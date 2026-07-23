ମାତେଳୀ ନାଳ ପାଲଟିଛି ଝାରସାହି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ
ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି, ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜିଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇ ସାରିଛି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : July 23, 2026 at 7:30 PM IST
Anugola Jharsahi road problem, ଅନୁଗୋଳ: ମାତେଳୀ ନାଳ ସାଜିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ । ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ । ଧୋଇ ନେଲା ରାସ୍ତା । ପ୍ରାୟ ୫ ଶହରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏବେ ଗାଁରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା, ଉଭୟ ବିପନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଅନୁଗୋଳ ବ୍ଲକ ଶରଧାପୁର ପଂଚାୟତରେ । ଦୁଇଟି ଗାଁର ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ ଧୋଇ ହୋଇଯିବା ପରେ ଲୋକେ ଗାଁ ଭିତରବନ୍ଦୀ ଭଳି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ।
ଅନୁଗୋଳ ବ୍ଲକ ଶରଧାପୁର ପଂଚାୟତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଝାରସାହି ଓ କଣ୍ଟାପାଳ ଗାଁ । ଏହି ଦୁଇ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ୫ ଶହରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି । ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବାହାରକୁ ମୁଲ ମଜୁରୀ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଲୋକେ । ହେଲେ ଗାଁ ନିକଟରେ ବହି ଯାଉଥିବା ମାତେଳୀ ନାଳ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆଣିଦିଏ ଦୁଃଖ । ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଗାଁ ଅବସ୍ଥିତ । ରାସ୍ତାରେ ମାତେଳୀ ନାଳ ବହି ଯାଉଥିବାରୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ରାସ୍ତାଟି ଧୋଇ ହୋଇ ଯାଉଛି । ଫଳରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଗାଁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭାବେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇ ଯାଉଛି ।
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି । ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ପନିପରିବା ହାଟ ବଜାରକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯାଇ ପାରୁନାହିଁ । ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଗୁରୁତର ରୋଗୀକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡୁଛି । ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଚାନ୍ଦା କରି ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ପକାଇଥିଲେ । ହୋମ୍ ପାଇପ୍ ଲଗାଇ ନାଳ ପାଣିକୁ ପ୍ରବାହିତ କରାଇ ଥିଲେ । ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିରେ ନାଳରେ ପ୍ରବଳ ବଢ଼ି ପାଣି ଆସି ସେହି ପାଇପ ଶହ ରାସ୍ତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭସେଇ ନେଇଛି । ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ।
ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ନଳିନୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜିଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆର୍ଥିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ନିମନ୍ତେ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି । ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇ ସାରିଛି । ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ: ନାହିଁ ବିଭାଗୀୟ ନିଘା, ହାତ ଟେକିଦେଲେ ବିଧାୟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜପଥରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ବର୍ଷା ପାଣି: ଏନ୍ଏଚ୍-୫୫ରେ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ, କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତା ବିଛିନ୍ନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ