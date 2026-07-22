ETV Bharat / state

ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ଜଳିଗଲା ସପିଙ୍ଗ ମଲ ଓ ଗହଣା ଦୋକାନ

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରାଞ୍ଚଳର ସରବାହାଲଠାରେ ଥିବା ଭି ମାର୍ଟ ଓ ଶଙ୍କର ଜୁଏଲରି ଅଚାନକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ।

Massive fire breaks out in Jharsuguda Shopping mall and jewellery shop
ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ଜଳିଗଲା ସପିଙ୍ଗ ମଲ ଓ ଗହଣା ଦୋକାନ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 22, 2026 at 12:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଝାରସୁଗୁଡା: ଝାରସୁଗୁଡା ସହର ମନମୋହନ ପଡିଆ ନିକଟରେ ଥିବା ଶଙ୍କର ଜୁଏଲରୀ ଓ ଭି ମାର୍ଟ ( V-Mart) ରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି । ଦମକଳ ବାହିନୀ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । କେଉଁ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ।


ବୁଧବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬ଟାରୁ ୬ଟା୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରାଞ୍ଚଳର ସରବାହାଲଠାରେ ଥିବା ଭି ମାର୍ଟ ଓ ଶଙ୍କର ଜୁଏଲରି ଅଚାନକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ।

Massive fire breaks out in Jharsuguda Shopping mall and jewellery shop
ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ଜଳିଗଲା ସପିଙ୍ଗ ମଲ ଓ ଗହଣା ଦୋକାନ (Etv Bharat)


ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଧୂଆଁ ଓ ନିଆଁ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଓ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ତିନି ଓ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀର ୫ଟି ଦମକଳ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ।

Massive fire breaks out in Jharsuguda Shopping mall and jewellery shop
ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ଜଳିଗଲା ସପିଙ୍ଗ ମଲ ଓ ଗହଣା ଦୋକାନ (Etv Bharat)

ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ସର୍ଟ ସର୍କିଟରୁ ଏଭଳି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଦମକଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ନିଆଁ ନିକଟସ୍ଥ ଦୋକାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବ୍ୟାପିବା ପୂର୍ବରୁ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଥିଲା । କହିବାକୁ ଗଲେ ଦମକଳ ବିଭାଗର ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁ ଏକ ବଡ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡ଼ାଇ ଦିଆ ଯାଇ ପାରିଛି। ହେଲେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ମଲରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇନାହିଁ।

Massive fire breaks out in Jharsuguda Shopping mall and jewellery shop
ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ଜଳିଗଲା ସପିଙ୍ଗ ମଲ ଓ ଗହଣା ଦୋକାନ (Etv Bharat)


ଝାରସୁଗୁଡା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନେ ସକାଳ ସାଢେ 7ଟାରେ ଖବର ପାଇଥିଲେ । 2ଟି ୟୁନିଟ ସହ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଭି-ମାର୍ଟର ତଳ ମହଲାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ମଲ ଓ ଗହଣା ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର କାହିଁକି କାମ କଲା ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ।

Massive fire breaks out in Jharsuguda Shopping mall and jewellery shop
ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ଜଳିଗଲା ସପିଙ୍ଗ ମଲ ଓ ଗହଣା ଦୋକାନ (Etv Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ବିଲଡିଂରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ନିଆଁର ଆଁରେ ୧୫ରୁ ଅଧିକ ପୋଷାକ ଦୋକାନ

TAGGED:

FIRE INCIDENT
FIRE IN SHOPPING MALL
ସପିଙ୍ଗ ମଲ ଓ ଗହଣା ଦୋକାନରେ ନିଆଁ
ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନିଆଁ
FIRE BREAKS OUT IN JHARSUGUDA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.