ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ, ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି !
ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ SMC ଏକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି, ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରାଣା
Published : July 20, 2026 at 9:25 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପରେ ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିଛି । ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ନ ପାରୁଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ (SMC) ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।
ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି:
ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇନପାରି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି । ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରୁନି ।
ଲୋକେ ଏଥିପାଇଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦାୟୀ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜବରଦଖଲ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛି l
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର:
ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ସମୁଦାୟ ୱାର୍ଡସଂଖ୍ୟା 41 । ସବୁ ୱାର୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଊଣା ଅଧିକେ ରହିଛି l ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସହରର ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ଏହି ଡ୍ରେନଜ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପାଇଁ 1200 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ହୋଇ ସାରିଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଜବରଦଖଲ ଓ କୋଠାବାଡି ନିର୍ମାଣ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ:
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ହେଉଥିବା ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ବହୁତ କାରଣ ରହିଛି l ପ୍ରଥମତଃ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହରରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି l ବିଗତ 15 ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 180ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 120ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା l ଅନ୍ୟପଟେ ରାସ୍ତା ଓ ଗଳି ଗୁଡିକରେ ଜବରଦଖଲ ତଥା ଘରୋଇ ଜମିରେ କୋଠାବାଡି ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଏହାର ଆଉ ଏକ କାରଣ । ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡ୍ରେନ ଗୁଡିକ ଭଲ ଭାବେ ସଫା କରାଯିବା ସହ ସବୁ ଜବରଦଖଲକୁ ଦୃଢତାର ସହ ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ:
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ (SMC) ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତଃ-ବିଭାଗୀୟ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ଆୟୁକ୍ତ ରେହାନ କ୍ଷତ୍ରି, ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ (R&B), ଏବଂ ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ, ୱାର୍ଡ ଭିତ୍ତିକ ସ୍ଥିତିର ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସମନ୍ୱିତ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନରେ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସହରର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଉଛି, ତାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏବଂ କେଉଁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କେବେ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ (Action & Timeline), ତାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିବରଣୀ ଫର୍ମାଟରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବର୍ଷା ଦିନେ ଲୋକେ ଯେପରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ଶାଖା ଡ୍ରେନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଡ୍ରେନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।
ସହରର ପ୍ରାକୃତିକ ନାଳ ଏବଂ ଡ୍ରେନ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ ଯୋଗୁଁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୋଡମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତୁରନ୍ତ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ (Encroachment Removal) କରିବାପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜୁଥିବା ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମହାନଗର ନିଗମ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ l
ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କାର୍ଯ୍ୟ:
ରେଡ୍ କିମ୍ବା ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ (Red/Orange Warning) ସମୟରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିଲେ, ତୁରନ୍ତ ପାଣି ପମ୍ପ (Water Lifting Pump) ଏବଂ ଜେସିବି (JCB) ମେସିନ ସହାୟତାରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ । ସେଥିପାଇଁ ଅଗ୍ରୀମ ଭାବେ SMC ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ସମୟରେ କାମ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସଫେଇ ଓ ବୈଷୟିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ବ୍ଲିଙ୍କିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ଥିବା ସ୍ପେଶାଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ଜ୍ୟାକେଟ୍ (Reflective Safety Jacket) ପିନ୍ଧିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି l
ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 13 ବିହାରୀପଡା, ପୋଦ୍ଦାର ପଡା, ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 14, ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 15, ୱାର୍ଡ 16 ଚମାରପଡ଼ା , ୱାର୍ଡ 18, ୱାର୍ଡ 19 ଗୋପାଲମାଲ, କୁଲତା ପଡା, ଦାନିପାଲି,ୱାର୍ଡ 20, ୱାର୍ଡ 22 ମୋଦିପଡା, ୱାର୍ଡ 23, ଏବଂ ୱାର୍ଡ -27 ବରୁଣ ଏନକ୍ଲେଭ ଜଗନ୍ନାଥ କଲୋନୀ, ଏକ୍ଜିକୁଇଟିଭ କଲୋନୀ, ୱାର୍ଡ 28, ୱାର୍ଡ 32, ୱାର୍ଡ 36, ୱାର୍ଡ 37, ୱାର୍ଡ 38 ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ଧନୁପାଲି ଛକ ଏବଂ ଆର.ଏନ.ବି (R&B) ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କଲଭର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ସଫା କରିବା ସହ ପ୍ରତିଟି ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରେନର ଓସାର ଏବଂ ଗଭୀରତା ଅତିକମରେ ୧ ମିଟର ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ସମୟରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଓ ପାଇପଲାଇନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁରନ୍ତ ଶେଷ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ହୀରାକୁଦରେ ବନ୍ୟାଜଳ, ପୁଣି ଆଜି ସକାଳୁ ଖୋଲିଲା 4ଟି ଗେଟ୍
ବଡ଼ରମା ଘାଟି ତଳୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର: ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରୁ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ!
ପାରାକୁଏଟ କୀଟନାଶକ ଉପରେ ଲାଗିଲା ବ୍ୟାନ୍: ମାରାତ୍ମକ ଔଷଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦାନୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର