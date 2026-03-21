ବନମାଳୀପୁର ବାଣ ଗୋଦାମରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜଣେ ମୃତ
Published : March 21, 2026 at 6:24 PM IST
ନିଆଳି(କଟକ): ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିପାଟଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନମାଳୀପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ବାଲିକୁଦା ପାଟଣାରେ ଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବାଣ ଗୋଦାମରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ପ୍ରଚୁର ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାରୁ ଗୋଦାମ ଘରର ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା । ବାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ବହୁ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ବାରୁଦ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ ୨ରୁ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଆନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ସେହିପରି ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା ବାଉଁଶ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣର ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ବାଲିପାଟଣା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ବାଲିକୁଦା ପାଟଣାର କୁମର ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ 'ମା ଦୁଲ୍ଲାଦେବୀ ଫାୟାର ୱାର୍କସ୍' ନାମରେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚଳାଇ ଆସୁଥିଲେ । ଶେଷ ଖବର ସୁଦ୍ଧା; ଏହି ଅଘଟଣରେ ବାଲିକୁଦା ପାଟଣାର ଗୁରୁତର ଆହତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଆସି ଦେଖିଲୁ ଯେ, ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିଥିଲୁ । ଏନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲୁ । 2ଟି ଘର ଜଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ।"
ଆଉ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, "ହଠାତ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲୁ । ଏଠାରେ ବେସି ବାଣ ମହଜୁଦ ନଥିଲା । ଘର ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ 37 ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ
ମହାବୀର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଜଳିଗଲା ବନିତା କସମେଟିକ୍ସ ଷ୍ଟୋର୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିଆଳି