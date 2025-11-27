ନିବେଶ ନାଁରେ ବଡ ଧରଣର ଠକେଇ: 20 କୋଟି ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ
ଏହି ଠକାମିରେ ଅନେକ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, କର୍ମଚାରୀ,ବ୍ୟବସାୟୀ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି l ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 କୋଟି ଟଂକାର ଠକେଇ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ l
Published : November 27, 2025 at 7:25 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁରରେ ବଡ ଧରଣର ଠକେଇର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ । ନିବେଶ ନାମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ ଅଭିଯୋଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ । ଟ୍ରେଡିଂ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରି ଠକୁଥିବା ମଧୁସୂଦନ ବରେଇ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଜି ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି l ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେବାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ସେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକିଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ଏହି ଠକାମିରେ ଅନେକ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, କର୍ମଚାରୀ,ବ୍ୟବସାୟୀ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି l ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 କୋଟି ଟଂକାର ଠକେଇ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ l
ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଲୁଟ୍
ଏସପିଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ମଧୁସୂଦନ କୋଭିଡ ପରେ A.A. ENTRRPRISES ନାଁରେ ଏକ ସଂସ୍ଥା ସମ୍ବଲପୁର ଏନଏସସିବି କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ ଖୋଲିଥିଲା l ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ବୁଝାଇ ଟ୍ରେଡିଙ୍ଗରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉସକାଇ ଥିଲେ l ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମାସିକ 10 ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ଦେବାର ଲୋଭ ଦେଖାଇଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ l ଏହା ପରେ ଭଲ ସୁଧ ସହ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ଦେଖି ଏହି ଟ୍ରେଡିଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀରେ ଅନେକ ଲୋକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ l ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିବା ଏସପି କହିଛନ୍ତି l ତେବେ ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ଯାୟରେ 47 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଠକିଥିବା ଏସପି କହିଛନ୍ତି l ତେବେ ଏହି ଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି l ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ 7 ଟି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ପାସବୁକ, 3ଟି ଚେକ ବୁକ, 6ଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ l
ଲୁଟ୍ ଟଙ୍କା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖିଥିଲେ
ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଠକେଇ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅର୍ଥାତ ମା, ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖିଥିଲା । ତେବେ ଏପରି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନିଯୋଗ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି l ତେବେ ସେମାନେ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି l ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି l
