ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ; ଜାଣନ୍ତୁ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ କାହିଁକି ହୁଏ ମାଟି ଅନୁକୂଳ ?
କଟକ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ପୂଜା କମିଟି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ମାଟି ଉଠାଣ ନୀତିକାନ୍ତି କରିଥାଏ । ଅନ୍ୟମାନେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଏହା କରିଥାନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 4, 2026 at 10:38 PM IST
କଟକ: ସିଲଭରସିଟିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ । ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ କଟକରେ ମା'ଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମାଟି ଉଠା ପର୍ଵ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି କ୍ରମରେ କଟକ ସହରର କିଛି ମଣ୍ଡପ ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସହରର ବହୁ ମଣ୍ଡପ ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରିବେ । କଟକ ସହରର ପ୍ରଥମ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଭାବେ ଗଡଗଡିଆ ଘାଟରୁ ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରିଛନ୍ତି ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର-୮ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ । ଯଥାରିତୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସହ ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଛି ।
ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ, ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟା ବଜାଇ ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ସହ ସହରକୁ ଶାରଦୀୟ ପାର୍ବଣର ପରିବେଶ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ । ପୂଜକ ରଘୁନାଥ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ, ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ଦୁର୍ଗାପୂଜା କରାଯାଏ । ଚୈତ୍ର ମାସରେ ବାସନ୍ତକାଳୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଏବଂ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଶରତକାଳୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହୋଇଥାଏ ।
ପୂଜକଙ୍କ ମତରେ, ଶରତକାଳୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରନ୍ତି । ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଦିନ ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରାଯାଏ । ଆଜି ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ବା ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ । ଏହି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରାଯାଉଛି । କର୍ତ୍ତାମାନେ ଶୌଚ ହୋଇ ମଣ୍ଡପରୁ ନଦୀ କୁଳ ଯାଇଥାନ୍ତି । ପାଣିରେ ତିନି ଥର ବୁଡ଼ ପକାଇ ଥାନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି । ପରେ ମା କାଳୀ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନଦୀରୁ ମାଟି ଉଠାଇଥାନ୍ତି ।
ଏହି ମାଟିକୁ ପୂଜା କରାଯାଇ ମଣ୍ଡପକୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ । ତେଵେ ନଦୀକୁ ମା' ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଵାରୁ ନଦୀରୁ ହିଁ ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ପୂଜକ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଯାଗାରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହି ମାଟି ସହିତ ମିଶାଇ ମା'ଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ ।
ଆଜି ଠାରୁ ଏହି ପର୍ବ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର କର୍ମକର୍ତା ମାନଙ୍କର ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ କହିଛନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳାବାଗ ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ନୃସିଂହ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, ମାଟି ଉଠା ଠାରୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି । କିପରି ମାଙ୍କ ପୂଜା ଭଲରେ ହେବ ସେନେଇ ସମସ୍ତେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ପଡନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ସମ୍ପାଦକ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ପାର୍ବଣ ପର୍ବ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ସହର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ମାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଜରିପାଲ ତଳେ ଜୀବନ, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅପହଞ୍ଚ: କଟକରେ 272 ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସର ଅର୍ଥ କଣ ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ