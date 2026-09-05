ଏନଏଲସି କୋଇଲା ଡ଼ମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼ରେ ନିଆଁ, ଜଳିଗଲା ଶହ ଶହ ଟନ କୋଇଲା
ଆଜିକୁ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି l ଅନ୍ୟପଟେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହା ଜୁଶମନ ରଣା
Published : September 5, 2026 at 8:53 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ଖିଣ୍ଡା ଠାରେ ଥିବା ଏନଏଲସି କମ୍ପାନୀ ତଳାବିରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କୋଇଲା ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡରେ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ଶହ ଶହ ଟନ କୋଇଲା ପୋଡି ନଷ୍ଟ ହେଇଥିବା ଜଣା ପଡିଛି l ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କମ୍ପାନୀର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ଜାରି ରଖିଛି l ଆଜିକୁ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି l
ଏନଏଲସି କମ୍ପାନୀ କୋଇଲା ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡରେ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ
ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଟିକେ ଧୂଆଁ ଉଠିବା ପରେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଜର ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ l ହେଲେ ନିଆଁ ଭିତରେ ଭିତରେ ବଢି ଯାଇ ଏବେ ବ୍ୟାପକ ରୂପ ନେଇଥିଲା l ଯାହାଫଳରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା l ସେପଟେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେତେ ପରିମାଣରେ କୋଇଲା ଷ୍ଟକ ରଖିବା କଥା ତାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ରଖିଥିଲେ ନାଁ ନାହିଁ ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି l ତେବେ ନିଆଁ ଏବେବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲିଭି ପାରିନାହିଁ l ଏହି ଘଟଣାରେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ।
ସମ୍ବଲପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ସୁଦାମ କିସ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଏନେଇ ଆମେ କୌଣସି ଖବର ପାଇନାହୁଁ l କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମକୁ କିମ୍ବା ରେଙ୍ଗାଲି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି’’ l ଠେଲକୋଲୋଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗୁରୁଦେବ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି l
ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଖଣି ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିନେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣି ନାହୁଁ କି କୌଣସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇନାହିଁ l କୋଇଲାରେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ନିଆଁ ଲାଗିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା l ସ୍ବତଃପ୍ରବୃତ୍ତ କୋଇଲାରେ ଏମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଥାଏ’’ l
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଲେ ପୂର୍ବ ଏସ୍ଡିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ତଲାବିରା-2ଏବଂ 3 କୋଇଲା ଖଣିର ଷ୍ଟକୟାର୍ଡ ଡମ୍ପିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏକ ଗୁରୁତର ଘଟଣା। ଏହା କେବଳ ଏକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଏହା ସହିତ କୋଇଲା ଷ୍ଟକ୍, ପରିବେଶ, ଖଣି ସୁରକ୍ଷା, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଓ ସରକାରୀ ନିୟାମକ ଦାୟିତ୍ବ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ପୂର୍ବ ଏସ୍ଡିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟବ୍ରତ ଦେ l
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟକୟାର୍ଡରେ କେତେ କୋଇଲା ଥିଲା ? ତାହା ତଦନ୍ତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକା l ନିଆଁ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକୃତ ଭୌତିକ କୋଇଲା ଷ୍ଟକ୍ କେତେ ଥିଲା ? ନିଆଁରେ କେତେ କୋଇଲା ପୋଡ଼ିଲା ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ? ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ କେତେ କୋଇଲା ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା ? କେତେ କୋଇଲା ଉଦ୍ଧାରଯୋଗ୍ୟ ଅଛି ? କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ, ଡେସପାଚ୍, ଜିପିଏସ୍, ଗେଟ୍ ରେକର୍ଡ, ଇଆର୍ପି ତଥ୍ୟ ସହ ଭୌତିକ ଷ୍ଟକ୍ ମେଳଖାଉଛି କି ? ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଷ୍ଟକ୍ ଅସଙ୍ଗତି ଥିଲା କି? ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ, ଖଣି ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ବ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଅଗ୍ନିନିର୍ବାପକ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ସମସ୍ତ ଡିଜିଟାଲ ଓ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରମାଣ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଉ। ତଦନ୍ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଡ଼ିଥିବା ଏବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କୋଇଲା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଅନ୍ତିମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଆଯାଉ । ଯୁକ୍ତ ମାପ ଓ ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କୋଇଲାକୁ ବିକ୍ରି, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନ କରିବାକୁ ପୂର୍ବ ଏସ୍ଡିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କାର୍ ସୋ' ରୁମ୍ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍-୧ ହାଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ଜଳିଗଲା ଦୁଇ ଦୋକାନ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର