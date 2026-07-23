ETV Bharat / state

ମାତେଳୀ ନାଳ ପାଲଟିଛି ଝାରସାହି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ

ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି, ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜିଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇ ସାରିଛି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ

Mateli drain became the sorrow of the people of Anugola Jharsahi
ମାତେଳୀ ନାଳ ପାଲଟିଛି ଝାରସାହି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 23, 2026 at 7:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Anugola Jharsahi road problem, ଅନୁଗୋଳ: ମାତେଳୀ ନାଳ ସାଜିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ । ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ । ଧୋଇ ନେଲା ରାସ୍ତା । ପ୍ରାୟ ୫ ଶହରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏବେ ଗାଁରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା, ଉଭୟ ବିପନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଅନୁଗୋଳ ବ୍ଲକ ଶରଧାପୁର ପଂଚାୟତରେ । ଦୁଇଟି ଗାଁର ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ ଧୋଇ ହୋଇଯିବା ପରେ ଲୋକେ ଗାଁ ଭିତରବନ୍ଦୀ ଭଳି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ।

ମାତେଳୀ ନାଳ ପାଲଟିଛି ଝାରସାହି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ (ETV BHARAT ODISHA)

ଅନୁଗୋଳ ବ୍ଲକ ଶରଧାପୁର ପଂଚାୟତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଝାରସାହି ଓ କଣ୍ଟାପାଳ ଗାଁ । ଏହି ଦୁଇ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ୫ ଶହରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି । ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବାହାରକୁ ମୁଲ ମଜୁରୀ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଲୋକେ । ହେଲେ ଗାଁ ନିକଟରେ ବହି ଯାଉଥିବା ମାତେଳୀ ନାଳ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆଣିଦିଏ ଦୁଃଖ । ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଗାଁ ଅବସ୍ଥିତ । ରାସ୍ତାରେ ମାତେଳୀ ନାଳ ବହି ଯାଉଥିବାରୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ରାସ୍ତାଟି ଧୋଇ ହୋଇ ଯାଉଛି । ଫଳରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଗାଁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭାବେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇ ଯାଉଛି ।

ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ । ଧୋଇ ନେଲା ରାସ୍ତା ।
ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ । ଧୋଇ ନେଲା ରାସ୍ତା । (ETV BHARAT ODISHA)

ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି । ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ପନିପରିବା ହାଟ ବଜାରକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯାଇ ପାରୁନାହିଁ । ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଗୁରୁତର ରୋଗୀକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡୁଛି । ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଚାନ୍ଦା କରି ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ପକାଇଥିଲେ । ହୋମ୍ ପାଇପ୍ ଲଗାଇ ନାଳ ପାଣିକୁ ପ୍ରବାହିତ କରାଇ ଥିଲେ । ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିରେ ନାଳରେ ପ୍ରବଳ ବଢ଼ି ପାଣି ଆସି ସେହି ପାଇପ ଶହ ରାସ୍ତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭସେଇ ନେଇଛି । ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ।

ଅନୁଗୋଳ ବ୍ଲକ ଶରଧାପୁର ପଂଚାୟତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଝାରସାହି ଓ କଣ୍ଟାପାଳ ଗାଁ ।
ଅନୁଗୋଳ ବ୍ଲକ ଶରଧାପୁର ପଂଚାୟତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଝାରସାହି ଓ କଣ୍ଟାପାଳ ଗାଁ । (ETV BHARAT ODISHA)
ଦୁଇଟି ଯାକ ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଆଦୌ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ରାସ୍ତାଟିକୁ ଯାତାୟାତ ଉପଯୋଗୀ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମୂହ କେବଳ ଶ୍ରମ ଦାନ କରି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ କିଛି ମାଟି ପକାଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦଶା ବଢ଼ି ଯାଉଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ୧୧ ଦିନ ହେଲା ଲୋକେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି । ପନିପରିବା ବିକ୍ରି ହୋଇନପାରି ଗଛରେ ପଚୁଛି । ଲୋକେ କାମଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁ ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଲାଣି । ସେଦିନରୁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଉନାହାନ୍ତି । ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଏଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକେ ।

ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ନଳିନୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜିଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆର୍ଥିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ନିମନ୍ତେ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି । ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇ ସାରିଛି । ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

ପ୍ରାୟ ୫ ଶହରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏବେ ଗାଁରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ।
ପ୍ରାୟ ୫ ଶହରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏବେ ଗାଁରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । (ETV BHARAT ODISHA)
ସବୁ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ସଡ଼କ ବୋଲି ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁ ଥିବା ବେଳେ ଶରଧାପୁର ପଂଚାୟତରେ ଥିବା ଝାରସାହି ଓ କଣ୍ଟାପାଳ ଗାଁର ସଡ଼କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନପଡ଼ିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଜନକ ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି । ଦେଖାଯାଉ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ କେବେ ହେଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ: ନାହିଁ ବିଭାଗୀୟ ନିଘା, ହାତ ଟେକିଦେଲେ ବିଧାୟକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜପଥରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ବର୍ଷା ପାଣି: ଏନ୍ଏଚ୍-୫୫ରେ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ, କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତା ବିଛିନ୍ନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

TAGGED:

ANUGOLA NO ROAD
ଅନୁଗୋଳ ନାହିଁ ରାସ୍ତା
MATELI DRAIN BECAME THE SORROW
ANUGOLA JHARSAHI ROAD PROBLEM
ANUGOLA JHARSAHI ROAD PROBLEM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.