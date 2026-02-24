ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ସୁପରମାର୍ଟ, 12 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ସମୟ ହେଲାଣି ଲିଭୁନି ନିଆଁ
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧଉଳି-ଲିଙ୍ଗିପୁର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ସୁପରମାର୍ଟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଜଳି ପୋଡି ପାଉଁଶ । ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ।
Bhubaneswar Fire Incident ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀର ଏକ ସୁପର ମାର୍କେଟ୍ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ଧଉଳି-ଲିଙ୍ଗିପୁର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ସୁପରମାର୍ଟର ତୃତୀୟ ମହଲା । ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି । ଏହି ନିଆଁ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ରାତି ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘ 12 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ସମୟ ହେଲାଣି ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ । ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରେନ୍ ଜରିଆରେ କୋଠାର ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ମହଲା କାନ୍ଥ ଖୋଳି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ।
ସୁପର ମାର୍କେଟ୍ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ:
ଗାତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 10.20 ସମୟରେ ଧଉଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲିଙ୍ଗିପୁର ଲୁଇସ୍ ରୋଡ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା ଏକ ସୁପରମର୍ଟର ଚତୁର୍ଥ ମହଲାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ 4 କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ମାଲିକଙ୍କୁ ଅର୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଲିକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ମାଲିକ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି । ପ୍ରାଥମିକ ଦତନ୍ତରୁ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ।
12 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ସମୟ ହେଲାଣି ଲିଭୁନି ନିଆଁ :
ଦୀର୍ଘ 12 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ସମୟ ହେଲାଣି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ନୟାନ୍ତ ହେଲାଣି ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ । କାରଣ ଉକ୍ତ ସୁପରମାର୍ଟର ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ମହଲାରେ ଅଧିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟି ସାମଗ୍ରୀ ରହିଥିବାରୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି । ଫଳରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି । ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ 5ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଦମକଳ ବାହିନୀ ନିୟୋଜିତ ରହିଥିବା ବେଳେ କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଜଳି ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି । ସେପଟେ ଲିଙ୍ଗିପୁରର ଗୋଟିଏ ପଟ ରାସ୍ତାକୁ ସିଲ୍ କରିଛି ପୋଲିସ, ଫଳରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯାତାୟତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖି ଦେଇଛି ।
