ଏକ ନମ୍ବର ହାଟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜଳିଗଲା 40ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନ
ମଧ୍ଯରାତିରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଲା ଏକ ନମ୍ବର ହାଟ । ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀର ୟୁନିଟ-1 ମାର୍କେଟ୍ରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ମଧ୍ଯରାତିରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଲା ଏକ ନମ୍ବର ହାଟ। ନିଆଁ ଲାଗି ଜଳିପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା 40ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନ । ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ 1.30 ମିନିଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଏନେଇ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । 13 ନିଆଁ ଲିଭା ଗାଡି 3 ଘଣ୍ଟା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ । ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ସେନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ ।
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ନେଇ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, " ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ବେ ଦୋକାନୀ ମାନେ ମାନେ ନିୟମ ମାନୁନଥିଲେ । ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାମଗ୍ରୀ ଥିବାରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଞ୍ଚ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଟିକେ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି," ରାତି 1.45 ରେ ଆମକୁ ଫୋନ କଲ କଲ ଆସିଥିଲା ୟୁନିଟ-1 ହାଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲୁ ।"
ଏକ ନମ୍ବର ହାଟରେ ବାରମ୍ବାର ନିଆଁ ଲାଗୁଥିବା ଘଟଣା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍ (ବିଏମ୍ସି) ନିଆଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଓଡି଼ଶା ସରକାରଙ୍କଠୁ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଲସେଲ୍ ବଜାର ୟୁନିଟ ଓ୍ବାନ ମାର୍କେଟ୍ ପାଇଁ ଏହି ଅଗ୍ନି ପରିଚାଳନା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର(SRC) ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଏମସି କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା ।
