜା କମିଟି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ମାଟି ଉଠାଣ ନୀତିକାନ୍ତି କରିଥାଏ । ଅନ୍ୟମାନେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଏହା କରିଥାନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ

Mati Utha rituals for Durga Puja begins
ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 4, 2026 at 10:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ସିଲଭରସିଟିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ । ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ କଟକରେ ମା'ଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମାଟି ଉଠା ପର୍ଵ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି କ୍ରମରେ କଟକ ସହରର କିଛି ମଣ୍ଡପ ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସହରର ବହୁ ମଣ୍ଡପ ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରିବେ । କଟକ ସହରର ପ୍ରଥମ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଭାବେ ଗଡଗଡିଆ ଘାଟରୁ ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରିଛନ୍ତି ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର-୮ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ । ଯଥାରିତୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସହ ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଛି ।

ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ (ETV Bharat Odisha)

ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ, ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟା ବଜାଇ ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ସହ ସହରକୁ ଶାରଦୀୟ ପାର୍ବଣର ପରିବେଶ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ । ପୂଜକ ରଘୁନାଥ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ, ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ଦୁର୍ଗାପୂଜା କରାଯାଏ । ଚୈତ୍ର ମାସରେ ବାସନ୍ତକାଳୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଏବଂ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଶରତକାଳୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହୋଇଥାଏ ।

ପୂଜକଙ୍କ ମତରେ, ଶରତକାଳୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରନ୍ତି । ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଦିନ ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରାଯାଏ । ଆଜି ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ବା ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ । ଏହି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରାଯାଉଛି । କର୍ତ୍ତାମାନେ ଶୌଚ ହୋଇ ମଣ୍ଡପରୁ ନଦୀ କୁଳ ଯାଇଥାନ୍ତି । ପାଣିରେ ତିନି ଥର ବୁଡ଼ ପକାଇ ଥାନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି । ପରେ ମା କାଳୀ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନଦୀରୁ ମାଟି ଉଠାଇଥାନ୍ତି ।

ଏହି ମାଟିକୁ ପୂଜା କରାଯାଇ ମଣ୍ଡପକୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ । ତେଵେ ନଦୀକୁ ମା' ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଵାରୁ ନଦୀରୁ ହିଁ ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ପୂଜକ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଯାଗାରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହି ମାଟି ସହିତ ମିଶାଇ ମା'ଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ ।


ଆଜି ଠାରୁ ଏହି ପର୍ବ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର କର୍ମକର୍ତା ମାନଙ୍କର ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ କହିଛନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳାବାଗ ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ନୃସିଂହ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, ମାଟି ଉଠା ଠାରୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି । କିପରି ମାଙ୍କ ପୂଜା ଭଲରେ ହେବ ସେନେଇ ସମସ୍ତେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ପଡନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ସମ୍ପାଦକ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ପାର୍ବଣ ପର୍ବ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ସହର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ମାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଜରିପାଲ ତଳେ ଜୀବନ, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅପହଞ୍ଚ: କଟକରେ 272 ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସର ଅର୍ଥ କଣ ?


ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

DURGA PUJA 2026
DURGA IDOL MAKING
IDOL PREPARATION GODDESS DURGA
FESTIVAL SEASON
MATI UTHA RITUALS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.