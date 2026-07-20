ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ, ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି !

ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ SMC ଏକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି, ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରାଣା

Master plan to solve waterlogging issue Sambalpur Municipal Corporation eyeing for a permanent solution
ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ, ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲା ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 20, 2026 at 9:25 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପରେ ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିଛି । ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ନ ପାରୁଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ (SMC) ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।

ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ, ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି ! (ETV Bharat Odisha)


ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି:
ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇନପାରି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି । ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରୁନି ।

An important inter-departmental coordination meeting at the District Collector's office.
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତଃ-ବିଭାଗୀୟ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

ଲୋକେ ଏଥିପାଇଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦାୟୀ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜବରଦଖଲ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛି l

Waterlogging problem in Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର:
ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ସମୁଦାୟ ୱାର୍ଡସଂଖ୍ୟା 41 । ସବୁ ୱାର୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଊଣା ଅଧିକେ ରହିଛି l ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସହରର ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ଏହି ଡ୍ରେନଜ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପାଇଁ 1200 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ହୋଇ ସାରିଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।

Waterlogging problem in Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା (ETV Bharat Odisha)


ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଜବରଦଖଲ ଓ କୋଠାବାଡି ନିର୍ମାଣ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ:
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ହେଉଥିବା ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ବହୁତ କାରଣ ରହିଛି l ପ୍ରଥମତଃ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହରରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି l ବିଗତ 15 ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 180ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 120ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା l ଅନ୍ୟପଟେ ରାସ୍ତା ଓ ଗଳି ଗୁଡିକରେ ଜବରଦଖଲ ତଥା ଘରୋଇ ଜମିରେ କୋଠାବାଡି ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଏହାର ଆଉ ଏକ କାରଣ । ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡ୍ରେନ ଗୁଡିକ ଭଲ ଭାବେ ସଫା କରାଯିବା ସହ ସବୁ ଜବରଦଖଲକୁ ଦୃଢତାର ସହ ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Waterlogging problem in Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା (ETV Bharat Odisha)


ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ:
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ (SMC) ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତଃ-ବିଭାଗୀୟ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ଆୟୁକ୍ତ ରେହାନ କ୍ଷତ୍ରି, ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ (R&B), ଏବଂ ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ, ୱାର୍ଡ ଭିତ୍ତିକ ସ୍ଥିତିର ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସମନ୍ୱିତ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନରେ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।

Waterlogging problem in Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା (ETV Bharat Odisha)


ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସହରର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଉଛି, ତାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏବଂ କେଉଁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କେବେ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ (Action & Timeline), ତାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିବରଣୀ ଫର୍ମାଟରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବର୍ଷା ଦିନେ ଲୋକେ ଯେପରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ଶାଖା ଡ୍ରେନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଡ୍ରେନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।


ସହରର ପ୍ରାକୃତିକ ନାଳ ଏବଂ ଡ୍ରେନ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ ଯୋଗୁଁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୋଡମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତୁରନ୍ତ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ (Encroachment Removal) କରିବାପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜୁଥିବା ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମହାନଗର ନିଗମ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ l


ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କାର୍ଯ୍ୟ:
ରେଡ୍‌ କିମ୍ବା ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ (Red/Orange Warning) ସମୟରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିଲେ, ତୁରନ୍ତ ପାଣି ପମ୍ପ (Water Lifting Pump) ଏବଂ ଜେସିବି (JCB) ମେସିନ ସହାୟତାରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ । ସେଥିପାଇଁ ଅଗ୍ରୀମ ଭାବେ SMC ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ସମୟରେ କାମ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସଫେଇ ଓ ବୈଷୟିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ବ୍ଲିଙ୍କିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ଥିବା ସ୍ପେଶାଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ଜ୍ୟାକେଟ୍ (Reflective Safety Jacket) ପିନ୍ଧିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି l

ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 13 ବିହାରୀପଡା, ପୋଦ୍ଦାର ପଡା, ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 14, ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 15, ୱାର୍ଡ 16 ଚମାରପଡ଼ା , ୱାର୍ଡ 18, ୱାର୍ଡ 19 ଗୋପାଲମାଲ, କୁଲତା ପଡା, ଦାନିପାଲି,ୱାର୍ଡ 20, ୱାର୍ଡ 22 ମୋଦିପଡା, ୱାର୍ଡ 23, ଏବଂ ୱାର୍ଡ -27 ବରୁଣ ଏନକ୍ଲେଭ ଜଗନ୍ନାଥ କଲୋନୀ, ଏକ୍ଜିକୁଇଟିଭ କଲୋନୀ, ୱାର୍ଡ 28, ୱାର୍ଡ 32, ୱାର୍ଡ 36, ୱାର୍ଡ 37, ୱାର୍ଡ 38 ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ଧନୁପାଲି ଛକ ଏବଂ ଆର.ଏନ.ବି (R&B) ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କଲଭର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ସଫା କରିବା ସହ ପ୍ରତିଟି ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରେନର ଓସାର ଏବଂ ଗଭୀରତା ଅତିକମରେ ୧ ମିଟର ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ସମୟରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଓ ପାଇପଲାଇନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁରନ୍ତ ଶେଷ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ହୀରାକୁଦରେ ବନ୍ୟାଜଳ, ପୁଣି ଆଜି ସକାଳୁ ଖୋଲିଲା 4ଟି ଗେଟ୍

ବଡ଼ରମା ଘାଟି ତଳୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର: ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରୁ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ!

ପାରାକୁଏଟ କୀଟନାଶକ ଉପରେ ଲାଗିଲା ବ୍ୟାନ୍: ମାରାତ୍ମକ ଔଷଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦାନୀ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR MUNICIPAL CORPORATION
WATERLOGGING ISSUE SOLUTION
MASTER PLAN WATERLOGGING ISSUE
ସମ୍ବଲପୁର ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା
WATERLOGGING ISSUE SAMBALPUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.