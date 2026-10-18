ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା: ୪ କିଲୋମିଟର ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଲs ପ୍ରସୂତି ଓ ନବଜାତ ଶିଶୁ
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାମର୍ଦ୍ଦା ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଏହି କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : October 18, 2026 at 9:33 AM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ । ଫଳରେ ୪ କିଲୋମିଟର ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଲେ ପ୍ରସୂତି ମହିଳା ଓ ନବଜାତ ଶିଶୁ । ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାମର୍ଦ୍ଦା ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଏହି କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ।
ଜଣେ ପ୍ରସୂତି ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଖଟିଆରେ ବୋହି ଦୀର୍ଘ ୪ କିଲୋମିଟର ନେଇଛନ୍ତି । ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାମର୍ଦ୍ଦା ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା । ରାସ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଁଚି ପରିନଥିବାରୁ ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଥରଖମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତର କାମର୍ଦ୍ଦା ଗ୍ରାମର ସତିଗାଡ଼ିଆ ମୁଣ୍ଡାସାହିର ଗୁଡୁ ପୂର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶକୁନ୍ତଳା ଗାଗରାଇଙ୍କର ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରିନଥିଲା । ଏହାରି ଭିତରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ପରିବାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏକ ଖଟିଆରେ ଉଭୟ ମାଆ ଓ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଧରି ପ୍ରାୟ ୪ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ।
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ବାଧ୍ୟହୋଇ ବାଟରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଏକ ଅଟୋ ଯୋଗେ ଉଭୟଙ୍କୁ ପରଜଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଚିକିତ୍ସା ପରେ ମାଆ ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନା ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଏହା କୌଣସି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣା ନୁହେଁ । ପରଜଙ୍ଗ ମୁକ୍ତାପଶି ଗାଁଠାରୁ ମାତ୍ର ୯ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ସତିଗାଡ଼ିଆ ମୁଣ୍ଡାସାହିକୁ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଫଲରେ ଏହି ବସ୍ତି ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଯାତାୟାତରେ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ତେବେ ଏହି ବସ୍ତିକୁ କେବେ ରାସ୍ତା ମିଳିବ ଆଉ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ତାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗୁଡୁ ପୂର୍ତ୍ତୀ କୁହନ୍ତି," ପତ୍ନୀଙ୍କର ପ୍ରସୂତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକିଥିଲୁ l ଆମ ଗାଁ କୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିନଥିଲା l ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ୪ କିମି ଖଟିଆରେ ବୋହି ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସିଥିଲୁ l ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ପୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି l ଗାଁ କୁ ରାସ୍ତା ହେଲେ ଭଲ ହେବ l"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା: ରାସ୍ତା ଅଭାବରୁ ଘରେ ପ୍ରସବ, ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଲେ ମା'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପୁଣି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା: ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଖଟିଆରେ ବୁହାହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ