ETV Bharat / state

ବନମାଳୀପୁର ବାଣ ଗୋଦାମରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜଣେ ମୃତ

ବାଲିପାଟଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନମାଳୀପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ବାଲିକୁଦା ପାଟଣାରେ ଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବାଣ ଗୋଦାମରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ।

Massive fire breaks out in Firecracker godown in Banamalipur cuttack
ବାଣ ଗୋଦାମରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 21, 2026 at 6:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନିଆଳି(କଟକ): ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିପାଟଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନମାଳୀପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ବାଲିକୁଦା ପାଟଣାରେ ଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବାଣ ଗୋଦାମରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ପ୍ରଚୁର ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାରୁ ଗୋଦାମ ଘରର ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା । ବାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ବହୁ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ବାରୁଦ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ ୨ରୁ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଆନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ସେହିପରି ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା ବାଉଁଶ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣର ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ବାଲିପାଟଣା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ବାଲିକୁଦା ପାଟଣାର କୁମର ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ 'ମା ଦୁଲ୍ଲାଦେବୀ ଫାୟାର ୱାର୍କସ୍' ନାମରେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚଳାଇ ଆସୁଥିଲେ । ଶେଷ ଖବର ସୁଦ୍ଧା; ଏହି ଅଘଟଣରେ ବାଲିକୁଦା ପାଟଣାର ଗୁରୁତର ଆହତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଆସି ଦେଖିଲୁ ଯେ, ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିଥିଲୁ । ଏନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲୁ । 2ଟି ଘର ଜଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ।"

ଆଉ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, "ହଠାତ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲୁ । ଏଠାରେ ବେସି ବାଣ ମହଜୁଦ ନଥିଲା । ଘର ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିଆଳି

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.